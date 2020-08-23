ZDF: Навального доставили в Германию как гостя канцлера 🔊 Воспроизвести







Алексея Навального доставили на лечение в Берлин в качестве "гостя канцлера", сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал ZDF со ссылкой на Министерство внутренних дел страны.



По данным канала, присвоение этого статуса — "бюрократическая хитрость", позволяющая предоставить блогеру максимальную полицейскую защиту.



"То, что он не является государственным деятелем, здесь не играет никакой роли", — отметил корреспондент ZDF Тео Колл.



В четверг утром самолет, на котором Алексей Навальный летел из Томска в Москву, экстренно приземлился в Омске. Блогеру стало плохо во время полета, после посадки его экстренно госпитализировали. Состояние пациента оценили как тяжелое, он находится в коме.



Омские медики не выявили ядов и следов их пребывания в крови и моче пациента. Они считают основным рабочим диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. По данным канала, присвоение этого статуса — "бюрократическая хитрость", позволяющая предоставить блогеру максимальную полицейскую защиту.В четверг утром самолет, на котором Алексей Навальный летел из Томска в Москву, экстренно приземлился в Омске. Блогеру стало плохо во время полета, после посадки его экстренно госпитализировали. Состояние пациента оценили как тяжелое, он находится в коме.Омские медики не выявили ядов и следов их пребывания в крови и моче пациента. Они считают основным рабочим диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. После консилиума российских и немецких врачей и стабилизации состояния Навального родственникам разрешили перевезти его в клинику в Германию. В субботу утром частный самолет с Навальным и его супругой Юлией приземлился в Берлине.



Пациента доставили в клинику "Шарите", вокруг которой выставили полицейское оцепление. Ожидается, что немецкие специалисты сделают заявление по состоянию Навального в понедельник.



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Миссия по транспортировке в Берлин блогера Алексея Навального стоила дорого, но расходы взяли на себя частные лица, заявил глава фонда Cinema for Peace Яка Бизил.



Навального доставили в Берлин утром в субботу, сейчас врачи больницы "Шарите" проводят диагностику.



По словам Бизила, согласование "что ему можно выехать" от российских властей поступило в 22.00 пятницы по омскому времени.



"Немецкие налогоплательщики вообще не платят, это все было оплачено частными средствами, ни фонды, ни общественные средства не были задействованы", - заявил он журналистам. Бизил добавил, что "было очень дорого сделать это так быстро", но в итоге частные лица взяли расходы на себя. Он не стал называть их, отметив, что "это не имеет никакого значения".



Он также сообщил, что лично не знаком с Навальным.



"Я с ним лично не знаком. Конечно, я знаю, кто он, но личных отношений с ним нет. Мы в Cinema for Peace никак не связаны с российской политикой, это была гуманитарная миссия", - заявил он.



Бизил подчеркнул, что миссия была организована частным порядком, "правительство (ФРГ) не участвовало". При этом он отметил, что правительство было проинформировано, а заявления канцлера Ангелы Меркель о готовности Германии помочь Навальному "сыграли определенную роль".



Говоря о реакции супруги Навального Юлии, он отметил, что "она спокойна".



"Для нее это облегчение, что эта сибирская одиссея закончилась", - добавил он.



ria.ru Категории: политика, в Европе Ключевые слова: канцлер, отравление, Берлин, Навальный — статья прочитана 131 раз Комментарии