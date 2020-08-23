Что известно о взрыве газа в Ярославле 🔊 Воспроизвести







Взрыв бытового газа произошел 21 августа в жилом доме в Ярославле. В результате ЧП погибли три человека. Четверо пострадали, сообщает ТАСС.







Газ взорвался в квартире на четвертом этаже десятиэтажного дома на улице Батова, после чего начался пожар.



Основная версия - утечка газа, среди других причин - неисправность газового оборудования или небрежное обращение с ним.



В результате обрушились перекрытия с первого по шестой этаж. Повреждены 12 квартир, шесть из них полностью разрушены. Также существует угроза обрушения висящих плит с шестого этажа дома.



Всего в доме расположено 120 квартир. Дом панельный, в 10 этажей, построен в 1992 году. В нем зарегистрированы 342 человека, в том числе 64 ребенка. Находится под управлением УК "Управдом Дзержинского района". Не признан аварийным, газоснабжение центральное. Взрыв бытового газа произошел 21 августа в жилом доме в Ярославле. В результате ЧП погибли три человека. Четверо пострадали, сообщает ТАСС.Газ взорвался в квартире на четвертом этаже десятиэтажного дома на улице Батова, после чего начался пожар.Основная версия - утечка газа, среди других причин - неисправность газового оборудования или небрежное обращение с ним.В результате обрушились перекрытия с первого по шестой этаж. Повреждены 12 квартир, шесть из них полностью разрушены. Также существует угроза обрушения висящих плит с шестого этажа дома.Всего в доме расположено 120 квартир. Дом панельный, в 10 этажей, построен в 1992 году. В нем зарегистрированы 342 человека, в том числе 64 ребенка. Находится под управлением УК "Управдом Дзержинского района". Не признан аварийным, газоснабжение центральное. Из аварийных подъездов эвакуировали 160 жильцов. Их разместят в администрации района. Местные власти пообещали, что пострадавшим окажут всю необходимую помощь. В пункте временного размещения, который обработают от коронавирусной инфекции, находятся 35 человек, в том числе 8 детей.



Под завалами нашли тела женщины и предположительно ребенка.



Пожар в жилом доме ликвидировали.



Спасательные работы на месте происшествия завершили.



Минздрав взял ситуацию под контроль. В связи с произошедшим создадут рабочую группу. Будет приниматься решение о графике восстановления или сноса дома.



Прокуратура Ярославской области организовала проверку.



Следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.



Техобслуживание газового оборудования в квартире, предположительно ставшей эпицентром взрыва, проводили в январе 2020 года. При этом газовщики не смогли проверить все квартиры в доме.



Региональное ГУ МЧС РФ открыло горячую линию: 8-4852-79-09-01.



Власти города предупредили о мошенниках, собирающих в соцсетях деньги после взрыва газа.



В Ярославль направили спасателей центра "Лидер" и Ногинского спасательного центра МЧС. Также доставили комплекс для обследования зданий "Струна".



Волонтеры активно подключились к помощи жильцам дома, жители города также готовы разместить у себя эвакуированных.



В городе объявили режим ЧС. По данным МЧС, завалы будут разбирать до утра, уточняется судьба 38 человек.



В МЧС сообщили, что состояние пострадавших женщин оценивается как средней и легкой степени тяжести.



Семьям погибших в результате ЧП выплатят по 1 млн рублей. Пострадавшие получат по 200 тыс. рублей. Решение по выплатам за утерю единственного жилья власти региона примут 24 августа.



В СК назвали основной версией причины взрыва - утечку газа в квартире на четвертом этаже дома. Глава СК РФ Александр Бастрыкин взял на контроль расследование взрыва в жилом доме и направил на место криминалистов центрального аппарата. ТАСС Категории: чп и криминал, в России Ключевые слова: Ярославль, газ, взрыв География: Россия — статья прочитана 241 раз Комментарии