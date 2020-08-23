Полиция назвала ситуацию с протестующими в Портленде бунтом 🔊 Воспроизвести Активисты бросали в полицейских камни, бутылки и другие опасные предметы











Протестующие в Портленде (штат Орегон) в субботу вечером бросали в пытавшихся разогнать их полицейских камни и другие предметы. В ответ на это городские правоохранительные органы потребовали в



По информации агентства



"Когда офицеры попытались разогнать незаконную демонстрацию, в них полетели камни, бутылки и другие опасные предметы. Командир объявил это бунтом", - заявила полиция, отметив, что в случае отказа протестующих покинуть территорию против них будут применены слезоточивый газ и ударное оружие, возможны и другие меры. Протестующие в Портленде (штат Орегон) в субботу вечером бросали в пытавшихся разогнать их полицейских камни и другие предметы. В ответ на это городские правоохранительные органы потребовали в Twitter , чтобы демонстранты разошлись, и назвали сложившуюся ситуацию бунтом.По информации агентства Reuters , протестующие собрались возле здания, где расположены офисы разных учреждений, в том числе отделение полиции."Когда офицеры попытались разогнать незаконную демонстрацию, в них полетели камни, бутылки и другие опасные предметы. Командир объявил это бунтом", - заявила полиция, отметив, что в случае отказа протестующих покинуть территорию против них будут применены слезоточивый газ и ударное оружие, возможны и другие меры. ТАСС Категории: в мире Ключевые слова: беспорядки, США, Портленд, бун — статья прочитана 139 раз Комментарии