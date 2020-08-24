«Висагино кантри» согрел сердца висагинцев 🔊 Воспроизвести







На днях в Висагинасе прошёл уже XXVII международный музыкальный фестиваль «Висагино кантри». Бессменный руководитель фестиваля Эляна Чекене была, как всегда, полна энтузиазма, многочисленные литовские и зарубежные музыканты – энергии, а публика – позитивных эмоций.



На фестиваль собрались группы и солисты из Литвы, Латвии (Johnny Salamander), США (Paul Cataldo, Doug Adkins), Великобритании (Danny McMahon), Германии (Simply Rednecks ) и даже далёкой Малайзии (Sherman Tan). Помимо музыки, зрители могли приобщиться к ярмарке народных умельцев, впрочем, очень скромной в этом году, и отведать шашлыка и других вкусных вещей на свежем воздухе.



От Литвы в фестивале участвовали Li Jan и группа, Siga и Rob Acoustic Duo, Elektra Band, Виргилиюс Ютас и Blues maker и, конечно же, старейший гость фестиваля с необычайной харизмой – Виргис Стакенас. На фестиваль собрались группы и солисты из Литвы, Латвии (Johnny Salamander), США (Paul Cataldo, Doug Adkins), Великобритании (Danny McMahon), Германии (Simply Rednecks ) и даже далёкой Малайзии (Sherman Tan). Помимо музыки, зрители могли приобщиться к ярмарке народных умельцев, впрочем, очень скромной в этом году, и отведать шашлыка и других вкусных вещей на свежем воздухе.От Литвы в фестивале участвовали Li Jan и группа, Siga и Rob Acoustic Duo, Elektra Band, Виргилиюс Ютас и Blues maker и, конечно же, старейший гость фестиваля с необычайной харизмой – Виргис Стакенас.



Остаётся надеяться, что во время пандемии коронавируса последствия проведения такого широкого международного фестиваля будут только позитивными, культурными и эмоциональными, а не медицинскими.



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Висагинас представляла группа SEPA Asorti (Эдвардас, Елена и Эдгарас Пищикасы), хорошо известная далеко за пределами Литвы. Также свой вклад юные висагинцы внесли в проект «Надежды кантри»: участвовали солисты Таисия Цыпкина и Габриэла Кондаренко из Школы искусств (педагоги Вилия Гинайтене и Вераника Конан) и танцевальные ансамбли «Auksinis rakteles» и «Kulverstukas» (педагоги Дануте Фазилова и Ольга Шавлюк).Остаётся надеяться, что во время пандемии коронавируса последствия проведения такого широкого международного фестиваля будут только позитивными, культурными и эмоциональными, а не медицинскими. Анна ТУРАНОСОВА-АБРАС , "Обзор" Категории: Шоу-парк Ключевые слова: Висагинас, музыкальный фестиваль, «Висагино кантри» География: Литва, Висагинас — статья прочитана 134 раза Комментарии

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