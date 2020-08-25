Украинцы смогут въезжать в Белоруссию только по загранпаспорту 🔊 Воспроизвести © Мария Савченко РИА Новости



Граждане Украины смогут въезжать в Белоруссию с 1 сентября только по заграничному паспорту, а не по национальному удостоверению личности.



«Граждане Украины с 1 сентября будут въезжать в Беларусь только по загранпаспорту», — говорится в сообщении белорусского государственного агентства БЕЛТА, передает



Как объясняла такое решение украинская погранслужба, при потере внутреннего паспорта за границей восстановить его сложно.



Граждане Украины с 1 марта 2020 года не могут пересекать украинско-российскую границу по внутреннему паспорту, для поездок в Россию им требуется заграничный паспорт. Граждане Украины смогут въезжать в Белоруссию с 1 сентября только по заграничному паспорту, а не по национальному удостоверению личности.«Граждане Украины с 1 сентября будут въезжать в Беларусь только по загранпаспорту», — говорится в сообщении белорусского государственного агентства БЕЛТА, передает RT Как объясняла такое решение украинская погранслужба, при потере внутреннего паспорта за границей восстановить его сложно.Граждане Украины с 1 марта 2020 года не могут пересекать украинско-российскую границу по внутреннему паспорту, для поездок в Россию им требуется заграничный паспорт. russian.rt.com Категории: общество, в Европе Ключевые слова: граница, украинцы География: Белоруссия — статья прочитана 89 раз Комментарии