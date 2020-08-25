Омские врачи заявили об отсутствии у Навального признаков отравления /дополнено/ 🔊 Воспроизвести



При поступлении в больницу Омска блогера Алексея Навального у него отсутствовала клиническая картина, характерная для отравления веществами группы ингибиторов холинэстеразы. Об этом заявили в Минздраве Омска.



«Исследования на широкий спектр наркотических, синтетических веществ, психодилетиков и лекарственных веществ, в том числе ингибиторов холинэстеразы, дали отрицательный результат», — отмечается в заявлении, которое приводит



Берлинские медики ссылаются на тесты, согласно которым в организме блогера нашли вещество из группы ингибиторов холинэстеразы. Однако, что это за токсин, пока не установлено, проводятся дополнительные тесты. При поступлении в больницу Омска блогера Алексея Навального у него отсутствовала клиническая картина, характерная для отравления веществами группы ингибиторов холинэстеразы. Об этом заявили в Минздраве Омска.«Исследования на широкий спектр наркотических, синтетических веществ, психодилетиков и лекарственных веществ, в том числе ингибиторов холинэстеразы, дали отрицательный результат», — отмечается в заявлении, которое приводит BFM со ссылкой на РИА Новости. Так в омском Минздраве отреагировали на заявление немецкой клиники Charite, которая заявила об отравлении Навального.Берлинские медики ссылаются на тесты, согласно которым в организме блогера нашли вещество из группы ингибиторов холинэстеразы. Однако, что это за токсин, пока не установлено, проводятся дополнительные тесты.







Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс заявил, что после подтверждения подозрений в отравлении лидера российской оппозиции Алексея Навального необходимо провести тщательное расследование.



"Новейшие сообщения берлинских врачей подтверждают, что А. Навальный был отравлен. На самом деле, очень неспокойно. Необходимо тщательное расследование. Ответственные лица должны быть привлечены к ответственности", - написал в понедельник в своем Twitter'e Линас Линкявичюс.



В берлинской клинике "Шарите" А. Навальный находится с субботы, а в понедельник появились сообщения, что медики обнаружили следы отравления.



"Клинические исследования показали отравление веществом из группы ингибиторов холинэстеразы", - сообщила клиника в своем Twitter'e.



Ингибиторы холинэстеразы блокируют деление важного выделяемого организмом химического вещества - ацетилхолина, который передает сигналы между нервными клетками. Из-за этого образуется слишком сильная стимуляция соединения между нервами и мышцами.



В настоящее время А. Навальный находится в клинике "Шарите" (Берлин). Навальный находится в коме в тяжелом состоянии. Он почувствовал себя плохо в четверг в самолете при перелете из Томска в Москву. После экстренной посадки в Омске Навального доставили в местную больницу. В субботу он был перевезен в Германию.Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс заявил, что после подтверждения подозрений в отравлении лидера российской оппозиции Алексея Навального необходимо провести тщательное расследование."Новейшие сообщения берлинских врачей подтверждают, что А. Навальный был отравлен. На самом деле, очень неспокойно. Необходимо тщательное расследование. Ответственные лица должны быть привлечены к ответственности", - написал в понедельник в своем Twitter'e Линас Линкявичюс.В берлинской клинике "Шарите" А. Навальный находится с субботы, а в понедельник появились сообщения, что медики обнаружили следы отравления."Клинические исследования показали отравление веществом из группы ингибиторов холинэстеразы", - сообщила клиника в своем Twitter'e.Ингибиторы холинэстеразы блокируют деление важного выделяемого организмом химического вещества - ацетилхолина, который передает сигналы между нервными клетками. Из-за этого образуется слишком сильная стимуляция соединения между нервами и мышцами.В настоящее время А. Навальный находится в клинике "Шарите" (Берлин). bfm.ru Категории: политика, общество, чп и криминал, в Европе Ключевые слова: оппозиция, отравление, Навальный География: Россия — статья прочитана 190 раз Комментарии