В Литве во втором квартале – на 72 проц. меньше туристов 🔊 Воспроизвести В Каунасе. Фото из архива "Обзора". Автор - Александр Шахов.



В гостиничном секторе Литвы во втором квартале проживало 308,2 тыс. туристов – на 72% меньше, чем в этот же период прошлого года, а в первом полугодии - на 51,9% меньше.



Только иностранных туристов в гостиницах, гостевых домах и мотелях во втором квартале было 47,4 тыс., или на 91,3% меньше, литовских туристов – 260,8 тыс., или на 52,9% меньше, чем в прошлом году, сообщил Департамент статистики.



Из-за коронавирусной пандемии в стране в апреле в гостиничном секторе проживали в апреле на 89,7%, в мае - на 81,3%, в июне - на 52,6% меньше туристов.



Больше всего туристов во втором квартале приехало из Украины - 9,4 тыс. (или 27,5% от всех иностранцев), из стран ЕС - 20,1 тыс, или на 93% меньше. Только иностранных туристов в гостиницах, гостевых домах и мотелях во втором квартале было 47,4 тыс., или на 91,3% меньше, литовских туристов – 260,8 тыс., или на 52,9% меньше, чем в прошлом году, сообщил Департамент статистики.Из-за коронавирусной пандемии в стране в апреле в гостиничном секторе проживали в апреле на 89,7%, в мае - на 81,3%, в июне - на 52,6% меньше туристов.Больше всего туристов во втором квартале приехало из Украины - 9,4 тыс. (или 27,5% от всех иностранцев), из стран ЕС - 20,1 тыс, или на 93% меньше. BNS Категории: в странах Балтии Ключевые слова: туризм, турист, гостиница — статья прочитана 175 раз Комментарии