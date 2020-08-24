О коронавирусе в Литве сегодня 24 августа /дополнено/ 🔊 Воспроизвести



За минувшие сутки в Литве подтверждено 38 новых случая коронавируса, также зарегистрирована 85-ая смерть от коронавируса, сообщило Министерство здравоохранения Литвы.



Общее число заражений с начала пандемии выросло до 2673.



В настоящее время коронавирусом в Литве еще больны 807 человек, 1766 человек выздоровели.



В изоляции находится 3460 человек.



От коронавируса скончались 85 человек. Еще 15 заразившихся умерли из-за других причин.



С 1 июня в Литве было зарегистрировано 169 завозных случаев Covid-19.



За минувшие сутки проверено 1635 проб на коронавирус, общее число сделанных в стране тестов с начала пандемии составляет 608 767.



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Министр здравоохранения Аурелиюс Верига заявил, что ситуация с распространением коронавируса не улучшается, а общество слишком расслабилось.



„Мы слишком расслабились", - заявил министр журналистам в понедельник.



„Ситуация не улучшается, она эпидемиологически остается такой же плохой", - добавил он.



В последние дни в Литве фиксируется примерно по 30-40 новых случаев заражения коронавирусом в сутки. За минувшие сутки в Литве подтверждено 38 новых случая коронавируса, также зарегистрирована 85-ая смерть от коронавируса, сообщило Министерство здравоохранения Литвы.Общее число заражений с начала пандемии выросло до 2673.В настоящее время коронавирусом в Литве еще больны 807 человек, 1766 человек выздоровели.В изоляции находится 3460 человек.От коронавируса скончались 85 человек. Еще 15 заразившихся умерли из-за других причин.С 1 июня в Литве было зарегистрировано 169 завозных случаев Covid-19.За минувшие сутки проверено 1635 проб на коронавирус, общее число сделанных в стране тестов с начала пандемии составляет 608 767.* * *Министр здравоохранения Аурелиюс Верига заявил, что ситуация с распространением коронавируса не улучшается, а общество слишком расслабилось.„Мы слишком расслабились", - заявил министр журналистам в понедельник.„Ситуация не улучшается, она эпидемиологически остается такой же плохой", - добавил он.В последние дни в Литве фиксируется примерно по 30-40 новых случаев заражения коронавирусом в сутки. инф."Обзор" BNS.LT Категории: чп и криминал, здоровье Ключевые слова: контроль, умершие, карантин, распространение, коронавирус, заболевшие География: Литва — статья прочитана 161 раз Комментарии