|
Правительство Литвы напоминает, что для приехавших из Германии обязательна двухнедельная самоизоляция
Для приезжающих в Литву из Германии с сегодняшнего дня, с понедельника, вводится двухнедельная самоизоляция.
По данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний на пятницу, заболеваемость коронавирусом в Германии в течение последних 14 дней составляет 16,5 случая на 100 тыс. жителей, поэтому Германия включена Минздравом в список пораженных коронавирусом стран.
По данным Минздрава, сейчас в странах-членах Евросоюза (ЕС) показатель заболеваемости ниже 16 случаев на 100 тыс. жителей в семи странах, кроме Литвы: в Словении, Италии, Словакии, Эстонии, Финляндии, Венгрии и Латвии.
Показатель заболеваемости в Литве составляет 12,8.
Согласно действующему сейчас в Литве порядку, из стран, где заболеваемость коронавирусом превышает 25 случаев на 100 тыс. жителей за последние 14 дней, приехать в Литву можно, однако необходимо иметь с собой отрицательный результат теста на коронавирус и обязательно самоизолироваться на две недели.
По приезде в Литву из стран, где заболеваемость выше 16 случаев на 100 тыс. жителей, но не превышает 25, обязательна только самоизоляция.
В Литву разрешен въезд иностранцам из стран ЕС и нескольких других европейских стран. Иностранцы из третьих стран в Литву въехать не могут, помимо установленных правительством исключений.
Инф. «Обзора», BNS
Категории: здоровье, в странах Балтии
Ключевые слова: Германия, Литва, въезд, коронавирус
Комментарии
Екатерина
24 августа, 14:53
#
—
Глупости сумасбродов и коррупционеров.
ответить
|
Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
|