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Украинцы смогут въезжать в Белоруссию только по загранпаспорту
Граждане Украины смогут въезжать в Белоруссию с 1 сентября только по заграничному паспорту, а не по национальному удостоверению личности.
«Граждане Украины с 1 сентября будут въезжать в Беларусь только по загранпаспорту», — говорится в сообщении белорусского государственного агентства БЕЛТА, передает RT.
Как объясняла такое решение украинская погранслужба, при потере внутреннего паспорта за границей восстановить его сложно.
Граждане Украины с 1 марта 2020 года не могут пересекать украинско-российскую границу по внутреннему паспорту, для поездок в Россию им требуется заграничный паспорт.
russian.rt.com
География: Белоруссия
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