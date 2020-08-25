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МИД КНР назвал слова Трампа о разъединении Китая и США попыткой вернуть холодную войну

Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь


В ведомстве также напомнили, что Пекин и Вашингтон путем совместных усилий смогли преодолеть многочисленные вызовы, передает ТАСС.

Намерение президента США Дональда Трампа "разъединить" экономики Китая и Соединенных Штатов объясняется предрассудками американского лидера, поэтому его слова следует считать "попыткой вернуться во времена холодной войны". Об этом заявил в понедельник официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

"Мы обратили внимание на соответствующее заявление президента Трампа, - сказал он на регулярном брифинге. - За последние 40 лет, то есть с момента установления дипломатических контактов между КНР и Соединенными Штатами, китайско-американские связи выдержали испытание временем. Подобные высказывания американских политиков опираются на предрассудки, это попытка возродить времена холодной войны".
Дипломат напомнил, что Пекин и Вашингтон, благодаря отказу от конфронтации, путем совместных усилий смогли преодолеть многочисленные вызовы и разрешить ряд ключевых противоречий. "Напомню, что речь идет о взаимовыгодных отношениях и ни в коем случае не об "игре в одни ворота", - подытожил Чжао Лицзянь.

Ранее Трамп заявил, что в случае победы на предстоящих в ноябре выборах он будет готов рассмотреть возможность "разъединения экономик США и КНР". "Потому что пока мы ничего не получаем от Китая. Мы только теряем деньги", - сказал он.
ТАСС
Категории: экономика, политика, в мире
Ключевые слова: США, Китай, договор, сталь, товары, Трамп, пошлины
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добавлена сегодня, 25 августа, 14:00

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