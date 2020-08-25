В США опять беспорядки после стрельбы полицейских в афроамериканца 🔊 Воспроизвести REUTERS Image caption Полиция применила слезоточивый газ против протестующих в Кеноше



В американском штате Висконсин вспыхнули массовые протесты после того, как полицейские несколько раз выстрелили в чернокожего мужчину, сообщает



Инцидент произошел через три месяца после гибели от рук полицейских афроамериканца Джорджа Флойда. Убийство 46-летнего Флойда вызвало многотысячные протесты в стране и за ее пределами против полицейского насилия и расизма. В американском штате Висконсин вспыхнули массовые протесты после того, как полицейские несколько раз выстрелили в чернокожего мужчину, сообщает ВВС . 29-летний афроамериканец по имени Джейкоб Блейк, житель города Кеноша в штате Висконсин, находится в реанимации в тяжелом состоянии. Полицейские утверждали, что мужчина был вовлечен в инцидент, связанный с домашним насилием.Инцидент произошел через три месяца после гибели от рук полицейских афроамериканца Джорджа Флойда. Убийство 46-летнего Флойда вызвало многотысячные протесты в стране и за ее пределами против полицейского насилия и расизма.



По словам отца Блейка, его сын перенес операцию, состояние его здоровья стабильно.



Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден призвал к немедленному, полноценному и прозрачному расследованию обстоятельств стрельбы и привлечению виновных к ответственности.



"Этим утром (24 августа - прим Обзор) страна вновь просыпается с печалью и гневом из-за того, что еще один чернокожий американец стал жертвой применения чрезмерной силы", - заявил Байден, отметив, что Блейку стреляли в спину. "Эти выстрелы пробивают душу нашей нации", - добавил он.



Протестовать против действий полицейских на улицы Кеноши вышли сотни человек. Они прошли маршем к городскому управлению полиции, скандируя "Мы не отступим!" Они поджигали припаркованные автомобили и бросали коктейли Молотова в полицейских.



EPA Image caption В ходе беспорядков протестующие поджигали автомобили



Протесты переросли в беспорядки, полиция применила слезоточивый газ, власти ввели в Кеноше комендантский час.



В "Твиттере" власти Кеноши сообщили, что здания суда и администрации в понедельник будут закрыты из-за нанесенного протестующими ущерба.



Губернатор Висконсина демократ Тони Эверс осудил применение огнестрельного оружия против Блейка.



"В Джейкоба Блейка несколько раз выстрелили в спину, средь бела дня. Хотя мы не знаем еще всех подробностей, но мы точно знаем, что он не первый чернокожий мужчина, в которого выстрелили, которого ранили или безжалостно убили представители правоохранительных органов у нас в штате или в стране", - сказал Эверс.







Власти штата начали расследование действий участвовавших в инциденте полицейских и отстранили их от исполнения обязанностей.



Днем в городе состоится протест в рамках движения Black Lives Matter, который начнется от дома Блейка и закончится у полицейского участка, который находится в четырех километрах, сообщили активисты движения.



В мае в соседнем с Висконсином штате Миннесота во время задержания погиб Джордж Флойд. Полицейскому, который прижимал коленом к земле шею Флойда за несколько минут до его смерти, было предъявлено обвинение в убийстве. Это событие стало толчком к одному из самых масштабных протестных движений в истории США под лозунгом Black Lives Matter ("Жизни чернокожих важны").



Что произошло в Висконсине?







Что произошло в Висконсине?



В пресс-службе полиции Кеноши заявили, что полиция прибыла на место инцидента, получив вызов о домашнем насилии около пяти вечера по местному времени в воскресенье.



Местное издание Kenosha News сообщает, что соседи якобы видели, как Блейк пытался разнять двух дерущихся женщин.



Эту же версию событий повторил адвокат и активист Бенджамин Крамп, к услугами которого обратилась семья Блейка.



Снятое очевидцем и появившееся в интернете видео не показывает, с чего начался инцидент.



На нем видно лишь его завершение: мужчина в белой майке и черных шортах направляется к джипу, а за ним следуют двое полицейских.



Когда мужчина пытается сесть в машину, полицейский хватает его за майку. Затем полицейские стреляют ему в спину - судя по звуку, не меньше семи раз.



