Вильнюс увидит финал Лиги чемпионов на большом экране 🔊 Воспроизвести







Литовская столица не желает оставаться в стороне от большого футбольного праздника.



Финал Лиги чемпионов, который будет сыгран сегодня, 23 августа, в Вильнюсе можно будет посмотреть на большом экране, установленном на площади Европы.



Фото Александра Шахова, "Обзор" Литовская столица не желает оставаться в стороне от большого футбольного праздника.Финал Лиги чемпионов, который будет сыгран сегодня, 23 августа, в Вильнюсе можно будет посмотреть на большом экране, установленном на площади Европы. Инф. «Обзора» Категории: спорт Ключевые слова: Вильнюс, футбол, Лига чемпионов — статья прочитана 103 раза Комментарии