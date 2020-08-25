Дипломатический скандал между Россией и Австрией похож на дань моде 🔊 Воспроизвести Фото: REUTERS/Benoit Tessier



Россия объявила персоной нон грата австрийского дипломата в качестве ответной меры на аналогичный шаг Вены. Этот скандал развивался стремительно, что нетипично с точки зрения стандартных действий разведки и контрразведки. Что это означает и не приведет ли взаимная высылка к ухудшению отношений между Москвой и Веной, которые обычно оценивают как хорошие?



События развивались следующим образом. Утром 24 августа венская газета Kronen Zeitung анонсировала высылку из Австрии российского дипломата. Некоторое время назад в австрийскую полицию якобы обратился некий местный гражданин, работавший на предприятии, связанном с высокими технологиями. Он сообщил, что российский дипломат склонял его к передаче ему промышленных данных – и склонил. Россия объявила персоной нон грата австрийского дипломата в качестве ответной меры на аналогичный шаг Вены. Этот скандал развивался стремительно, что нетипично с точки зрения стандартных действий разведки и контрразведки. Что это означает и не приведет ли взаимная высылка к ухудшению отношений между Москвой и Веной, которые обычно оценивают как хорошие?События развивались следующим образом. Утром 24 августа венская газета Kronen Zeitung анонсировала высылку из Австрии российского дипломата. Некоторое время назад в австрийскую полицию якобы обратился некий местный гражданин, работавший на предприятии, связанном с высокими технологиями. Он сообщил, что российский дипломат склонял его к передаче ему промышленных данных – и склонил.



Сами австрийцы называют происшедшее «промышленным шпионажем». Однако не ясно, нанесла эта история ущерб национальным интересам Австрии или же это проблема какой-то частной компании.



Через пару часов после публикации австрийский МИД информацию газеты по факту подтвердил. «Будет выслан российский дипломат. Его поведение противоречит Венской конвенции о дипломатических отношениях», – сообщил РИА «Новости» представитель австрийского внешнеполитического ведомства.



«Дальнейшие детали мы не комментируем», – добавили в ведомстве. Но известно, что россиянин должен покинуть Вену до 1 сентября.



В посольстве России в Австрии сообщили тому же агентству, что возмущены безосновательным решением австрийских властей, назвав его ущербным для конструктивных российско-австрийских отношений. Зеркальная реакция Москвы не заставит себя ждать, добавили в миссии.



Примерно так же выразился и пресс-секретарь президента России. «Будет ответ», – подчеркнул Дмитрий Песков.



Уже в середине дня была обнародована информация, что Россия объявляет персоной нон грата некоего австрийского дипломата в Москве. Это практически беспрецедентный случай: обычно «ответка» не прилетает столь быстро. Как правило, проходит несколько дней, поскольку различные ведомства должны скоординироваться и определить, кого конкретно надо выслать в ответ.



Таким образом, можно предположить, что к ответу в Москве были готовы заранее. Ситуацию в Вене почти наверняка отслеживали, знали, что суд над австрийским гражданином закончился, что приговор вынесен, что подсудимый назвал российского дипломата своим «куратором», следовательно, что-то неприятное должно было произойти.



Высылки российских дипломатов в последнее время стали событием рутинным. Что странно, поскольку это крайняя, чрезвычайная мера ­– в традициях мировой разведки и контрразведки спускать подобные дела на тормозах.



Во-первых, у дипломатов есть срок работы в стране пребывания, рано или поздно они ее покинут.



Второй аргумент против немедленной высылки: идентификация сотрудников спецслужб, работающих под дипломатическим прикрытием. Куда лучше точно знать, что этот человек действует в интересах разведки, чем вычислять вновь приехавших.



В крупных посольствах это вообще проблема, потому что некоторые сотрудники разведки могут довольно долго ничего не делать вообще, чтобы затем совершить разовую, но важную операцию. А полностью идентифицировать всех разведчиков, работающих под прикрытием, практически невозможно или требует колоссальных ресурсов.



В таком контексте логичней не высылать человека, а, наоборот, усилить над ним наблюдение.



Сейчас трудно понять, почему в Вене пошли именно на высылку. Недавно там побывал госсекретарь США Майк Помпео, но это, скорее всего, совпадение и конспирология.



Конечно, это еще и модный тренд. Не так давно российских дипломатов высылала Словакия (с ее стороны это был выстрел себе в ногу, поскольку разбираться ей нужно было скорее с сотрудниками собственного МИДа, чем с россиянами) и Норвегия. В Норвегии схема была ровно та же, что сейчас в Австрии.



Но одного следования моде мало. Создается впечатление, что общемировая напряженность ломает людям нервы.



Совершаются действия, которые при прочих равных (в том числе и описанных выше) в прежние времена никто бы не совершил.



При этом Россия, как особо пострадавшая от всего этого страна, научилась реагировать на происходящее со спокойствием средневекового мореплавателя. Выслали – и ладно. Мы тоже вышлем в ответ.



Это, конечно, удивительно, но теперь такие высылки перестали всерьез портить дипломатические отношения. Но стоит повторить: подобное неправильно, лучше играть по старым правилам, а не доводить до нервного срыва.



Вообще «старые правила», они же традиции – это всегда хорошо. Люди их вырабатывали не случайно. А регулярные высылки опустят разведывательную сферу до уровня фильмов о Бонде и Борне, то есть агенты будут гоняться друг за другом по крышам с пистолетами, что красиво, но непрактично. Всеобщая нервозность наносит обоюдоострый вред.



В конце концов, человек ведь не мобилизационный план Австрии на третью мировую войну добыл, если подобные события вообще происходили в реальности.



