Нобелевского лауреата Светлану Алексиевич вызвали на допрос по делу оппозиции 🔊 Воспроизвести Светлана Алексиевич. Фото © DPA / TASS



Единомышленники писателя сообщили, что она намерена пойти в СК.



В Следственный комитет Белоруссии вызвали на допрос нобелевского лауреата по литературе Светлану Алексиевич. Повестка ей направлена как члену президиума Координационного совета оппозиции. Об этом сообщила пресс-служба совета, передает



— Светлану Алексиевич вызвали в среду в 14:00 в СК в качестве свидетеля по уголовному делу, возбуждённому по факту создания Координационного совета, — говорится в сообщении.



Отмечается, что писательница планирует пойти на допрос. Дело против оппозиции было возбуждено по статье о захвате власти.



Максимальное наказание по статье 361 УК республики — пять лет в колонии.



Генеральная прокуратура Белоруссии возбудила уголовное дело о захвате власти. Причиной стало создание оппозицией Координационного совета.



— Создание и деятельность Координационного совета направлены на захват государственной власти, а также на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь, — пояснил генеральный прокурор Александр Конюк.



Ответственным за призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности, грозит до пяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии. Единомышленники писателя сообщили, что она намерена пойти в СК.В Следственный комитет Белоруссии вызвали на допрос нобелевского лауреата по литературе Светлану Алексиевич. Повестка ей направлена как члену президиума Координационного совета оппозиции. Об этом сообщила пресс-служба совета, передает ЛАЙФ — Светлану Алексиевич вызвали в среду в 14:00 в СК в качестве свидетеля по уголовному делу, возбуждённому по факту создания Координационного совета, — говорится в сообщении.Отмечается, что писательница планирует пойти на допрос. Дело против оппозиции было возбуждено по статье о захвате власти.Максимальное наказание по статье 361 УК республики — пять лет в колонии.Генеральная прокуратура Белоруссии возбудила уголовное дело о захвате власти. Причиной стало создание оппозицией Координационного совета.— Создание и деятельность Координационного совета направлены на захват государственной власти, а также на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь, — пояснил генеральный прокурор Александр Конюк.Ответственным за призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности, грозит до пяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии. life.ru Категории: политика, общество, чп и криминал, в Беларуси Ключевые слова: оппозиция, Лукашенко, протесты География: Белоруссия — статья прочитана 108 раз Комментарии