Слышен гудок автомобиля - предполагается, от упавшей на руль головы Блейка.



В салоне в этот момент находились трое сыновей Блейка, заявил представляющий в этом деле его семью авдокат Крамп. Он также представляет семью Джорджа Флойда, умершего во время задержания полицейскими в Миннесоте.



"Коп стрелял в их отца у них глазах. Они будут навсегда травмированы", - написал Крамп.



"Не было никаких причин стрелять в спину этого человека семь раз в то время, когда три его ребенка находились в автомобиле", - вторит активистка движения Black Lives Matter Уитни Кабал.



Корреспондентка местного телеканала опубликовала фотографию Блейка с сыновьями, предоставленную его невестой.



This is 29-year-old Jacob Blake who was shot by Kenosha police. His fiancé shared this picture with us. pic.twitter.com/6Si9lkCPFu — Sarah Thamer (@SarahThamerWISN) August 24, 2020



В полиции подтвердили, что имела места стрельба с участием полицейских, но не сообщили подробностей, чем она была вызвана. Там также заявили, что после ранения Блейку была немедленно оказана медицинская помощь и он был доставлен в больницу в Милуоки.



Департамент юстиции штата Висконсин начал расследование инцидента и обещал предоставить в прокуратуру заключение в течение 30 дней.



Находившиеся на месте инцидента полицейские отстранены от выполнения обязанностей.



После того, как видео инцидента распространилось в соцсетях, на его месте собрались протестующие.



Местные СМИ сообщают о столкновениях с полицией и поджоге машин. В Кеноше был объявлен комендантский час до 7:00 утра понедельника.



Губернатор Висконсина Тони Эверс осудил чрезмерное применение силы в отношении чернокожих жителей штата. Он добавил, что потребует от чиновников штата конкретных действий, направленных на борьбу с расизмом.



В поддержку Блейка выступили многие политики-демократы, от сенаторов до прокуроров.



"Джейкоб Блейк, вся страна молится за тебя", - написал в "Твиттере" Джо Кеннеди III, внук сенатора и кандидата в президенты Роберта Кеннеди, убитого в 1968 году.



Кеннеди, представляющий 3-й округ Массачусетса в конгрессе США, заявил, что без конкретных действий и реформ невозможно остановить полицейское насилие и расизм, с которым чернокожие американцы сталкиваются каждый день.



Но сын президента США Дональд Трамп-младший увидел историю в ином свете - он указал на беспорядки в Висконсине как аргумент в пользу отца на предстоящих президентских выборах.



"Выбор - за вами: хотите ли вы [увидеть] такое у себя на заднем дворе или нет", - написал Трамп-младший.



