Трамп официально стал кандидатом в президенты США 🔊 Воспроизвести



Республиканская партия официально выдвинула Дональда Трампа на второй президентский срок, голосование съезда проходило в прямом эфире, сообщает



Глава государства набрал необходимые для выдвижения 1276 голосов делегатов.



Эта процедура, тем не менее, является формальностью, поскольку ранее Трамп в отсутствие серьезной конкуренции выиграл все республиканские праймериз и получил все 2,4 тысячи голосов партийного съезда, кроме одного голоса.



Соперником действующего президента будет демократ Джо Байден. Республиканская партия официально выдвинула Дональда Трампа на второй президентский срок, голосование съезда проходило в прямом эфире, сообщает РИА Новости Глава государства набрал необходимые для выдвижения 1276 голосов делегатов.Эта процедура, тем не менее, является формальностью, поскольку ранее Трамп в отсутствие серьезной конкуренции выиграл все республиканские праймериз и получил все 2,4 тысячи голосов партийного съезда, кроме одного голоса.Соперником действующего президента будет демократ Джо Байден. ria.ru Категории: политика, общество, в мире Ключевые слова: президент, выборы, аналитика, кандидаты, Трамп, Байден — статья прочитана 145 раз Комментарии