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В Литве находится с визитом заместитель госсекретаря США
В Литве находится с визитом заместитель государственного секретаря США Стивен Биган.
На понедельник запланированы его встречи с министром иностранных дел Линасом Линкявичюсом, министром обороны Раймундасом Кароблисом, другими официальными лицами.
На встречах планируется обсудить ситуацию в Беларуси, двусторонние отношения Литвы и США, сотрудничество в рамках НАТО, сообщил МИД Литвы.
Также планируется встреча С. Бигена с находящейся в Вильнюсе Светланой Тихановской.
Стивен Биган также примет участие в вильнюсском форуме, посвященном одному из руководителей восстания 1863 года Костасу Калинаускасу, на котором будет обсуждаться ситуация в Беларуси и ее будущее.
Из Вильнюса С. Биген отправится в Москву.
Категории: политика, в странах Балтии
Ключевые слова: Литва, визит, заместитель государственного секретаря США, Стивен Биган
Комментарии
interested
24 августа, 12:29
#
—
С чем приедет, с тем и уедет (Из Вильнюса С. Биген отправится в Москву).
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Екатерина
24 августа, 15:13
#
+2
Наверное один из смотрящих по Литве?
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