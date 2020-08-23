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Китайский беспилотный «кукурузник» совершил первый грузовой рейс
Беспилотный летательный аппарат Feihong-98 успешно совершил первый грузовой рейс. Об этом сообщает ИА REGNUM со ссылкой на портал cnTechPost.
Первый грузовой рейс Feihong-98 проходил между аэропортами в Нинся-Хуэйском автономном районе и Внутренней Монголией. Испытательный полёт подтвердил пригодность Feihong-98 к региональным грузовым перевозкам. В логистической компании SF Express рассчитывают, что в скором будущем этот беспилотник будет введён в коммерческую эксплуатацию.
Feihong-98 был разработак специалистами Академии аэрокосмических электронных технологий Китая на базе многоцелевого биплана Y-5B. Прототипом этого биплана послужила модель советского самолёта Ан-2, известного под названием «кукурузник».
Максимальная взлётная масса Feihong-98 составляет 5,25 тонны, что делает его крупнейшим в мире грузовым беспилотником. Аппарат способен развивать скорость до 180 км/час, а дальность полёта составляет до 1200 км.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в октябре 2018 года были проведены первые лётные испытания беспилотника Feihong-98.
Источник: ИА REGNUM
Категории: технологии
Ключевые слова: Китай, беспилотник
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