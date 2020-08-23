ZDF: Навального доставили в Германию как гостя канцлера

Алексея Навального доставили на лечение в Берлин в качестве "гостя канцлера", сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал ZDF со ссылкой на Министерство внутренних дел страны.
По данным канала, присвоение этого статуса — "бюрократическая хитрость", позволяющая предоставить блогеру максимальную полицейскую защиту.
"То, что он не является государственным деятелем, здесь не играет никакой роли", — отметил корреспондент ZDF Тео Колл.
В четверг утром самолет, на котором Алексей Навальный летел из Томска в Москву, экстренно приземлился в Омске. Блогеру стало плохо во время полета, после посадки его экстренно госпитализировали. Состояние пациента оценили как тяжелое, он находится в коме.
Омские медики не выявили ядов и следов их пребывания в крови и моче пациента. Они считают основным рабочим диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови.
После консилиума российских и немецких врачей и стабилизации состояния Навального родственникам разрешили перевезти его в клинику в Германию. В субботу утром частный самолет с Навальным и его супругой Юлией приземлился в Берлине.
Пациента доставили в клинику "Шарите", вокруг которой выставили полицейское оцепление. Ожидается, что немецкие специалисты сделают заявление по состоянию Навального в понедельник.
К СЛОВУ
Миссия по транспортировке в Берлин блогера Алексея Навального стоила дорого, но расходы взяли на себя частные лица, заявил глава фонда Cinema for Peace Яка Бизил.
Навального доставили в Берлин утром в субботу, сейчас врачи больницы "Шарите" проводят диагностику.
По словам Бизила, согласование "что ему можно выехать" от российских властей поступило в 22.00 пятницы по омскому времени.
"Немецкие налогоплательщики вообще не платят, это все было оплачено частными средствами, ни фонды, ни общественные средства не были задействованы", - заявил он журналистам. Бизил добавил, что "было очень дорого сделать это так быстро", но в итоге частные лица взяли расходы на себя. Он не стал называть их, отметив, что "это не имеет никакого значения".
Он также сообщил, что лично не знаком с Навальным.
"Я с ним лично не знаком. Конечно, я знаю, кто он, но личных отношений с ним нет. Мы в Cinema for Peace никак не связаны с российской политикой, это была гуманитарная миссия", - заявил он.
Бизил подчеркнул, что миссия была организована частным порядком, "правительство (ФРГ) не участвовало". При этом он отметил, что правительство было проинформировано, а заявления канцлера Ангелы Меркель о готовности Германии помочь Навальному "сыграли определенную роль".
Говоря о реакции супруги Навального Юлии, он отметил, что "она спокойна".
"Для нее это облегчение, что эта сибирская одиссея закончилась", - добавил он.
ria.ru
Пациента доставили в клинику "Шарите", вокруг которой выставили полицейское оцепление. Ожидается, что немецкие специалисты сделают заявление по состоянию Навального в понедельник.
К СЛОВУ
Миссия по транспортировке в Берлин блогера Алексея Навального стоила дорого, но расходы взяли на себя частные лица, заявил глава фонда Cinema for Peace Яка Бизил.
Навального доставили в Берлин утром в субботу, сейчас врачи больницы "Шарите" проводят диагностику.
По словам Бизила, согласование "что ему можно выехать" от российских властей поступило в 22.00 пятницы по омскому времени.
"Немецкие налогоплательщики вообще не платят, это все было оплачено частными средствами, ни фонды, ни общественные средства не были задействованы", - заявил он журналистам. Бизил добавил, что "было очень дорого сделать это так быстро", но в итоге частные лица взяли расходы на себя. Он не стал называть их, отметив, что "это не имеет никакого значения".
Он также сообщил, что лично не знаком с Навальным.
"Я с ним лично не знаком. Конечно, я знаю, кто он, но личных отношений с ним нет. Мы в Cinema for Peace никак не связаны с российской политикой, это была гуманитарная миссия", - заявил он.
Бизил подчеркнул, что миссия была организована частным порядком, "правительство (ФРГ) не участвовало". При этом он отметил, что правительство было проинформировано, а заявления канцлера Ангелы Меркель о готовности Германии помочь Навальному "сыграли определенную роль".
Говоря о реакции супруги Навального Юлии, он отметил, что "она спокойна".
"Для нее это облегчение, что эта сибирская одиссея закончилась", - добавил он.
ria.ru