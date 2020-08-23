Лукашенко поручил c понедельника закрыть бастующие предприятия 🔊 Воспроизвести Фото из архива "Обзора"







Предприятия, участвующие в забастовках, должны быть закрыты в понедельник, 24 августа. Соответствующее поручение дал действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко, сообщают "Известия".



Выступая на митинге в Гродно, белорусский лидер призвал губернаторов и председателей исполкомов не принуждать рабочих выполнять свои должностные обязанности, если они «не хотят работать».



«Не надо, мы их всё равно не заставим и не уговорим. Страна переживет. Но если предприятие не работает с понедельника — замок на ворота, остановим, люди остынут, разберемся, кого потом пригласить на это предприятие. С понедельника!» — приводит слова Лукашенко Выступая на митинге в Гродно, белорусский лидер призвал губернаторов и председателей исполкомов не принуждать рабочих выполнять свои должностные обязанности, если они «не хотят работать».«Не надо, мы их всё равно не заставим и не уговорим. Страна переживет. Но если предприятие не работает с понедельника — замок на ворота, остановим, люди остынут, разберемся, кого потом пригласить на это предприятие. С понедельника!» — приводит слова Лукашенко TUT.BY 22 августа.



20 августа премьер-министр Белоруссии Роман Головченко заявил, что выступления на госпредприятиях Белоруссии



Забастовки на белорусских заводах начались после объявления официального результата президентских выборов, прошедших 9 августа. К стачке присоединились в том числе крупнейшие промышленные предприятия, такие как Минский автозавод (МАЗ).



Согласно официальным результатам голосования, Лукашенко получил более 80% голосов, его соперница Светлана Тихановская — 10%. Штаб Тихановской не согласился с этими данными. В городах страны проходят акции протеста и столкновения с силовиками.



Лукашенко отметил, что ему поступает информация о том, что частные предприятия подталкивают людей к участию в забастовках, чтобы впоследствии «занять места государственных предприятий».20 августа премьер-министр Белоруссии Роман Головченко заявил, что выступления на госпредприятиях Белоруссии постановочные . По его словам, в них участвуют актеры-провокаторы.Забастовки на белорусских заводах начались после объявления официального результата президентских выборов, прошедших 9 августа. К стачке присоединились в том числе крупнейшие промышленные предприятия, такие как Минский автозавод (МАЗ).Согласно официальным результатам голосования, Лукашенко получил более 80% голосов, его соперница Светлана Тихановская — 10%. Штаб Тихановской не согласился с этими данными. В городах страны проходят акции протеста и столкновения с силовиками. Категории: в Беларуси Ключевые слова: Беларусь, Лукашенко География: Белоруссия, Гродно — статья прочитана 144 раза Комментарии