Австрия по каким-то психологическим причинам считается чуть ли не дружественной или хотя бы лояльной к России страной. Это не совсем так, но кому-то так хочется думать. Да, позиции Вены по ряду важных пунктов повестки дня сходны с российскими, но не более того.



Так что не стоит переживать из-за того, что кого-то там вероломно выслали. Поступок странный, но он укладывается в общий тренд и в эту самую проклятую нервозность.



Скорее всего, российско-австрийские отношения от всего этого не пострадают. Тенденция с бесконечными высылками, конечно, настораживает, но и только. Если в новую эпоху это стало модным и чуть ли не рутинным событием, то из этой новой реальности и следует исходить.



Автор: Евгений Крутиков для издания Продажа информации продолжалась годами. Но гражданин пришел с повинной, ему скидка вышла, суд уже прошел. А теперь австрийское правительство решило российского дипломата выслать.Сами австрийцы называют происшедшее «промышленным шпионажем». Однако не ясно, нанесла эта история ущерб национальным интересам Австрии или же это проблема какой-то частной компании.Через пару часов после публикации австрийский МИД информацию газеты по факту подтвердил. «Будет выслан российский дипломат. Его поведение противоречит Венской конвенции о дипломатических отношениях», – сообщил РИА «Новости» представитель австрийского внешнеполитического ведомства.«Дальнейшие детали мы не комментируем», – добавили в ведомстве. Но известно, что россиянин должен покинуть Вену до 1 сентября.В посольстве России в Австрии сообщили тому же агентству, что возмущены безосновательным решением австрийских властей, назвав его ущербным для конструктивных российско-австрийских отношений. Зеркальная реакция Москвы не заставит себя ждать, добавили в миссии.Примерно так же выразился и пресс-секретарь президента России. «Будет ответ», – подчеркнул Дмитрий Песков.Уже в середине дня была обнародована информация, что Россия объявляет персоной нон грата некоего австрийского дипломата в Москве. Это практически беспрецедентный случай: обычно «ответка» не прилетает столь быстро. Как правило, проходит несколько дней, поскольку различные ведомства должны скоординироваться и определить, кого конкретно надо выслать в ответ.Таким образом, можно предположить, что к ответу в Москве были готовы заранее. Ситуацию в Вене почти наверняка отслеживали, знали, что суд над австрийским гражданином закончился, что приговор вынесен, что подсудимый назвал российского дипломата своим «куратором», следовательно, что-то неприятное должно было произойти.Высылки российских дипломатов в последнее время стали событием рутинным. Что странно, поскольку это крайняя, чрезвычайная мера ­– в традициях мировой разведки и контрразведки спускать подобные дела на тормозах.Во-первых, у дипломатов есть срок работы в стране пребывания, рано или поздно они ее покинут.Второй аргумент против немедленной высылки: идентификация сотрудников спецслужб, работающих под дипломатическим прикрытием. Куда лучше точно знать, что этот человек действует в интересах разведки, чем вычислять вновь приехавших.В крупных посольствах это вообще проблема, потому что некоторые сотрудники разведки могут довольно долго ничего не делать вообще, чтобы затем совершить разовую, но важную операцию. А полностью идентифицировать всех разведчиков, работающих под прикрытием, практически невозможно или требует колоссальных ресурсов.В таком контексте логичней не высылать человека, а, наоборот, усилить над ним наблюдение.Сейчас трудно понять, почему в Вене пошли именно на высылку. Недавно там побывал госсекретарь США Майк Помпео, но это, скорее всего, совпадение и конспирология.Конечно, это еще и модный тренд. Не так давно российских дипломатов высылала Словакия (с ее стороны это был выстрел себе в ногу, поскольку разбираться ей нужно было скорее с сотрудниками собственного МИДа, чем с россиянами) и Норвегия. В Норвегии схема была ровно та же, что сейчас в Австрии.Но одного следования моде мало. Создается впечатление, что общемировая напряженность ломает людям нервы.Совершаются действия, которые при прочих равных (в том числе и описанных выше) в прежние времена никто бы не совершил.При этом Россия, как особо пострадавшая от всего этого страна, научилась реагировать на происходящее со спокойствием средневекового мореплавателя. Выслали – и ладно. Мы тоже вышлем в ответ.Это, конечно, удивительно, но теперь такие высылки перестали всерьез портить дипломатические отношения. Но стоит повторить: подобное неправильно, лучше играть по старым правилам, а не доводить до нервного срыва.Вообще «старые правила», они же традиции – это всегда хорошо. Люди их вырабатывали не случайно. А регулярные высылки опустят разведывательную сферу до уровня фильмов о Бонде и Борне, то есть агенты будут гоняться друг за другом по крышам с пистолетами, что красиво, но непрактично. Всеобщая нервозность наносит обоюдоострый вред.В конце концов, человек ведь не мобилизационный план Австрии на третью мировую войну добыл, если подобные события вообще происходили в реальности.Австрия по каким-то психологическим причинам считается чуть ли не дружественной или хотя бы лояльной к России страной. Это не совсем так, но кому-то так хочется думать. Да, позиции Вены по ряду важных пунктов повестки дня сходны с российскими, но не более того.Так что не стоит переживать из-за того, что кого-то там вероломно выслали. Поступок странный, но он укладывается в общий тренд и в эту самую проклятую нервозность.Скорее всего, российско-австрийские отношения от всего этого не пострадают. Тенденция с бесконечными высылками, конечно, настораживает, но и только. Если в новую эпоху это стало модным и чуть ли не рутинным событием, то из этой новой реальности и следует исходить.Автор: Евгений Крутиков для издания ВЗГЛЯД vz.ru Категории: политика, чп и криминал, в Европе Ключевые слова: Россия, дипломат, Австрия, шпионы География: Россия — статья прочитана 75 раз Комментарии