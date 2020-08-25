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Украинцы смогут въезжать в Белоруссию только по загранпаспорту

© Мария Савченко РИА Новости


Граждане Украины смогут въезжать в Белоруссию с 1 сентября только по заграничному паспорту, а не по национальному удостоверению личности.

«Граждане Украины с 1 сентября будут въезжать в Беларусь только по загранпаспорту», — говорится в сообщении белорусского государственного агентства БЕЛТА, передает RT.

Как объясняла такое решение украинская погранслужба, при потере внутреннего паспорта за границей восстановить его сложно.

Граждане Украины с 1 марта 2020 года не могут пересекать украинско-российскую границу по внутреннему паспорту, для поездок в Россию им требуется заграничный паспорт.
russian.rt.com
Категории: общество, в Европе
Ключевые слова: граница, украинцы
География: Белоруссия
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добавлена сегодня, 25 августа, 09:00

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