Он назвал протесты анархией и поделился видео горящего здания, предположительно подоженного протестующими. На видео, снятом очевидцем, видно, как двое полицейских стреляют Блейку в спину, когда он пытается сесть в машину. Слышно семь выстрелов. Блейк, по всей видимости, не вооружен. Что именно заставило полицейских стрелять Блейку в спину, непонятно.По словам отца Блейка, его сын перенес операцию, состояние его здоровья стабильно.Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден призвал к немедленному, полноценному и прозрачному расследованию обстоятельств стрельбы и привлечению виновных к ответственности."Этим утром (24 августа - прим Обзор) страна вновь просыпается с печалью и гневом из-за того, что еще один чернокожий американец стал жертвой применения чрезмерной силы", - заявил Байден, отметив, что Блейку стреляли в спину. "Эти выстрелы пробивают душу нашей нации", - добавил он.Протестовать против действий полицейских на улицы Кеноши вышли сотни человек. Они прошли маршем к городскому управлению полиции, скандируя "Мы не отступим!" Они поджигали припаркованные автомобили и бросали коктейли Молотова в полицейских.Протесты переросли в беспорядки, полиция применила слезоточивый газ, власти ввели в Кеноше комендантский час.В "Твиттере" власти Кеноши сообщили, что здания суда и администрации в понедельник будут закрыты из-за нанесенного протестующими ущерба.Губернатор Висконсина демократ Тони Эверс осудил применение огнестрельного оружия против Блейка."В Джейкоба Блейка несколько раз выстрелили в спину, средь бела дня. Хотя мы не знаем еще всех подробностей, но мы точно знаем, что он не первый чернокожий мужчина, в которого выстрелили, которого ранили или безжалостно убили представители правоохранительных органов у нас в штате или в стране", - сказал Эверс.Власти штата начали расследование действий участвовавших в инциденте полицейских и отстранили их от исполнения обязанностей.Днем в городе состоится протест в рамках движения Black Lives Matter, который начнется от дома Блейка и закончится у полицейского участка, который находится в четырех километрах, сообщили активисты движения.В мае в соседнем с Висконсином штате Миннесота во время задержания погиб Джордж Флойд. Полицейскому, который прижимал коленом к земле шею Флойда за несколько минут до его смерти, было предъявлено обвинение в убийстве. Это событие стало толчком к одному из самых масштабных протестных движений в истории США под лозунгом Black Lives Matter ("Жизни чернокожих важны").В пресс-службе полиции Кеноши заявили, что полиция прибыла на место инцидента, получив вызов о домашнем насилии около пяти вечера по местному времени в воскресенье.Местное издание Kenosha News сообщает, что соседи якобы видели, как Блейк пытался разнять двух дерущихся женщин.Эту же версию событий повторил адвокат и активист Бенджамин Крамп, к услугами которого обратилась семья Блейка.Снятое очевидцем и появившееся в интернете видео не показывает, с чего начался инцидент.На нем видно лишь его завершение: мужчина в белой майке и черных шортах направляется к джипу, а за ним следуют двое полицейских.Когда мужчина пытается сесть в машину, полицейский хватает его за майку. Затем полицейские стреляют ему в спину - судя по звуку, не меньше семи раз.Слышен гудок автомобиля - предполагается, от упавшей на руль головы Блейка.В салоне в этот момент находились трое сыновей Блейка, заявил представляющий в этом деле его семью авдокат Крамп. Он также представляет семью Джорджа Флойда, умершего во время задержания полицейскими в Миннесоте."Коп стрелял в их отца у них глазах. Они будут навсегда травмированы", - написал Крамп."Не было никаких причин стрелять в спину этого человека семь раз в то время, когда три его ребенка находились в автомобиле", - вторит активистка движения Black Lives Matter Уитни Кабал.Корреспондентка местного телеканала опубликовала фотографию Блейка с сыновьями, предоставленную его невестой.В полиции подтвердили, что имела места стрельба с участием полицейских, но не сообщили подробностей, чем она была вызвана. Там также заявили, что после ранения Блейку была немедленно оказана медицинская помощь и он был доставлен в больницу в Милуоки.Департамент юстиции штата Висконсин начал расследование инцидента и обещал предоставить в прокуратуру заключение в течение 30 дней.Находившиеся на месте инцидента полицейские отстранены от выполнения обязанностей.После того, как видео инцидента распространилось в соцсетях, на его месте собрались протестующие.Местные СМИ сообщают о столкновениях с полицией и поджоге машин. В Кеноше был объявлен комендантский час до 7:00 утра понедельника.Губернатор Висконсина Тони Эверс осудил чрезмерное применение силы в отношении чернокожих жителей штата. Он добавил, что потребует от чиновников штата конкретных действий, направленных на борьбу с расизмом.В поддержку Блейка выступили многие политики-демократы, от сенаторов до прокуроров."Джейкоб Блейк, вся страна молится за тебя", - написал в "Твиттере" Джо Кеннеди III, внук сенатора и кандидата в президенты Роберта Кеннеди, убитого в 1968 году.Кеннеди, представляющий 3-й округ Массачусетса в конгрессе США, заявил, что без конкретных действий и реформ невозможно остановить полицейское насилие и расизм, с которым чернокожие американцы сталкиваются каждый день.Но сын президента США Дональд Трамп-младший увидел историю в ином свете - он указал на беспорядки в Висконсине как аргумент в пользу отца на предстоящих президентских выборах."Выбор - за вами: хотите ли вы [увидеть] такое у себя на заднем дворе или нет", - написал Трамп-младший.Он назвал протесты анархией и поделился видео горящего здания, предположительно подоженного протестующими. bbc.com Категории: общество, в мире, чп и криминал Ключевые слова: война, США, протесты, войска — статья прочитана 162 раза Комментарии