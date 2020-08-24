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Россия собралась строить в Арктике аэродромы изо льда

Фото: Владимир Баранов / РИА Новости


Специалисты из МГТУ имени Баумана разработали технологию изменения структуры льда, которую можно использовать при строительстве взлетно-посадочных полос в Арктике. Об этом сообщает проректор по экономике и инновациям университета Евгений Сторожук, передает Lenta.ru со ссылкой на ТАСС.

По его словам, на данный момент совместно с Министерством обороны рассматривается вопрос о военном применении данной разработки. Так, обсуждается возможность посадки на таких аэродромах тяжелых военно-транспортных самолетов Ил-76.

Сторожук рассказал, что приземляться на лед самолетам позволяет покрытие из специальных химических реагентов. По задумке авторов, прочность ледовой полосы и наличие на ней трещин будут отслеживать сенсоры, находящиеся в ее толще. Также рассматривается возможность поддержание ледовой площадки в случае потепления с помощью добавления реагентов или подмораживания.

Ранее спутник Planet заснял «колоссальную» российскую базу в Арктике. На снимках видно, что Россия увеличила длину взлетно-посадочной полосы (ВПП) арктического аэродрома Нагурское на острове Земля Александры архипелага Земля Франца-Иосифа, являющегося самым северным в стране, с 2,5 километра до колоссальных 3,5 километра.
Категории: технологии, в России
Ключевые слова: Аэродром, Арктика
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добавлена сегодня, 24 августа, 09:30

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