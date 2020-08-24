Вице-госсекретарь США заявил С. Тихановской, что американцы вмешиваться не будут в события в Беларуси 🔊 Воспроизвести Заместитель госсекретаря США Стивен Бигэн



Заместитель госсекретаря США Стивен Бигэн в понедельник встретился в Вильнюсе с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской, однако подчеркнул, что американцы не станут вмешиваться в политические процессы в этой стране.



"У меня была возможность встретиться с госпожой С. Тихановской, она - впечатляющая личность, и я понимаю, почему она так популярна в своей стране. Целью этой встречи было прислушаться, услышать, что думают жители Беларуси, и посмотреть, что они делают, чтобы получить право выбора", - сказал С. Бигэн журналистам в Вильнюсе.



По словам дипломата, администрация США осуждает насилие белорусских властей в отношении мирных участников протестов и призывает освободить политзаключенных, однако ход событий находится в руках самих белорусов. Заместитель госсекретаря США Стивен Бигэн в понедельник встретился в Вильнюсе с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской, однако подчеркнул, что американцы не станут вмешиваться в политические процессы в этой стране."У меня была возможность встретиться с госпожой С. Тихановской, она - впечатляющая личность, и я понимаю, почему она так популярна в своей стране. Целью этой встречи было прислушаться, услышать, что думают жители Беларуси, и посмотреть, что они делают, чтобы получить право выбора", - сказал С. Бигэн журналистам в Вильнюсе.По словам дипломата, администрация США осуждает насилие белорусских властей в отношении мирных участников протестов и призывает освободить политзаключенных, однако ход событий находится в руках самих белорусов. "Соединенные Штаты, в свою очередь, осуждают нарушения прав человека и грубую силу, которую мы видели в Беларуси после выборов, и призывают правительство Беларуси освободить всех находящихся сейчас под арестом политзаключенных", - сказал дипломат.



"Соединенные Штаты не могут определить и не будут определять ход событий в Беларуси. Это право белорусов, как предусмотрено в Декларации прав человека ООН и Хартии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ)", - добавил он.



По словам заместителя госсекретаря США, "это право белорусского народа и это право не было предоставлено им 9 августа", когда состоялись президентские выборы.



"На наш взгляд, лучшее, что мы можем сделать - это поддержать жителей Беларуси, но в итоге это они сами должны определить свое будущее, и мы это будем уважать", - сказал С. Бигэн.



Второй по рангу дипломат США сказал, что обсудил ситуацию в Беларуси в ходе содержательной беседы с министром иностранных дел Литвы Линасом Линкявичюсом.



"Содержательная дискуссия была полезна для нашего понимания событий в регионе", - сказал он.



В свою очередь, С. Тихановская поблагодарила С. Бигэна за "поддержку США жителей Беларуси, требующим уважения их выбора", сообщил ее штаб.



"Выборы 9 августа не были ни свободными, ни честными. Господин А. Лукашенко не пользуется поддержкой ни белорусов, ни международного сообщества. Каждый день, когда он отказывается принять волю своих людей, продлевает и углубляет кризис", - сказала С. Тихановская для распространенного в Вильнюсе пресс-релиза.



Она также сказала, что готова к разрешению кризиса путем диалога и мирной передачи власти.



"Мы всегда говорили, что мы готовы к разговору и взяли обязательство по мирному решению. Мы открыты для посредничества международных организаций в этом диалоге. Кроме того, мы требуем непредвзятого расследования преступлений, которые совершили против своих людей власти Беларуси", - сказала С. Тихановская.



"При этом мы призывает все страны уважать суверенитет и территориальную целостность Беларуси. Только жители Беларуси могут определить свое будущее на новых честных и свободных выборах", - добавила она. BNS Категории: политика, общество, в мире Ключевые слова: вмешательство, Тихановская, США География: Литва — статья прочитана 143 раза Комментарии