Перемены в Беларуси шлют весть и Кремлю, говорят участники Конференции Калиновского 🔊 Воспроизвести Vytautas Landsbergis© DELFI / Domantas Pipas



Начавшиеся протесты против режима в Беларуси шлют весть и Кремлю, который в случае удачи с проведением демократических выборов в Беларуси останется последним диктатором на Европейском материке, говорят участники проведенной в Вильнюсе "Конференции Калиновского".



"Открывается новая страница истории, и Беларусь этому способствовала, ее имя будет вписано в историю. А эта страница закроется, как закроются обе тирании - и в Беларуси, и в России", - сказал на пресс-конференции по итогам форума председатель Верховного совета - Восстановительного сейма Литвы Витаутас Ландсбергис.



Он подчеркнул, что то, что сейчас происходит в Беларуси - "катастрофа" для президента России Владимира Путина, и сказал, что это чревато угрозой, потому что не ясно, как он может отреагировать. Начавшиеся протесты против режима в Беларуси шлют весть и Кремлю, который в случае удачи с проведением демократических выборов в Беларуси останется последним диктатором на Европейском материке, говорят участники проведенной в Вильнюсе "Конференции Калиновского"."Открывается новая страница истории, и Беларусь этому способствовала, ее имя будет вписано в историю. А эта страница закроется, как закроются обе тирании - и в Беларуси, и в России", - сказал на пресс-конференции по итогам форума председатель Верховного совета - Восстановительного сейма Литвы Витаутас Ландсбергис.Он подчеркнул, что то, что сейчас происходит в Беларуси - "катастрофа" для президента России Владимира Путина, и сказал, что это чревато угрозой, потому что не ясно, как он может отреагировать. По словам В. Ландсбергиса, очень важно то, что перемены в Беларуси помешали планам интегрировать эту страну в состав России.



Представитель российской оппозиции, вице-президент фонда «Свободная Россия» Владимир Кара-Мурза подчеркнул, что популярное на Западе высказывание, что Александр Лукашенко - последний диктатор Европы, неправильное, потому что вторая диктатура в Европе - в России.



"Таким образом, А. Лукашенко - предпоследний в этом домино. И если он падет, то последним останется только Кремль", - сказал представитель российской оппозиции.



По его словам, лидеры России и Беларуси зависят друг от друга, потому что во многих случаях поступают сходным образом.



"В Кремле прекрасно понимают, что так же, как сегодня улицы, площади Минска и других городов Беларуси заполнены тысячами людей, этот ужас ждет их в будущем, и они очень этого боятся", - сказал В. Кара-Мурза.



Подводя итоги конференции, один из ее организавторов, литовский парламентарий Жигимантас Павилёнис сказал, что основное стремление в Беларуси понимается как организация новых демократических выборов.



Он подчеркнул, что участие в мероприятии многих представителей разных стран и международных организаций вселяет надежду, что конференция объединит людей, которые будут предпринимать практические действия, чтобы эти стремления были проведены в жизнь.



Спецдокладчик ООН по ситуации с правами человека в Беларуси Анаим Марин обратила внимание на то, что ни у кого не возникает сомнений, что перед Беларусью встанет вызов в плане закрепления демократии и проведения реформ, возникают вопросы, в какой мере в этом должны участвовать другие государства.



"У нас необязательно есть согласие относительно того, каким было бы идеальное решение по Беларуси, если говорить о вмешательстве или невмешательстве", - сказала она.



"Конференция Калиновского", посвященная ситуации в Беларуси, проводится в Вильнюсе впервые.



Цель этого форума - услышать, какие надежды на Литву и Запад возлагают жители Беларуси, а также обсудить то, что международное сообщество должно сделать, чтобы политика стала эффективнее и последовательнее.



Кастусь Калиновский (1838 – 1864) был лидером национального возрождения поляков, литовцев и белорусов, один из руководителей восстания 1863 –1864 годов. BNS Категории: общество, политика, в Европе Ключевые слова: конференция, Ландсбергис, Кремль, Лукашенко География: Литва — статья прочитана 165 раз Комментарии