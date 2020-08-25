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Белоруссия примет участие в испытаниях российской вакцины
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что по итогам переговоров лидеров Белоруссии и России Минск примет участие в испытаниях российской вакцины от коронавируса.
«Во время телефонного разговора Путина и Лукашенко действительно обсуждалось, что Белоруссия примет участие в тестировании российской вакцины», — приводит RT со ссылкой на ТАСС слова Пескова.
Он добавил, что Лукашенко также поздравил своего российского коллегу с успехом в разработке вакцины от коронавируса.
Ранее пресс-служба белорусского президента сообщила, что стороны обсудили ситуацию в Белоруссии и борьбу с коронавирусом, договорились, что белорусские граждане в добровольном порядке примут участие в третьем этапе испытаний российской вакцины от COVID-19.
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russian.rt.com
Категории: в мире, технологии, здоровье
География: Белоруссия
Комментарии
Екатерина
25 августа, 15:36
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В испытаниях фэйка? Вакцин от вирусов не бывает по причине их мутации. Путин озвучил фэйк так как компании хотят делать бизнес. Путин давно лишь портрет в России.
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