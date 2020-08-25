Немецкий пилотный проект: базовый доход в размере 1200 евро. Чего ожидать от нового эксперимента? 🔊 Воспроизвести © CC BY-SA 2.0, Rex Roof



Вслед за Финляндией, Кенией и некоторыми другими странами Германия запланировала эксперимент по введению безусловного базового дохода для населения. Stern рассказывает о целях проекта, участникам которого обещают по 1200 евро ежемесячно. Как работает механизм? Откуда страна возьмет на него деньги?



Концепция безусловного базового дохода вызывает немало споров. Сторонники нахваливают ее как достойную альтернативу нынешним пособиям Hartz IV, которая сделает нас всех более свободными и счастливыми. Критики считают безусловный базовый доход социальной утопией, которую нереально профинансировать. Но теперь в Германии все же предпринимается попытка придать дискуссии между двумя идеологическими полюсами конкретику. Концепция безусловного базового дохода вызывает немало споров. Сторонники нахваливают ее как достойную альтернативу нынешним пособиям Hartz IV, которая сделает нас всех более свободными и счастливыми. Критики считают безусловный базовый доход социальной утопией, которую нереально профинансировать. Но теперь в Германии все же предпринимается попытка придать дискуссии между двумя идеологическими полюсами конкретику.



Какова структура эксперимента?



Начиная с весны 2021 года 120 участников эксперимента будут ежемесячно получать базовый доход в размере 1200 евро — независимо от того, сколько они зарабатывают и имеют, помимо этого. Эти средства они будут получать в течение трех лет. Одновременно создадут контрольную группу из 1380 человек, которые не будут получать денег, но за которыми эксперты будут наблюдать так же, как за получателями базового дохода. Так можно будет выяснить, какой реальный эффект может дать введение базового дохода.



Участники эксперимента из обеих групп будут отобраны из претендентов, которые зарегистрируются на интернет-сайте проекта. Чтобы выбор получился максимально репрезентативным, исследователи надеются, что к ноябрю интерес к участию проявят по меньшей мере миллион человек. Финансировать проект предполагается из пожертвований.



Что именно станет предметом исследований?



Участники исследования будут регулярно проходить опросы с целью выяснить, как наличие базового дохода влияет на их жизнь. Вопросы будут касаться профессиональной сферы, а также общего удовлетворения жизнью и состояния здоровья. Например: стал ли тот или иной человек работать больше, меньше или по-другому? Насколько уменьшился его страх за собственное будущее, испытывает ли он стресс, велика ли опасность эмоционального выгорания? Что делают люди с дополнительной финансовой «подушкой», и как на них влияет сам факт ее наличия? У некоторых участников эксперимента даже предполагается взять волосы на анализ.



Чем проект отличается от других экспериментов с базовым доходом?



Идея о безусловном базовом доходе уже воплощалась или воплощается в жизнь в целом ряде стран. Так, в Кении тысячи людей уже несколько лет получают базовый доход в размере 20 евро в месяц. Впрочем, не всегда можно адекватно спроецировать результаты эксперимента в одной стране на другую. «Результаты прежних экспериментов в разных странах мира в значительной степени непоказательны для Германии», — считает участвующий в проекте исследователь DIW Юрген Шупп (Jürgen Schupp).



Наиболее близки к нам, пожалуй, результаты вызвавшего немалый резонанс недавнего эксперимента в Финляндии. Там правительство на протяжении двух лет выплачивало 2 тысячам человек безусловный базовый доход в размере 560 евро в месяц. Впрочем, почти все они были безработными, так как финны интересовались преимущественно влиянием эксперимента на рынок труда. Поскольку результаты проекта были признаны неудовлетворительными, продолжения не последовало. В Германии предполагается привлечение к эксперименту представителей, по возможности, максимального количества социальных слоев.



Впрочем, нельзя сказать, чтобы эта тема была в Германии совершенно новой. Берлинский клуб «МойБазовыйДоход», инициировавший данный проект, уже несколько лет проводит розыгрыши права на получение базового дохода в 1000 евро в месяц на протяжении года. Впрочем, данный эксперимент не сопровождается научными исследованиями, так что его результаты нельзя считать репрезентативными.



Каких результатов можно ожидать?



