МИД КНР назвал слова Трампа о разъединении Китая и США попыткой вернуть холодную войну 🔊 Воспроизвести Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь



В ведомстве также напомнили, что Пекин и Вашингтон путем совместных усилий смогли преодолеть многочисленные вызовы, передает



Намерение президента США Дональда Трампа "разъединить" экономики Китая и Соединенных Штатов объясняется предрассудками американского лидера, поэтому его слова следует считать "попыткой вернуться во времена холодной войны". Об этом заявил в понедельник официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.



"Мы обратили внимание на соответствующее заявление президента Трампа, - сказал он на регулярном брифинге. - За последние 40 лет, то есть с момента установления дипломатических контактов между КНР и Соединенными Штатами, китайско-американские связи выдержали испытание временем. Подобные высказывания американских политиков опираются на предрассудки, это попытка возродить времена холодной войны". В ведомстве также напомнили, что Пекин и Вашингтон путем совместных усилий смогли преодолеть многочисленные вызовы, передает ТАСС Намерение президента США Дональда Трампа "разъединить" экономики Китая и Соединенных Штатов объясняется предрассудками американского лидера, поэтому его слова следует считать "попыткой вернуться во времена холодной войны". Об этом заявил в понедельник официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь."Мы обратили внимание на соответствующее заявление президента Трампа, - сказал он на регулярном брифинге. - За последние 40 лет, то есть с момента установления дипломатических контактов между КНР и Соединенными Штатами, китайско-американские связи выдержали испытание временем. Подобные высказывания американских политиков опираются на предрассудки, это попытка возродить времена холодной войны". Дипломат напомнил, что Пекин и Вашингтон, благодаря отказу от конфронтации, путем совместных усилий смогли преодолеть многочисленные вызовы и разрешить ряд ключевых противоречий. "Напомню, что речь идет о взаимовыгодных отношениях и ни в коем случае не об "игре в одни ворота", - подытожил Чжао Лицзянь.



Ранее Трамп заявил, что в случае победы на предстоящих в ноябре выборах он будет готов рассмотреть возможность "разъединения экономик США и КНР". "Потому что пока мы ничего не получаем от Китая. Мы только теряем деньги", - сказал он. ТАСС Категории: экономика, политика, в мире Ключевые слова: США, Китай, договор, сталь, товары, Трамп, пошлины — статья прочитана 87 раз Комментарии