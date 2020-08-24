Украинский госчиновник публично спел песню об убийстве русских и евреев /видео/ 🔊 Воспроизвести Фото: NEWSONE/Youtube



Замглавы госкомиссии Украины по полезным ископаемым, депутат Тернопольской областной рады Богдан Яциковский на мероприятии исполнил авторскую песню с антисемитскими высказываниями, сообщает



Видео исполнения депутатом песни под названием «Ж** перед повешением» опубликовано на YouTube.







Депутат спел:



«Всюду цветет наша власть,



Ж** кричит, не бей меня, не надо, Замглавы госкомиссии Украины по полезным ископаемым, депутат Тернопольской областной рады Богдан Яциковский на мероприятии исполнил авторскую песню с антисемитскими высказываниями, сообщает ВЗГЛЯД Видео исполнения депутатом песни под названием «Ж** перед повешением» опубликовано на YouTube.Депутат спел: а его в садочке, в тихом уголочке



ждет веревка, ждет.



Ай Телесык, уголовный розыск



Напрасно в нашей хате делают обыск.



* * *



Еще не затупились штыки,



Еще не заржавели пулеметы,



Всюду буйно цветет наша власть».



Кроме того, в тексте есть и ксенофобные строчки в адрес россиян:



«По селу идет москаль, поет –



выстрел прозвучал и нет его».



В связи с этим депутат от «Оппозиционной платформы – За жизнь» Ренат Кузьмин направил в национальную полицию обращение о привлечении к уголовной ответственности Яцинковского, передает «Страна».



Ранее бывший депутат Рады, националистка Ирина Фарион заявила, что русскоязычным гражданам Украины пора «паковать манатки» и уезжать из страны. vz.ru Категории: общество, в мире, чп и криминал Ключевые слова: русские, евреи, песня, убийство, чиновник География: Украина — статья прочитана 91 раз Комментарии