По результатам финского эксперимента, эффект для рынка труда оказался невелик, но зато исследователи констатировали целый ряд других позитивных последствий. Так, получатели базового дохода «стали более довольны своей жизнью и реже страдали от психических нагрузок, депрессий, реже ощущали грусть и одиночество», — говорится в итоговом докладе. Кроме того, они стали больше доверять людям из своего окружения и общественным учреждениям.



Как работает механизм безусловного базового дохода?



Многие победители лотереи клуба «МойБазовыйДоход» в Германии также признавались, что стали испытывать больше удовольствия от жизни благодаря дополнительному доходу. В ходе опроса победителей (впрочем, его нельзя считать репрезентативным) большинство проявили больше решимости к действиям и любопытства. Абсолютное большинство опрошенных признались, что испытывают меньшее давление, чем прежде, одновременно ощущая стремление действовать.



Эксперт DIW Шупп признался в интервью нашему изданию, что ожидает от предстоящего эксперимента, что некоторые его участники действительно откажутся от работы, «потому что работают исключительно ради денег». Впрочем, из прошлых социологических исследований он знает также, что многие, неожиданно получив денежный подарок в размере 10 тысяч евро, по сути, ставят всю свою жизнь с ног на голову. «Однако примерно в половине случаев люди отвечают, что не изменят в своей жизни ничего и даже не притронутся к этим деньгам, а просто положат их на счет в банке. Так что я не удивлюсь, если не меньшая доля получателей базового дохода оставит в своей жизни все, как есть», — добавил исследователь.



Каковы границы исследования?



Эксперимент может дать весьма интересные результаты относительно изменений в жизни отдельных людей. Однако для общества в целом (для цен, зарплат и налогов) он вряд ли будет иметь ощутимый результат. Ведь если бы безусловный базовый доход был введен для всех, то, предположительно, одновременно отменили бы большинство других социальных пособий, чтобы у государства была возможность финансировать безусловный доход.



Поэтому уже запланированы два дальнейших исследования, одно из которых будет посвящено «облегченной» версии базового дохода, а другое — концепции финансирования. С 2022 году предполагается изучить вопрос, насколько положительными могут быть последствия первого исследования, если люди не будут получать дополнительные 1200 евро, а удовольствуются повышением зарплаты до этого уровня (1200 евро минимального дохода вместо максимального уровня базового дохода).



Наконец, третья часть исследования будет посвящена вопросу, что произойдет, если базовый доход с налогом в 50% будет пересчитан для всех остальных доходов. «По окончании этих трех исследований можно будет определить, даст ли базовый доход положительный эффект, или же этот эффект возможен вследствие появления дополнительных денег или выросшего психологического чувства безопасности», — говорится в письменной презентации проекта.



