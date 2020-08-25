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Нобелевского лауреата Светлану Алексиевич вызвали на допрос по делу оппозиции
Единомышленники писателя сообщили, что она намерена пойти в СК.
В Следственный комитет Белоруссии вызвали на допрос нобелевского лауреата по литературе Светлану Алексиевич. Повестка ей направлена как члену президиума Координационного совета оппозиции. Об этом сообщила пресс-служба совета, передает ЛАЙФ.
— Светлану Алексиевич вызвали в среду в 14:00 в СК в качестве свидетеля по уголовному делу, возбуждённому по факту создания Координационного совета, — говорится в сообщении.
Отмечается, что писательница планирует пойти на допрос. Дело против оппозиции было возбуждено по статье о захвате власти.
Максимальное наказание по статье 361 УК республики — пять лет в колонии.
Генеральная прокуратура Белоруссии возбудила уголовное дело о захвате власти. Причиной стало создание оппозицией Координационного совета.
— Создание и деятельность Координационного совета направлены на захват государственной власти, а также на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь, — пояснил генеральный прокурор Александр Конюк.
Ответственным за призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности, грозит до пяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии.
life.ru
Категории: политика, общество, чп и криминал, в Беларуси
География: Белоруссия
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P.S. К сожалению, в последние годы Нобелевский комитет не всегда руководствуется
реальными достижениями кандидатов в области борьбы за мир, а соображениями политической конъюнктуры. Гор, Обама тому примеры