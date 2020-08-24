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Австрия высылает российского дипломата
Власти Австрии объявили российского дипломата «персоной нон грата», сообщает РБК со ссылкой на газету Kronen Zeitung. Он должен покинуть страну до 1 сентября.
По данным издания, дипломата заподозрили в том, что он в течение многих лет при поддержке гражданина Австрии занимался промышленным шпионажем в компании, которая работает в сфере высоких технологий.
"Я могу подтвердить, что будет выслан российский дипломат. Его поведение противоречит Венской конвенции о дипломатических сношениях", - отметила официальный представитель МИД Австрии Клаудиа Тюрчер на просьбу прокомментировать утверждения австрийской прессы.
В МИД Австрии не стали комментировать корреспонденту ТАСС подробности и обстоятельства дела.
rbc.ru
Категории: политика, чп и криминал, в Европе
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