За отсутствие масок в Литве за выходные 11 человек были оштрафованы 🔊 Воспроизвести



Из-за отсутствия прикрывающих нос и рот защитных масок в выходные 11 человек были оштрафованы.



Пресс-секретарь Департамента полиции Ревита Янавичюте в понедельник информировала BNS, что три протокола составлены в Шилале из-за отсутствия маски в общественном транспорте, и по два - в вильнюсском торговом центре и в пиццерии в Утяне.



Также были оштрафованы лица, которые были без масок, в торговом центре в Шяуляй, на остановке общественного транспорта в Каунасе, на мероприятии в Шальчининкай и в кафе в Вильнюсе.



Из-за нарушения режима самоизоляции в выходые оштрафованы девять человек - шесть протоколов составила полиция, а остальные - сотрудники Службы охраны госграницы.



Кроме того, в Йонаве был зафиксирован случай, когда в кафе между столиками не соблюдалось расстояние в два метра.



Кодекс административных правонарушений предусматривает штраф за отсутствие маски от 500 до 1 500 евро для физических лиц. Из-за отсутствия прикрывающих нос и рот защитных масок в выходные 11 человек были оштрафованы.Пресс-секретарь Департамента полиции Ревита Янавичюте в понедельник информировала BNS, что три протокола составлены в Шилале из-за отсутствия маски в общественном транспорте, и по два - в вильнюсском торговом центре и в пиццерии в Утяне.Также были оштрафованы лица, которые были без масок, в торговом центре в Шяуляй, на остановке общественного транспорта в Каунасе, на мероприятии в Шальчининкай и в кафе в Вильнюсе.Из-за нарушения режима самоизоляции в выходые оштрафованы девять человек - шесть протоколов составила полиция, а остальные - сотрудники Службы охраны госграницы.Кроме того, в Йонаве был зафиксирован случай, когда в кафе между столиками не соблюдалось расстояние в два метра.Кодекс административных правонарушений предусматривает штраф за отсутствие маски от 500 до 1 500 евро для физических лиц. Категории: чп и криминал, здоровье Ключевые слова: контроль, умершие, карантин, распространение, коронавирус, заболевшие География: Литва — статья прочитана 176 раз Комментарии