Австрия высылает российского дипломата 🔊 Воспроизвести © Петр Ковалев/ТАСС



Власти Австрии объявили российского дипломата «персоной нон грата», сообщает



По данным издания, дипломата заподозрили в том, что он в течение многих лет при поддержке гражданина Австрии занимался промышленным шпионажем в компании, которая работает в сфере высоких технологий.



"Я могу подтвердить, что будет выслан российский дипломат. Его поведение противоречит Венской конвенции о дипломатических сношениях", - отметила официальный представитель МИД Австрии Клаудиа Тюрчер на просьбу прокомментировать утверждения австрийской прессы.



В МИД Австрии не стали комментировать корреспонденту ТАСС подробности и обстоятельства дела. Власти Австрии объявили российского дипломата «персоной нон грата», сообщает РБК со ссылкой на газету Kronen Zeitung. Он должен покинуть страну до 1 сентября.По данным издания, дипломата заподозрили в том, что он в течение многих лет при поддержке гражданина Австрии занимался промышленным шпионажем в компании, которая работает в сфере высоких технологий."Я могу подтвердить, что будет выслан российский дипломат. Его поведение противоречит Венской конвенции о дипломатических сношениях", - отметила официальный представитель МИД Австрии Клаудиа Тюрчер на просьбу прокомментировать утверждения австрийской прессы.В МИД Австрии не стали комментировать корреспонденту ТАСС подробности и обстоятельства дела. rbc.ru Категории: политика, чп и криминал, в Европе Ключевые слова: Россия, дипломат, Австрия, нон-грата — статья прочитана 167 раз Комментарии