Г.Киркилас призывает обсудить высказывания лидеров ИАПЛ по Беларуси на Коалиционном совете 🔊 Воспроизвести Гедиминас Киркилас



Руководитель Литовской социал-демократической трудовой партии (ЛСДТП) Гедиминис Киркилас призывает созвать заседание Коалиционного совета и обсудить высказывания представителей Избирательной акции поляков Литвы-Союза христианских семей (ИАПЛ-СХС) по ситуации в Беларуси.



"От этого обсуждения будет зависеть наша возможность продолжать сотрудничество с ИАПЛ-СХС", - утверждается в распространенном в понедельник Г. Киркиласом заявлении.



По словам "социал-трудовиков", заседание предлагается созвать после публично высказанных лидером избирательного списка ИАПЛ-СХС Збигневам Едински и председателем партии ИАПЛ-СХС Вальдемаром Томашевским мнений, оправдывающих жестокое применение силы А. Лукашенко, преследование политических оппонентов и подтасовку результатов выборов, которые, по словам партнеров по коалиции, для них неприемлемы. Руководитель Литовской социал-демократической трудовой партии (ЛСДТП) Гедиминис Киркилас призывает созвать заседание Коалиционного совета и обсудить высказывания представителей Избирательной акции поляков Литвы-Союза христианских семей (ИАПЛ-СХС) по ситуации в Беларуси."От этого обсуждения будет зависеть наша возможность продолжать сотрудничество с ИАПЛ-СХС", - утверждается в распространенном в понедельник Г. Киркиласом заявлении.По словам "социал-трудовиков", заседание предлагается созвать после публично высказанных лидером избирательного списка ИАПЛ-СХС Збигневам Едински и председателем партии ИАПЛ-СХС Вальдемаром Томашевским мнений, оправдывающих жестокое применение силы А. Лукашенко, преследование политических оппонентов и подтасовку результатов выборов, которые, по словам партнеров по коалиции, для них неприемлемы. В своем заявлении Г. Киркилас указал, что правящая коалиция готова защищать права человек и вести внешнюю политику, основанную на ценностях, а выпад В. Томашевского против Л. Линкявичюса затрудняет сотрудничество внутри коалиции.



Киркилас обратился к председателю Коалиционного совета, лидеру "аграриев" Рамунасу Карбаускису с призывом срочно созвать заседание для обсуждения высказываний лидеров ИАПЛ-СХС.



З. Едински опубликовал в соцсети комментарий, что власти Беларуси, которые подавляли протесты силой, защищают Конституцию, а позднее утверждал, что люди должны подчиниться требованиям законной власти.



В. Томашевский считает, что А. Лукашенко всё еще пользуется поддержкой большинства, и критиковал Л. Линкявичюса за его категоричность, которая якобы пресекает путь к диалогу. Категории: политика, общество Ключевые слова: коалиция, МИД, Лукашенко, протесты, вмешательство, ИАПЛ-СХС География: Литва — статья прочитана 179 раз Комментарии