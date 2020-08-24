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О коронавирусе в Литве сегодня 24 августа /дополнено/
За минувшие сутки в Литве подтверждено 38 новых случая коронавируса, также зарегистрирована 85-ая смерть от коронавируса, сообщило Министерство здравоохранения Литвы.
Общее число заражений с начала пандемии выросло до 2673.
В настоящее время коронавирусом в Литве еще больны 807 человек, 1766 человек выздоровели.
В изоляции находится 3460 человек.
От коронавируса скончались 85 человек. Еще 15 заразившихся умерли из-за других причин.
С 1 июня в Литве было зарегистрировано 169 завозных случаев Covid-19.
За минувшие сутки проверено 1635 проб на коронавирус, общее число сделанных в стране тестов с начала пандемии составляет 608 767.
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Министр здравоохранения Аурелиюс Верига заявил, что ситуация с распространением коронавируса не улучшается, а общество слишком расслабилось.
„Мы слишком расслабились", - заявил министр журналистам в понедельник.
„Ситуация не улучшается, она эпидемиологически остается такой же плохой", - добавил он.
В последние дни в Литве фиксируется примерно по 30-40 новых случаев заражения коронавирусом в сутки.
инф."Обзор" BNS.LT
Категории: чп и криминал, здоровье
Ключевые слова: контроль, умершие, карантин, распространение, коронавирус, заболевшие
География: Литва
Комментарии
Екатерина
24 августа, 15:05
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Фэйковые вбросы как и до этого.
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