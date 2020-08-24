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Трамп официально стал кандидатом в президенты США
Республиканская партия официально выдвинула Дональда Трампа на второй президентский срок, голосование съезда проходило в прямом эфире, сообщает РИА Новости.
Глава государства набрал необходимые для выдвижения 1276 голосов делегатов.
Эта процедура, тем не менее, является формальностью, поскольку ранее Трамп в отсутствие серьезной конкуренции выиграл все республиканские праймериз и получил все 2,4 тысячи голосов партийного съезда, кроме одного голоса.
Соперником действующего президента будет демократ Джо Байден.
ria.ru
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