В ВОЗ назвали минимальный возраст для ношения маски 🔊 Воспроизвести







Всемирная организация здравоохранения и Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) не рекомендуют требовать от детей до 5 лет носить маски в связи с пандемией COVID-19, сообщается в информационном бюллетене, опубликованном на сайте ВОЗ.



"От детей в возрасте 5 лет и младше не следует требовать ношения масок. Это основано на безопасности и общих интересов ребенка, а также на способности использовать маску надлежащим способом при минимальной помощи", - говорится в рекомендациях.



Если ребенку от 6 до 11 лет, согласно рекомендациям ВОЗ и ЮНИСЕФ, при решении об использовании масок необходимо учитывать ряд факторов. Речь идет об уровне распространения вируса в месте, где проживает ребенок, его способность безопасно и правильно пользоваться маской, надлежащий надзор со стороны взрослых, потенциальное влияние ношения маски на обучение и психосоциальное развитие, а также доступ к защитным маскам, возможность их менять и стирать. "От детей в возрасте 5 лет и младше не следует требовать ношения масок. Это основано на безопасности и общих интересов ребенка, а также на способности использовать маску надлежащим способом при минимальной помощи", - говорится в рекомендациях.Если ребенку от 6 до 11 лет, согласно рекомендациям ВОЗ и ЮНИСЕФ, при решении об использовании масок необходимо учитывать ряд факторов. Речь идет об уровне распространения вируса в месте, где проживает ребенок, его способность безопасно и правильно пользоваться маской, надлежащий надзор со стороны взрослых, потенциальное влияние ношения маски на обучение и психосоциальное развитие, а также доступ к защитным маскам, возможность их менять и стирать.



"ВОЗ и ЮНИСЕФ рекомендуют детям в возрасте 12 лет и старше носить маску в тех же условиях, что и взрослые, в частности когда они не могут гарантировать соблюдения дистанции не менее 1 метра от других людей, и в районе с широким распространением (вируса – ред.)", - сообщается в документе.



Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлено более 22,8 миллиона случаев заражения, свыше 795 тысяч человек скончались. Дети в возрасте 12 лет и старше должны носить маски наравне со взрослыми, считают в организациях.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлено более 22,8 миллиона случаев заражения, свыше 795 тысяч человек скончались. РИА Новости Категории: здоровье Ключевые слова: дети, ВОЗ, маски, коронавирус, детские — статья прочитана 103 раза Комментарии