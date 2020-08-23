Тихановская выступила за сохранение экономических связей Белоруссии с Россией 🔊 Воспроизвести По ее словам, республика поддерживает коммерческие связи с Россией, "даже в больших объемах, чем с Европейским союзом"



Фото Аркадия Бабахина, "Обзор"



Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская считает, что страна будет продолжать поддерживать тесные экономические связи с Россией даже в случае прихода оппозиции к власти. С таким заявлением она выступила в интервью французскому публицисту и философу Бернар-Анри Леви, опубликованном в воскресенье еженедельной газетой



"Совершенно очевидно, что Россия наш сосед. И что Белоруссия поддерживает коммерческие связи с РФ, причем даже в больших объемах, чем с Европейским союзом", - сказала Тихановская. "Почему это происходит? - продолжила она. - Судя по всему, этому есть свои причины, которых я не знаю, так как я не экономист и не политик. Но могу заверить, что никто не будет выступать против такой ситуации, в том числе и я". Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская считает, что страна будет продолжать поддерживать тесные экономические связи с Россией даже в случае прихода оппозиции к власти. С таким заявлением она выступила в интервью французскому публицисту и философу Бернар-Анри Леви, опубликованном в воскресенье еженедельной газетой Le Journal du Dimanche "Совершенно очевидно, что Россия наш сосед. И что Белоруссия поддерживает коммерческие связи с РФ, причем даже в больших объемах, чем с Европейским союзом", - сказала Тихановская. "Почему это происходит? - продолжила она. - Судя по всему, этому есть свои причины, которых я не знаю, так как я не экономист и не политик. Но могу заверить, что никто не будет выступать против такой ситуации, в том числе и я".



На вопрос интервьюера, чего она ожидает от Запада, Тихановская ответила, что поддержки. "А также того, что вы поможете нам убедить Лукашенко, что его время вышло, что ему пора уходить", - добавила она.



В ходе интервью Тихановская поблагодарила Париж за помощь. "Франция стала первой страной, которая меня поддержала. Так, 14 июля, в самый разгар предвыборной кампании, я получила почтовую карточку от посла Франции в Белоруссии. А затем и приглашение в посольство. Это было важно для меня, потому что в тот момент мы были очень одиноки", - заявила бывший кандидат в президенты.



9 августа в Белоруссии прошли президентские выборы. Согласно окончательным данным ЦИК, победу на них одержал действующий глава государства Александр Лукашенко, получивший 80,1% голосов. Светлана Тихановская, которая, по официальным данным ЦИК, заняла на выборах второе место, набрав 10,12% голосов. Тихановская не признала результаты выборов, в ночь на 11 августа покинула Белоруссию и находится в Литве. 14 августа она инициировала создание Координационного совета, задачей которого должно стать обеспечение передачи власти. Сразу после подведения итогов в городах Белоруссии начались массовые акции протеста, которые в первые дни сопровождались столкновениями с сотрудниками органов правопорядка.



Источник: ТАСС "И я уверена, что никто не сделает поворота на 180 градусов. Потому что Белоруссия - это не Украина", - подчеркнула Тихановская.На вопрос интервьюера, чего она ожидает от Запада, Тихановская ответила, что поддержки. "А также того, что вы поможете нам убедить Лукашенко, что его время вышло, что ему пора уходить", - добавила она.В ходе интервью Тихановская поблагодарила Париж за помощь. "Франция стала первой страной, которая меня поддержала. Так, 14 июля, в самый разгар предвыборной кампании, я получила почтовую карточку от посла Франции в Белоруссии. А затем и приглашение в посольство. Это было важно для меня, потому что в тот момент мы были очень одиноки", - заявила бывший кандидат в президенты.9 августа в Белоруссии прошли президентские выборы. Согласно окончательным данным ЦИК, победу на них одержал действующий глава государства Александр Лукашенко, получивший 80,1% голосов. Светлана Тихановская, которая, по официальным данным ЦИК, заняла на выборах второе место, набрав 10,12% голосов. Тихановская не признала результаты выборов, в ночь на 11 августа покинула Белоруссию и находится в Литве. 14 августа она инициировала создание Координационного совета, задачей которого должно стать обеспечение передачи власти. Сразу после подведения итогов в городах Белоруссии начались массовые акции протеста, которые в первые дни сопровождались столкновениями с сотрудниками органов правопорядка. Категории: политика, в Европе Ключевые слова: Россия, Беларусь, Александр Лукашенко, Франция, Тихановская, Бернар-Анри Леви — статья прочитана 142 раза Комментарии