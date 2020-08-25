Белоруссия примет участие в испытаниях российской вакцины

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что по итогам переговоров лидеров Белоруссии и России Минск примет участие в испытаниях российской вакцины от коронавируса.



«Во время телефонного разговора Путина и Лукашенко действительно обсуждалось, что Белоруссия примет участие в тестировании российской вакцины», — приводит



Он добавил, что Лукашенко также поздравил своего российского коллегу с успехом в разработке вакцины от коронавируса.



Ранее пресс-служба белорусского президента сообщила, что стороны обсудили ситуацию в Белоруссии и борьбу с коронавирусом, договорились, что белорусские граждане в добровольном порядке примут участие в третьем этапе испытаний российской вакцины от COVID-19. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что по итогам переговоров лидеров Белоруссии и России Минск примет участие в испытаниях российской вакцины от коронавируса.«Во время телефонного разговора Путина и Лукашенко действительно обсуждалось, что Белоруссия примет участие в тестировании российской вакцины», — приводит RT со ссылкой на ТАСС слова Пескова.Он добавил, что Лукашенко также поздравил своего российского коллегу с успехом в разработке вакцины от коронавируса.Ранее пресс-служба белорусского президента сообщила, что стороны обсудили ситуацию в Белоруссии и борьбу с коронавирусом, договорились, что белорусские граждане в добровольном порядке примут участие в третьем этапе испытаний российской вакцины от COVID-19. Загрузка... russian.rt.com Категории: в мире, технологии, здоровье Ключевые слова: Россия, вакцина, Китай, вирус, испытание, пандемия География: Белоруссия — статья прочитана 169 раз Комментарии