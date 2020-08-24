Танк «Армата» испытали в беспилотном режиме 🔊 Воспроизвести © РИА Новости / Министерство обороны РФ



Российский танк Т-14 «Армата» прошёл испытания в беспилотном режиме. Об этом заявили в пресс-службе компании-разработчика — концерна «Уралвагонзавод».



«Специалисты корпорации ведут работы по созданию роботизированных боевых машин переднего края. В ходе работ в беспилотном режиме тестировался в том числе танк Т-14 «Армата», — приводит



В концерне назвали появление тяжёлых беспилотных боевых машин «вопросом ближайшего будущего».



В начале июля в ФСВТС заявляли, что Россия готовит к продаже за рубеж танки Т-14 на платформе «Армата».



23 августа стало известно, что танк получил документы, которые позволяют вести переговоры о его экспорте. Российский танк Т-14 «Армата» прошёл испытания в беспилотном режиме. Об этом заявили в пресс-службе компании-разработчика — концерна «Уралвагонзавод».«Специалисты корпорации ведут работы по созданию роботизированных боевых машин переднего края. В ходе работ в беспилотном режиме тестировался в том числе танк Т-14 «Армата», — приводит RT со ссылкой на РИА Новости сообщение.В концерне назвали появление тяжёлых беспилотных боевых машин «вопросом ближайшего будущего».В начале июля в ФСВТС заявляли, что Россия готовит к продаже за рубеж танки Т-14 на платформе «Армата».23 августа стало известно, что танк получил документы, которые позволяют вести переговоры о его экспорте. russian.rt.com Категории: политика, технологии, в России Ключевые слова: танк, испытания, Армата, характеристики География: Россия — статья прочитана 165 раз Комментарии