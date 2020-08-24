Жители Квебека выступили против ношения защитных масок в школах 🔊 Воспроизвести







Более тысячи человек вышли на демонстрацию против ношения детьми защитных масок в школах Квебека, франкоязычной провинции Канады, сообщает Le Figaro.



"Нас объединяет то, что мы говорим правительству не трогать наших детей и что маска в десять лет не имеет смысла», — заявил один из организаторов протеста.



Помимо противников ношения защитных масок в целом, накануне начала учебного года на акции протеста вышли семьи, выступающие против решения властей ввести в школах обязательное ношение масок для детей старше десяти лет.



Напомним, ранее министр образования Квебека Жан-Франсуа Роберж объявил, что ученики в возрасте десяти лет и старше должны надевать защитную маску в транспорте, а также в местах общего пользования в школах Квебека,сообщает Более тысячи человек вышли на демонстрацию против ношения детьми защитных масок в школах Квебека, франкоязычной провинции Канады, сообщает Le Figaro."Нас объединяет то, что мы говорим правительству не трогать наших детей и что маска в десять лет не имеет смысла», — заявил один из организаторов протеста.Помимо противников ношения защитных масок в целом, накануне начала учебного года на акции протеста вышли семьи, выступающие против решения властей ввести в школах обязательное ношение масок для детей старше десяти лет.Напомним, ранее министр образования Квебека Жан-Франсуа Роберж объявил, что ученики в возрасте десяти лет и старше должны надевать защитную маску в транспорте, а также в местах общего пользования в школах Квебека,сообщает ИА REGNUM. Категории: в мире, здоровье Ключевые слова: маски, Квебек — статья прочитана 95 раз Комментарии