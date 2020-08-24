Россия собралась строить в Арктике аэродромы изо льда 🔊 Воспроизвести Фото: Владимир Баранов / РИА Новости



Специалисты из МГТУ имени Баумана разработали технологию изменения структуры льда, которую можно использовать при строительстве взлетно-посадочных полос в Арктике. Об этом сообщает проректор по экономике и инновациям университета Евгений Сторожук, передает Lenta.ru со ссылкой на ТАСС.



По его словам, на данный момент совместно с Министерством обороны рассматривается вопрос о военном применении данной разработки. Так, обсуждается возможность посадки на таких аэродромах тяжелых военно-транспортных самолетов Ил-76.



Сторожук рассказал, что приземляться на лед самолетам позволяет покрытие из специальных химических реагентов. По задумке авторов, прочность ледовой полосы и наличие на ней трещин будут отслеживать сенсоры, находящиеся в ее толще. Также рассматривается возможность поддержание ледовой площадки в случае потепления с помощью добавления реагентов или подмораживания.



Ранее спутник Planet заснял «колоссальную» российскую базу в Арктике. На снимках видно, что Россия увеличила длину взлетно-посадочной полосы (ВПП) арктического аэродрома Нагурское на острове Земля Александры архипелага Земля Франца-Иосифа, являющегося самым северным в стране, с 2,5 километра до колоссальных 3,5 километра. По его словам, на данный момент совместно с Министерством обороны рассматривается вопрос о военном применении данной разработки. Так, обсуждается возможность посадки на таких аэродромах тяжелых военно-транспортных самолетов Ил-76.Сторожук рассказал, что приземляться на лед самолетам позволяет покрытие из специальных химических реагентов. По задумке авторов, прочность ледовой полосы и наличие на ней трещин будут отслеживать сенсоры, находящиеся в ее толще. Также рассматривается возможность поддержание ледовой площадки в случае потепления с помощью добавления реагентов или подмораживания.Ранее спутник Planet заснял «колоссальную» российскую базу в Арктике. На снимках видно, что Россия увеличила длину взлетно-посадочной полосы (ВПП) арктического аэродрома Нагурское на острове Земля Александры архипелага Земля Франца-Иосифа, являющегося самым северным в стране, с 2,5 километра до колоссальных 3,5 километра. Категории: технологии, в России Ключевые слова: Аэродром, Арктика — статья прочитана 68 раз Комментарии