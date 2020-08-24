Шахматный Гаргждай 🔊 Воспроизвести







В честь 767-летия литовского города Гаргждай в спортивном клубе города «Mintis» прошёл турнир по быстрым шахматам «Молния» с регламентом 3 мин.+2 сек.



Вместе играли участники всех возрастов 9 туров по швейцарской системе, а итоги подводились по отдельным номинациям.



Победил в этом турнире Арунас Гинцас из Вежайчяй. Он набрал 8 очков из 9 возможных. На пол-очка от него отстал гость из Клайпеды Леонид Беляев. Третьим с 7 очками стал представитель Кретинги Линас Лукошюс.



Четвертой в общем зачёте и первой среди женщин стала Дайва Динине из Гаргждай, набравшая 6,5 очка.



Пятое место с 6 очками завоевал Василиюс Чёрнас. Четыре участника набрали по 5 очков: это Валдас Ёнялис, организатор встречи Зигмас Битинас, Гедиминас Радзявичюс и самый молодой участник турнира - восьмилетняя Ауксе Зоните. Вместе играли участники всех возрастов 9 туров по швейцарской системе, а итоги подводились по отдельным номинациям.Победил в этом турнире Арунас Гинцас из Вежайчяй. Он набрал 8 очков из 9 возможных. На пол-очка от него отстал гость из Клайпеды Леонид Беляев. Третьим с 7 очками стал представитель Кретинги Линас Лукошюс.Четвертой в общем зачёте и первой среди женщин стала Дайва Динине из Гаргждай, набравшая 6,5 очка.Пятое место с 6 очками завоевал Василиюс Чёрнас. Четыре участника набрали по 5 очков: это Валдас Ёнялис, организатор встречи Зигмас Битинас, Гедиминас Радзявичюс и самый молодой участник турнира - восьмилетняя Ауксе Зоните.



Лучший результат среди игроков до 14 лет в этот раз показал Домас Андрияускас.



Прошёл и другой вид состязаний. Одиннадцать шахматистов попробовали свои силы в турнире больших шахматах – эта игра прошла на улице. Играли по олимпийской системе – на вылет. Одиннадцать интересных и запоминающихся туров было сыграно для определения сильнейшего.











Им стал Валдас Ёнялис, победивший в финале Домаса Андрияускаса. Третье место в больших шахматах у Робертаса Моцкуса.



Во время соревнований присутствовало отличное праздничное настроение, но были и ограничения из-за эпидемии. В частности, в пользующийся большой популярностью в Западной Литве турнир организаторы собрали в этот раз небольшое число участников, которым пришлось играть ещё и в масках.



Фото организаторов турнира



А.Зоните стала первой среди 10-летних участников соревнований. Её отличная игра была своеобразной сенсацией! Второй у десятилетних - клайпедчанин Рубен Хачатрян,на третьем месте – гаргждаец Матас Валайка.Лучший результат среди игроков до 14 лет в этот раз показал Домас Андрияускас.Прошёл и другой вид состязаний. Одиннадцать шахматистов попробовали свои силы в турнире больших шахматах – эта игра прошла на улице. Играли по олимпийской системе – на вылет. Одиннадцать интересных и запоминающихся туров было сыграно для определения сильнейшего.Им стал Валдас Ёнялис, победивший в финале Домаса Андрияускаса. Третье место в больших шахматах у Робертаса Моцкуса.Во время соревнований присутствовало отличное праздничное настроение, но были и ограничения из-за эпидемии. В частности, в пользующийся большой популярностью в Западной Литве турнир организаторы собрали в этот раз небольшое число участников, которым пришлось играть ещё и в масках. Ирина БЕЛЯЕВА , "Обзор" Категории: спорт Ключевые слова: шахматный, Гаргждай — статья прочитана 127 раз Комментарии