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В Литве во втором квартале – на 72 проц. меньше туристов

В Каунасе. Фото из архива "Обзора". Автор - Александр Шахов.


В гостиничном секторе Литвы во втором квартале проживало 308,2 тыс. туристов – на 72% меньше, чем в этот же период прошлого года, а в первом полугодии - на 51,9% меньше.

Только иностранных туристов в гостиницах, гостевых домах и мотелях во втором квартале было 47,4 тыс., или на 91,3% меньше, литовских туристов – 260,8 тыс., или на 52,9% меньше, чем в прошлом году, сообщил Департамент статистики.

Из-за коронавирусной пандемии в стране в апреле в гостиничном секторе проживали в апреле на 89,7%, в мае - на 81,3%, в июне - на 52,6% меньше туристов.

Больше всего туристов во втором квартале приехало из Украины - 9,4 тыс. (или 27,5% от всех иностранцев), из стран ЕС - 20,1 тыс, или на 93% меньше.
BNS
Категории: в странах Балтии
Ключевые слова: туризм, турист, гостиница
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добавлена сегодня, 24 августа, 10:45

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