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Танк «Армата» испытали в беспилотном режиме
Российский танк Т-14 «Армата» прошёл испытания в беспилотном режиме. Об этом заявили в пресс-службе компании-разработчика — концерна «Уралвагонзавод».
«Специалисты корпорации ведут работы по созданию роботизированных боевых машин переднего края. В ходе работ в беспилотном режиме тестировался в том числе танк Т-14 «Армата», — приводит RT со ссылкой на РИА Новости сообщение.
В концерне назвали появление тяжёлых беспилотных боевых машин «вопросом ближайшего будущего».
В начале июля в ФСВТС заявляли, что Россия готовит к продаже за рубеж танки Т-14 на платформе «Армата».
23 августа стало известно, что танк получил документы, которые позволяют вести переговоры о его экспорте.
russian.rt.com
Категории: политика, технологии, в России
Ключевые слова: танк, испытания, Армата, характеристики
География: Россия
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