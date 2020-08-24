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Г.Киркилас призывает обсудить высказывания лидеров ИАПЛ по Беларуси на Коалиционном совете

Гедиминас Киркилас


Руководитель Литовской социал-демократической трудовой партии (ЛСДТП) Гедиминис Киркилас призывает созвать заседание Коалиционного совета и обсудить высказывания представителей Избирательной акции поляков Литвы-Союза христианских семей (ИАПЛ-СХС) по ситуации в Беларуси.

"От этого обсуждения будет зависеть наша возможность продолжать сотрудничество с ИАПЛ-СХС", - утверждается в распространенном в понедельник Г. Киркиласом заявлении.

По словам "социал-трудовиков", заседание предлагается созвать после публично высказанных лидером избирательного списка ИАПЛ-СХС Збигневам Едински и председателем партии ИАПЛ-СХС Вальдемаром Томашевским мнений, оправдывающих жестокое применение силы А. Лукашенко, преследование политических оппонентов и подтасовку результатов выборов, которые, по словам партнеров по коалиции, для них неприемлемы.
В своем заявлении Г. Киркилас указал, что правящая коалиция готова защищать права человек и вести внешнюю политику, основанную на ценностях, а выпад В. Томашевского против Л. Линкявичюса затрудняет сотрудничество внутри коалиции.

Киркилас обратился к председателю Коалиционного совета, лидеру "аграриев" Рамунасу Карбаускису с призывом срочно созвать заседание для обсуждения высказываний лидеров ИАПЛ-СХС.

З. Едински опубликовал в соцсети комментарий, что власти Беларуси, которые подавляли протесты силой, защищают Конституцию, а позднее утверждал, что люди должны подчиниться требованиям законной власти.

В. Томашевский считает, что А. Лукашенко всё еще пользуется поддержкой большинства, и критиковал Л. Линкявичюса за его категоричность, которая якобы пресекает путь к диалогу.
Категории: политика, общество
Ключевые слова: коалиция, МИД, Лукашенко, протесты, вмешательство, ИАПЛ-СХС
География: Литва
статья прочитана 179 раз
добавлена сегодня, 24 августа, 17:30

Комментарии

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24 августа, 17:50
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