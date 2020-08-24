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За отсутствие масок в Литве за выходные 11 человек были оштрафованы
Из-за отсутствия прикрывающих нос и рот защитных масок в выходные 11 человек были оштрафованы.
Пресс-секретарь Департамента полиции Ревита Янавичюте в понедельник информировала BNS, что три протокола составлены в Шилале из-за отсутствия маски в общественном транспорте, и по два - в вильнюсском торговом центре и в пиццерии в Утяне.
Также были оштрафованы лица, которые были без масок, в торговом центре в Шяуляй, на остановке общественного транспорта в Каунасе, на мероприятии в Шальчининкай и в кафе в Вильнюсе.
Из-за нарушения режима самоизоляции в выходые оштрафованы девять человек - шесть протоколов составила полиция, а остальные - сотрудники Службы охраны госграницы.
Кроме того, в Йонаве был зафиксирован случай, когда в кафе между столиками не соблюдалось расстояние в два метра.
Кодекс административных правонарушений предусматривает штраф за отсутствие маски от 500 до 1 500 евро для физических лиц.
Категории: чп и криминал, здоровье
Ключевые слова: контроль, умершие, карантин, распространение, коронавирус, заболевшие
География: Литва
Комментарии
Екатерина
24 августа, 15:15
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Полиция должна определиться с народом она или с мошенниками за одно?
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