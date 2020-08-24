Из-за возможного нарушения воздушного пространства во время Пути свободы – нота Беларуси 🔊 Воспроизвести Фото Марины Луценко, "Обзор"







Из-за предполагаемого нарушения воздушного пространства Литвы во время проведения "Пути свободы" в понедельник вручена нота Беларуси.



"Их вертолет нарушил наше воздушное пространство. И сегодня послу Беларуси была вручена нота решительного протеста", - сообщил в понедельник BNS министр иностранных дел Линас Линкявичюс.



Он заявил, что вертолет был виден у Медининкай, в конце живой цепи людей.



"Его можно было видеть визуально. У нас есть информация нашего контроля за воздушным пространством, что есть нарушение", - добавил глава дипломатической службы Литвы.



В то же время белорусское новостное агентство БелТА в понедельник сообщило о попытке нарушения воздушного пространства Беларуси со стороны Литвы - по утверждению Министерства обороны Беларуси, из Литвы был запущен зонд из восьми воздушных шаров с "антигосударственной" символикой.



БелТА утверждает, что полет зонда был пресечен вертолетами Ми-24, из-за инцидента готовится нота литовской стороне.



Однако руководитель дипломатической службе Литвы сказал BNS, что пока документы не получены. Из-за предполагаемого нарушения воздушного пространства Литвы во время проведения "Пути свободы" в понедельник вручена нота Беларуси."Их вертолет нарушил наше воздушное пространство. И сегодня послу Беларуси была вручена нота решительного протеста", - сообщил в понедельник BNS министр иностранных дел Линас Линкявичюс.Он заявил, что вертолет был виден у Медининкай, в конце живой цепи людей."Его можно было видеть визуально. У нас есть информация нашего контроля за воздушным пространством, что есть нарушение", - добавил глава дипломатической службы Литвы.В то же время белорусское новостное агентство БелТА в понедельник сообщило о попытке нарушения воздушного пространства Беларуси со стороны Литвы - по утверждению Министерства обороны Беларуси, из Литвы был запущен зонд из восьми воздушных шаров с "антигосударственной" символикой.БелТА утверждает, что полет зонда был пресечен вертолетами Ми-24, из-за инцидента готовится нота литовской стороне.Однако руководитель дипломатической службе Литвы сказал BNS, что пока документы не получены. BNS Категории: политика, общество, чп и криминал, в странах Балтии Ключевые слова: граница, акция, нарушение, вертолет География: Литва — статья прочитана 166 раз Комментарии