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Вильнюс увидит финал Лиги чемпионов на большом экране
Литовская столица не желает оставаться в стороне от большого футбольного праздника.
Финал Лиги чемпионов, который будет сыгран сегодня, 23 августа, в Вильнюсе можно будет посмотреть на большом экране, установленном на площади Европы.
Фото Александра Шахова, "Обзор"
Инф. «Обзора»
Категории: спорт
Ключевые слова: Вильнюс, футбол, Лига чемпионов
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