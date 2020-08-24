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Клиника Шарите: Навальный был отравлен



Российский оппозиционер Алексей Навальный подвергся воздействию токсического вещества из группы ингибиторов холинэстеразы. Об этом заявила в понедельник берлинская клиника "Шарите", где Навальный проходит лечение, сообщает радио СВОБОДА.

Точное вещество еще не выявлено, проводятся исследования.

Сообщение опубликовано на сайте клиники. В нём говорится, что "клинические данные указывают на интоксикацию веществом из группы активных веществ, называемых ингибиторами холинэстеразы". Конкретное вещество ещё не известно. В сообщении подчёркивается, что наличие холинэстеразы в организме было доказано несколько раз в независимых лабораториях.
"Согласно диагнозу, пациенту назначают антидот атропин. Исход болезни остается неясным, и нельзя исключать долгосрочные последствия, особенно в области нервной системы" - говорится в сообщении. В нём также сказано, что Навальтный по-прежнему в реанимации в состоянии искусственной комы, но в настоящее время серьёзной опасности для его жизни нет.

Навальный почувствовал себя плохо утром 20 августа в самолёте Томск-Москва. Двое суток он провёл в реанимации в Омске, где самолёт совершил экстренную посадку. Утром в субботу его перевезли в Берлин. Соратники Навального с самого начала утверждали, что оппозиционер был отравлен; лечившие его в Омске медики заявляли о нарушении обмена веществ, не называя его причин.
svoboda.org
Категории: политика, общество, чп и криминал, в Европе
Ключевые слова: Навальный, отравление, оппозиция
География: Россия
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добавлена сегодня, 24 августа, 18:00

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