Китайский беспилотный «кукурузник» совершил первый грузовой рейс 🔊 Воспроизвести фото: cntechpost.com







Беспилотный летательный аппарат Feihong-98 успешно совершил первый грузовой рейс. Об этом сообщает ИА REGNUM со ссылкой на портал



Первый грузовой рейс Feihong-98 проходил между аэропортами в Нинся-Хуэйском автономном районе и Внутренней Монголией. Испытательный полёт подтвердил пригодность Feihong-98 к региональным грузовым перевозкам. В логистической компании SF Express рассчитывают, что в скором будущем этот беспилотник будет введён в коммерческую эксплуатацию.



Feihong-98 был разработак специалистами Академии аэрокосмических электронных технологий Китая на базе многоцелевого биплана Y-5B. Прототипом этого биплана послужила модель советского самолёта Ан-2, известного под названием «кукурузник».



Максимальная взлётная масса Feihong-98 составляет 5,25 тонны, что делает его крупнейшим в мире грузовым беспилотником. Аппарат способен развивать скорость до 180 км/час, а дальность полёта составляет до 1200 км.



Как ранее сообщало ИА REGNUM, в октябре 2018 года были проведены первые лётные испытания беспилотника Feihong-98.



Источник: ИА REGNUM Беспилотный летательный аппарат Feihong-98 успешно совершил первый грузовой рейс. Об этом сообщает ИА REGNUM со ссылкой на портал cnTechPost Первый грузовой рейс Feihong-98 проходил между аэропортами в Нинся-Хуэйском автономном районе и Внутренней Монголией. Испытательный полёт подтвердил пригодность Feihong-98 к региональным грузовым перевозкам. В логистической компании SF Express рассчитывают, что в скором будущем этот беспилотник будет введён в коммерческую эксплуатацию.Feihong-98 был разработак специалистами Академии аэрокосмических электронных технологий Китая на базе многоцелевого биплана Y-5B. Прототипом этого биплана послужила модель советского самолёта Ан-2, известного под названием «кукурузник».Максимальная взлётная масса Feihong-98 составляет 5,25 тонны, что делает его крупнейшим в мире грузовым беспилотником. Аппарат способен развивать скорость до 180 км/час, а дальность полёта составляет до 1200 км.Как ранее сообщало ИА REGNUM, в октябре 2018 года были проведены первые лётные испытания беспилотника Feihong-98. Категории: технологии Ключевые слова: Китай, беспилотник — статья прочитана 136 раз Комментарии