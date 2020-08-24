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Бабочка Брэдбери, отмычки в 3D, большой аппетит маленького княжества. Новости от FITZROY на 24 августа

Hannah Mckay | Reuters


Кипр: торговля “золотыми паспортами” может прекратиться

100 лет человеку, выпустившему бабочку в мир фантастики

Княжество Лихтенштейн чешскими территориями прирастать будет?

Учёные из Сингапура “наломали дров”, создав программу в помощь домушникам

Тауэрский мост заклинило

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Категории: экономика, политика, общество, в мире
Ключевые слова: новости, мировые СМИ
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добавлена сегодня, 24 августа, 12:00

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