Автор: Даниэль Бакир (Daniel Bakir) для Stern, Германия, перевод Некоммерческое объединение «МойБазовыйДоход» совместно с Немецким институтом экономических исследований (DIW) и экспертами Института Макса Планка и Кельнского университета запускает пилотный проект, цель которого — исследование конкретных эффектов от наличия такого базового дохода. Это уже не первый подобный эксперимент, но у него есть одна особенность: это будет первое долгосрочное научное исследование такого рода в Германии. Вот как должен работать этот «полевой эксперимент», и вот какую информацию он может дать экспертам.Начиная с весны 2021 года 120 участников эксперимента будут ежемесячно получать базовый доход в размере 1200 евро — независимо от того, сколько они зарабатывают и имеют, помимо этого. Эти средства они будут получать в течение трех лет. Одновременно создадут контрольную группу из 1380 человек, которые не будут получать денег, но за которыми эксперты будут наблюдать так же, как за получателями базового дохода. Так можно будет выяснить, какой реальный эффект может дать введение базового дохода.Участники эксперимента из обеих групп будут отобраны из претендентов, которые зарегистрируются на интернет-сайте проекта. Чтобы выбор получился максимально репрезентативным, исследователи надеются, что к ноябрю интерес к участию проявят по меньшей мере миллион человек. Финансировать проект предполагается из пожертвований.Участники исследования будут регулярно проходить опросы с целью выяснить, как наличие базового дохода влияет на их жизнь. Вопросы будут касаться профессиональной сферы, а также общего удовлетворения жизнью и состояния здоровья. Например: стал ли тот или иной человек работать больше, меньше или по-другому? Насколько уменьшился его страх за собственное будущее, испытывает ли он стресс, велика ли опасность эмоционального выгорания? Что делают люди с дополнительной финансовой «подушкой», и как на них влияет сам факт ее наличия? У некоторых участников эксперимента даже предполагается взять волосы на анализ.Идея о безусловном базовом доходе уже воплощалась или воплощается в жизнь в целом ряде стран. Так, в Кении тысячи людей уже несколько лет получают базовый доход в размере 20 евро в месяц. Впрочем, не всегда можно адекватно спроецировать результаты эксперимента в одной стране на другую. «Результаты прежних экспериментов в разных странах мира в значительной степени непоказательны для Германии», — считает участвующий в проекте исследователь DIW Юрген Шупп (Jürgen Schupp).Наиболее близки к нам, пожалуй, результаты вызвавшего немалый резонанс недавнего эксперимента в Финляндии. Там правительство на протяжении двух лет выплачивало 2 тысячам человек безусловный базовый доход в размере 560 евро в месяц. Впрочем, почти все они были безработными, так как финны интересовались преимущественно влиянием эксперимента на рынок труда. Поскольку результаты проекта были признаны неудовлетворительными, продолжения не последовало. В Германии предполагается привлечение к эксперименту представителей, по возможности, максимального количества социальных слоев.Впрочем, нельзя сказать, чтобы эта тема была в Германии совершенно новой. Берлинский клуб «МойБазовыйДоход», инициировавший данный проект, уже несколько лет проводит розыгрыши права на получение базового дохода в 1000 евро в месяц на протяжении года. Впрочем, данный эксперимент не сопровождается научными исследованиями, так что его результаты нельзя считать репрезентативными.По результатам финского эксперимента, эффект для рынка труда оказался невелик, но зато исследователи констатировали целый ряд других позитивных последствий. Так, получатели базового дохода «стали более довольны своей жизнью и реже страдали от психических нагрузок, депрессий, реже ощущали грусть и одиночество», — говорится в итоговом докладе. Кроме того, они стали больше доверять людям из своего окружения и общественным учреждениям.Многие победители лотереи клуба «МойБазовыйДоход» в Германии также признавались, что стали испытывать больше удовольствия от жизни благодаря дополнительному доходу. В ходе опроса победителей (впрочем, его нельзя считать репрезентативным) большинство проявили больше решимости к действиям и любопытства. Абсолютное большинство опрошенных признались, что испытывают меньшее давление, чем прежде, одновременно ощущая стремление действовать.Эксперт DIW Шупп признался в интервью нашему изданию, что ожидает от предстоящего эксперимента, что некоторые его участники действительно откажутся от работы, «потому что работают исключительно ради денег». Впрочем, из прошлых социологических исследований он знает также, что многие, неожиданно получив денежный подарок в размере 10 тысяч евро, по сути, ставят всю свою жизнь с ног на голову. «Однако примерно в половине случаев люди отвечают, что не изменят в своей жизни ничего и даже не притронутся к этим деньгам, а просто положат их на счет в банке. Так что я не удивлюсь, если не меньшая доля получателей базового дохода оставит в своей жизни все, как есть», — добавил исследователь.Эксперимент может дать весьма интересные результаты относительно изменений в жизни отдельных людей. Однако для общества в целом (для цен, зарплат и налогов) он вряд ли будет иметь ощутимый результат. Ведь если бы безусловный базовый доход был введен для всех, то, предположительно, одновременно отменили бы большинство других социальных пособий, чтобы у государства была возможность финансировать безусловный доход.Поэтому уже запланированы два дальнейших исследования, одно из которых будет посвящено «облегченной» версии базового дохода, а другое — концепции финансирования. С 2022 году предполагается изучить вопрос, насколько положительными могут быть последствия первого исследования, если люди не будут получать дополнительные 1200 евро, а удовольствуются повышением зарплаты до этого уровня (1200 евро минимального дохода вместо максимального уровня базового дохода).Наконец, третья часть исследования будет посвящена вопросу, что произойдет, если базовый доход с налогом в 50% будет пересчитан для всех остальных доходов. «По окончании этих трех исследований можно будет определить, даст ли базовый доход положительный эффект, или же этот эффект возможен вследствие появления дополнительных денег или выросшего психологического чувства безопасности», — говорится в письменной презентации проекта.Автор: Даниэль Бакир (Daniel Bakir) для Stern, Германия, перевод ИноСМИ inosmi.ru Категории: экономика, общество, в Европе Ключевые слова: Германия, население, деньги, эксперемент — статья прочитана 185 раз Комментарии