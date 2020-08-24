Клиника Шарите: Навальный был отравлен 🔊 Воспроизвести



Российский оппозиционер Алексей Навальный подвергся воздействию токсического вещества из группы ингибиторов холинэстеразы. Об этом заявила в понедельник берлинская клиника "Шарите", где Навальный проходит лечение, сообщает радио



Точное вещество еще не выявлено, проводятся исследования.



Сообщение опубликовано на сайте клиники. В нём говорится, что "клинические данные указывают на интоксикацию веществом из группы активных веществ, называемых ингибиторами холинэстеразы". Конкретное вещество ещё не известно. В сообщении подчёркивается, что наличие холинэстеразы в организме было доказано несколько раз в независимых лабораториях. Российский оппозиционер Алексей Навальный подвергся воздействию токсического вещества из группы ингибиторов холинэстеразы. Об этом заявила в понедельник берлинская клиника "Шарите", где Навальный проходит лечение, сообщает радио СВОБОДА Точное вещество еще не выявлено, проводятся исследования.Сообщение опубликовано на сайте клиники. В нём говорится, что "клинические данные указывают на интоксикацию веществом из группы активных веществ, называемых ингибиторами холинэстеразы". Конкретное вещество ещё не известно. В сообщении подчёркивается, что наличие холинэстеразы в организме было доказано несколько раз в независимых лабораториях. "Согласно диагнозу, пациенту назначают антидот атропин. Исход болезни остается неясным, и нельзя исключать долгосрочные последствия, особенно в области нервной системы" - говорится в сообщении. В нём также сказано, что Навальтный по-прежнему в реанимации в состоянии искусственной комы, но в настоящее время серьёзной опасности для его жизни нет.



Навальный почувствовал себя плохо утром 20 августа в самолёте Томск-Москва. Двое суток он провёл в реанимации в Омске, где самолёт совершил экстренную посадку. Утром в субботу его перевезли в Берлин. Соратники Навального с самого начала утверждали, что оппозиционер был отравлен; лечившие его в Омске медики заявляли о нарушении обмена веществ, не называя его причин. svoboda.org Категории: политика, общество, чп и криминал, в Европе Ключевые слова: Навальный, отравление, оппозиция География: Россия — статья прочитана 388 раз Комментарии