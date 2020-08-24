В Литве находится с визитом заместитель госсекретаря США 🔊 Воспроизвести Фото из архива "Обзора"







В Литве находится с визитом заместитель государственного секретаря США Стивен Биган.



На понедельник запланированы его встречи с министром иностранных дел Линасом Линкявичюсом, министром обороны Раймундасом Кароблисом, другими официальными лицами.



На встречах планируется обсудить ситуацию в Беларуси, двусторонние отношения Литвы и США, сотрудничество в рамках НАТО, сообщил МИД Литвы.



Также планируется встреча С. Бигена с находящейся в Вильнюсе Светланой Тихановской.



Стивен Биган также примет участие в вильнюсском форуме, посвященном одному из руководителей восстания 1863 года Костасу Калинаускасу, на котором будет обсуждаться ситуация в Беларуси и ее будущее.



Из Вильнюса С. Биген отправится в Москву. На понедельник запланированы его встречи с министром иностранных дел Линасом Линкявичюсом, министром обороны Раймундасом Кароблисом, другими официальными лицами.На встречах планируется обсудить ситуацию в Беларуси, двусторонние отношения Литвы и США, сотрудничество в рамках НАТО, сообщил МИД Литвы.Также планируется встреча С. Бигена с находящейся в Вильнюсе Светланой Тихановской.Стивен Биган также примет участие в вильнюсском форуме, посвященном одному из руководителей восстания 1863 года Костасу Калинаускасу, на котором будет обсуждаться ситуация в Беларуси и ее будущее.Из Вильнюса С. Биген отправится в Москву. BNS Категории: политика, в странах Балтии Ключевые слова: Литва, визит, заместитель государственного секретаря США, Стивен Биган — статья прочитана 215 раз Комментарии