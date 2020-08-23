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Вильнюс увидит финал Лиги чемпионов на большом экране





Литовская столица не желает оставаться в стороне от большого футбольного праздника.

Финал Лиги чемпионов, который будет сыгран сегодня, 23 августа, в Вильнюсе можно будет посмотреть на большом экране, установленном на площади Европы.

Фото Александра Шахова, "Обзор"
Инф. «Обзора»
Категории: спорт
Ключевые слова: Вильнюс, футбол, Лига чемпионов
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добавлена сегодня, 23 августа, 20:00

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