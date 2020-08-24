Главная >> Новости >> Шоу-парк >> «Висагино кантри» согрел сердца висагинцев

«Висагино кантри» согрел сердца висагинцев





На днях в Висагинасе прошёл уже XXVII международный музыкальный фестиваль «Висагино кантри». Бессменный руководитель фестиваля Эляна Чекене была, как всегда, полна энтузиазма, многочисленные литовские и зарубежные музыканты – энергии, а публика – позитивных эмоций.

На фестиваль собрались группы и солисты из Литвы, Латвии (Johnny Salamander), США (Paul Cataldo, Doug Adkins), Великобритании (Danny McMahon), Германии (Simply Rednecks ) и даже далёкой Малайзии (Sherman Tan). Помимо музыки, зрители могли приобщиться к ярмарке народных умельцев, впрочем, очень скромной в этом году, и отведать шашлыка и других вкусных вещей на свежем воздухе.

От Литвы в фестивале участвовали Li Jan и группа, Siga и Rob Acoustic Duo, Elektra Band, Виргилиюс Ютас и Blues maker и, конечно же, старейший гость фестиваля с необычайной харизмой – Виргис Стакенас.
Висагинас представляла группа SEPA Asorti (Эдвардас, Елена и Эдгарас Пищикасы), хорошо известная далеко за пределами Литвы. Также свой вклад юные висагинцы внесли в проект «Надежды кантри»: участвовали солисты Таисия Цыпкина и Габриэла Кондаренко из Школы искусств (педагоги Вилия Гинайтене и Вераника Конан) и танцевальные ансамбли «Auksinis rakteles» и «Kulverstukas» (педагоги Дануте Фазилова и Ольга Шавлюк).

Остаётся надеяться, что во время пандемии коронавируса последствия проведения такого широкого международного фестиваля будут только позитивными, культурными и эмоциональными, а не медицинскими.

Фото автора

Анна ТУРАНОСОВА-АБРАС, "Обзор"
Категории: Шоу-парк
Ключевые слова: Висагинас, музыкальный фестиваль, «Висагино кантри»
География: Литва, Висагинас
статья прочитана 134 раза
добавлена сегодня, 24 августа, 19:00

Комментарии

Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
 Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация  |  Контактная информация  |  Реклама  |  Техподдержка