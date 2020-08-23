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Лукашенко поручил c понедельника закрыть бастующие предприятия

Фото из архива "Обзора"




Предприятия, участвующие в забастовках, должны быть закрыты в понедельник, 24 августа. Соответствующее поручение дал действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко, сообщают "Известия".

Выступая на митинге в Гродно, белорусский лидер призвал губернаторов и председателей исполкомов не принуждать рабочих выполнять свои должностные обязанности, если они «не хотят работать».

«Не надо, мы их всё равно не заставим и не уговорим. Страна переживет. Но если предприятие не работает с понедельника — замок на ворота, остановим, люди остынут, разберемся, кого потом пригласить на это предприятие. С понедельника!» — приводит слова Лукашенко TUT.BY 22 августа.
Лукашенко отметил, что ему поступает информация о том, что частные предприятия подталкивают людей к участию в забастовках, чтобы впоследствии «занять места государственных предприятий».

20 августа премьер-министр Белоруссии Роман Головченко заявил, что выступления на госпредприятиях Белоруссии постановочные. По его словам, в них участвуют актеры-провокаторы.

Забастовки на белорусских заводах начались после объявления официального результата президентских выборов, прошедших 9 августа. К стачке присоединились в том числе крупнейшие промышленные предприятия, такие как Минский автозавод (МАЗ).

Согласно официальным результатам голосования, Лукашенко получил более 80% голосов, его соперница Светлана Тихановская — 10%. Штаб Тихановской не согласился с этими данными. В городах страны проходят акции протеста и столкновения с силовиками.

Категории: в Беларуси
Ключевые слова: Беларусь, Лукашенко
География: Белоруссия, Гродно
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добавлена сегодня, 23 августа, 13:00

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