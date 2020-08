Синтез музыки и моды 🔊 Воспроизвести







19 августа в парке Вингис, в Ботаническом саду Вильнюсского университета «Space Garden», состоялся концерт дуэта электронной музыки и альтернативной моды Beissoul & Einius.



Изначально музыканты планировали этим летом выступление лишь в Вильнюсе, но после того, как в рекордно короткие сроки поклонники раскупили более половины предложенных билетов, был организован второй концерт - в Клайпеде.



- Хотя концертный сезон для нас только что начался, из-за карантина он уже и заканчивается, - комментировали участники дуэта. - Но это отличная возможность заявить, что скоро выйдет наш новый альбом «Questions In The Dark».



На концерте в «Space Garden» группа исполнила песни «Drama boy», «Adopted Child of Love», «A Song To Live» и другие свои хиты. На сегодняшний день Beissoul & Einius выпустили три полноформатных альбома: «Time Time» (2014), «#asecretcontract» (2017), «White Crow» (2019) и мини-альбом Chamillion (2015).



В этом году музыканты завоевали титул лучшей электронной группы года на церемонии вручения премии M.A.M.A.



Дуэт описывает свою работу как синтез музыки и моды – они не только сочиняют песни, но и сами создают свои сценические костюмы:



уже представлены четыре авангардных модных коллекции.



Группа известна не только в Литве: музыка Beissoul & Einius звучит на зарубежных радиостанциях и на самых известных фестивалях, а фотографии костюмов публикуются в престижных международных изданиях. Всего за десять лет музыканты провели более 400 концертов в Литве и за рубежом.



