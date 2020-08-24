Экономика Литвы: цифры и факты 🔊 Воспроизвести



В расширение единственного в стране крематория в городе Кедайняй планируется инвестировать около 2 млн евро, сообщила управляющая им группа литовского капитала K2 LT.



В течение года в Кедайняй планируется построить пристройку и оборудовать еще одну линию, чьи мощности будут близки к действующей линии. Линия сможет выполнять 5 тыс. кремаций в год.



Руководитель крематория "Lietuvos krematoriumas" Бернардас Вилькялис сказал, что кремирование становится всё популярнее, поэтому есть потребность во второй линии. Сейчас двумя линиями можно провести 10 тыс. кремирований в года, в этом году планируется проветси 7 тыс.



В первом полугодии было выполнено 4 тыс. кремирований - на 67% больше, чем в прошлом.



Б. Вилькялис сообщил, что предприятие не отказывается от планов построить крематорий в одном из крупных городов, но сейчас концентрируется на расширении Кедайняйского крематория. В расширение единственного в стране крематория в городе Кедайняй планируется инвестировать около 2 млн евро, сообщила управляющая им группа литовского капитала K2 LT.В течение года в Кедайняй планируется построить пристройку и оборудовать еще одну линию, чьи мощности будут близки к действующей линии. Линия сможет выполнять 5 тыс. кремаций в год.Руководитель крематория "Lietuvos krematoriumas" Бернардас Вилькялис сказал, что кремирование становится всё популярнее, поэтому есть потребность во второй линии. Сейчас двумя линиями можно провести 10 тыс. кремирований в года, в этом году планируется проветси 7 тыс.В первом полугодии было выполнено 4 тыс. кремирований - на 67% больше, чем в прошлом.Б. Вилькялис сообщил, что предприятие не отказывается от планов построить крематорий в одном из крупных городов, но сейчас концентрируется на расширении Кедайняйского крематория. Доходы группы в первом полугодии выросли на 58% (по сравнению с январем-июнем прошлого года) и составили 1,1 млн евро.



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В гостиничном секторе Литвы во втором квартале проживало 308,2 тыс. туристов – на 72% меньше, чем в этот же период прошлого года, а в первом полугодии - на 51,9% меньше.



Только иностранных туристов в гостиницах, гостевых домах и мотелях во втором квартале было 47,4 тыс., или на 91,3% меньше, литовских туристов – 260,8 тыс., или на 52,9% меньше, чем в прошлом году, сообщил Департамент статистики.



Из-за коронавирусной пандемии в стране в апреле в гостиничном секторе проживали в апреле на 89,7%, в мае - на 81,3%, в июне - на 52,6% меньше туристов.



Больше всего туристов во втором квартале приехало из Украины - 9,4 тыс. (или 27,5% от всех иностранцев), из стран ЕС - 20,1 тыс, или на 93% меньше.



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Банк литовского капитала Medicinos bankas в первом полугодии нынешнего года получил 1,55 млн евро чистой прибыли - на 0,6% меньше, чем в январе-июне 2019 года (1,56 млн евро), сообщил банк.



Чистые доходы от платы за услуги и комиссионных Medicinos bankas снизились на 18,4% до 2,6 млн евро. Чистые доходы от годовых увеличились на 14,7% до 4,6 млн евро.



Портфель кредитов банка в конце июня составил 198,8 млн евро - на 1,1% больше, чем год назад, активы были 357,1 млн евро – на 5,3% больше.



Главный акционер банка Константинас Каросаса управляет контрольным пакетом акций в 90,13%, Western Petroleum Ltd принадлежит 9,87% акций.



Как уже сообщалось, 100% акций Medicinos bankas покупает предприниматель из Объединенных Арабских Эмиратов Нитин Шельке, который контролирует группу инвестиционных и финансовых услуг Growmore Group.



Medicinos bankas в мае сообщил, что заключен договор о продаже акций Н. Шельке. Стоимость сделки не сообщается, ее еще должны одобрит центробанк и Комиссия по координированию защиты важных для национальной безопасности объектов.



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Еврокомиссия (ЕК) предлагает предоставить Литве льготные займы в объеме 602 млн евро для сохранения пострадавших от коронавирусного кризиса работников и рабочих мест. ЕК предлагает Европейскому совету предоставить в общей сложности таких кредитов на 81,4 млрд евро 15-и государствам, сообщила Комиссия.



Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен говорит, что эти займы помогут государствам-членам покрыть внезапно возросшие расходы на сохранение рабочих мест.



Латвии предлагается помощь в объеме 192 млн евро, Мальте - 244 млн евро, Кипру - 479 млн евро, Болгарии - 511 млн евро. Между тем самую большую помощь предлагается выделить Италии – 27,4 млрд евро.



После того, как Европейский совет утвердит предложения ЕК, помощь будет предоставляться в виде кредитов. Таким образом может быть выделено до 100 млрд евро помощи.



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В Литве средняя оптовая цена на электроэнергию на прошлой неделе по сравнению с предыдушей неделей выросл ана 22%. Это было связано с природными условиями и незапланированным отключением АЭС в Швеции, сообщает оператор электропередающей системы Litgrid.



В период 17-23 августа электроэнергия в ценовой зоне Литвы энергобиржи Nord Pool стоила 49,6 евро за мегаватт-час. Такой же недельная цена была и в Латвии, где электроэнергия подорожала примерно так же, как в Литве. Цена на электроэнергию в Эстонии повысилась примерно на 24% до 46,6 евро за мегаватт-час.



Потребление электричества в Литве оставалось стабильным и на прошлой неделе составило 226 гигаватт-часов. Между тем выработка электроэнергии в стране сократилась на 15% до 95 гигаватт-часов. инф."Обзор" BNS.LT Категории: экономика Ключевые слова: экономика, цены, Проценты, квоты География: Литва — статья прочитана 50 раз Комментарии