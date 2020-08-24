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Украинский госчиновник публично спел песню об убийстве русских и евреев /видео/

Фото: NEWSONE/Youtube


Замглавы госкомиссии Украины по полезным ископаемым, депутат Тернопольской областной рады Богдан Яциковский на мероприятии исполнил авторскую песню с антисемитскими высказываниями, сообщает ВЗГЛЯД.

Видео исполнения депутатом песни под названием «Ж** перед повешением» опубликовано на YouTube.



Депутат спел:

«Всюду цветет наша власть,

Ж** кричит, не бей меня, не надо,
а его в садочке, в тихом уголочке

ждет веревка, ждет.

Ай Телесык, уголовный розыск

Напрасно в нашей хате делают обыск.

* * *

Еще не затупились штыки,

Еще не заржавели пулеметы,

Всюду буйно цветет наша власть».

Кроме того, в тексте есть и ксенофобные строчки в адрес россиян:

«По селу идет москаль, поет –

выстрел прозвучал и нет его».

В связи с этим депутат от «Оппозиционной платформы – За жизнь» Ренат Кузьмин направил в национальную полицию обращение о привлечении к уголовной ответственности Яцинковского, передает «Страна».

Ранее бывший депутат Рады, националистка Ирина Фарион заявила, что русскоязычным гражданам Украины пора «паковать манатки» и уезжать из страны.
vz.ru
Категории: общество, в мире, чп и криминал
Ключевые слова: русские, евреи, песня, убийство, чиновник
География: Украина
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добавлена сегодня, 24 августа, 16:00

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