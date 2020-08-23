С. Тихановская: я - национальный лидер, моя миссия – новые честные выборы - ИНТЕРВЬЮ BNS 🔊 Воспроизвести Фото Аркадия Бабахина, "Обзор"







Участница президентских выборов в Беларуси Светлана Тихановская говорит, что сейчас считает себя национальным лидером, а своей главной миссией видит помощь белорусскому народу в проведении честных и прозрачных выборов.



После выборов она была вынуждена покинуть Минск и говорит, что предпочла Литву, потому что у нее была литовская виза, здесь находились ее дети, и в Литве она чувствует себя в абсолютной безопасности.



В интервью литовскому агентству BNS С. Тихановская сказала, что решение Александра Лукашенко привести вооруженные силы Беларуси в полную боевую готовность - это просто обычное запугивание людей, однако этим он белорусов больше не напугает.



Это было первое интервью С. Тихановской литовским СМИ. После выборов она была вынуждена покинуть Минск и говорит, что предпочла Литву, потому что у нее была литовская виза, здесь находились ее дети, и в Литве она чувствует себя в абсолютной безопасности.В интервью литовскому агентству BNS С. Тихановская сказала, что решение Александра Лукашенко привести вооруженные силы Беларуси в полную боевую готовность - это просто обычное запугивание людей, однако этим он белорусов больше не напугает.Это было первое интервью С. Тихановской литовским СМИ. – Как было бы точнее вас называть – бывшим кандидатом в президенты, избранным президентом, лидером оппозиции или как-нибудь еще? Как бы вы сами себя назвали?



– Сейчас я бы назвала себя национальным лидером.



– Почему?



– Так случилось, что я, Светлана Тихановская, стала символом белорусского народа в борьбе за его права. За право говорить, за право выбирать, за право защищать свой голос.



– Какой вы видите свою миссию в настоящее время?



– В настоящее время моя миссия заключается в том, чтобы поддержать народ в борьбе, в защите своих голосов, в защите своего права выбора и чтобы помочь белорусам провести честные, прозрачные выборы.



– Каким образом вы хотите это сделать?



– Для этого у нас сейчас создан Координационный совет, который призывает власть к диалогу по созданию условий для проведения этих выборов. И одним из основных пунктов, одним из основных условий проведения этих выборов является освобождение политзаключенных.



– Вы покинули Беларусь ради своей безопасности и безопасности своей семьи. Почему вы выбрали Литву, как вы здесь себя чувствуете, получаете ли всю возможную помощь?



– У нас были литовские визы, мои дети уже были здесь. Я просто к ним присоединилась.



В Литве я ощущаю себя в абсолютной безопасности. Я вижу доброжелательное отношение литовцев и огромное желание нам помочь, и огромную поддержку всему белорусскому народу.



– Из-за мнимого "шевеления" НАТО в Литве и Польше А. Лукашенко в субботу привел армию страны в полную боевую готовность. Как вы думаете, чего он добивается этим и какие последствия этот шаг может иметь внутри страны?



– Это шаг, к которому белорусский народ уже привык. В принципе это обычное запугивание людей. Но белорусы больше не боятся и они готовы защищать свои права. Президенту уже никто больше не верит.



– Нет ли опасности того, что военные могут быть посланы на улицы для борьбы с демонстрантами?



– Вы знаете, эти, как вы называете, демонстранты - это обычные люди. Они выходят на улицы не воевать - они выходят на улицы, чтобы показать свое несогласие.



И это преступление со стороны армии, если она выполнит этот преступный приказ и выйдет против белорусского народа, потому что они - это тоже белорусские люди. И не могут белорусы бить белорусов.



Я больше чем уверена, что большинство и в армии, и в милиции это понимает.



– Уже прошли две недели после президентских выборов в Беларуси, проходят митинги, демонстрации, забастовки, но со стороны кажется, что режим отступать не собирается. Как вы думаете, что дальше?



– Понимаете, белорусские люди уже никогда не будут прежними. Если вам кажется, что все утихнет, то этого не случится, потому что люди наши проснулись и они уже не смогут жить с этой властью, которую они не принимают (...), которой они никогда не простят и не забудут всех преступлений, которые она совершила.



– Но, наверное, это может продолжаться долго.



– Может продолжаться, а может и не продолжаться. Если власть осознает, что белорусы уже не поменяются, что Беларусь сделала свой выбор, что они (люди - BNS) защищают свои права.



И белорусы тоже не отступят. И так как власть всегда говорила, что они за страну, они за белорусов, они должны понять - чтобы этот кризис не углублялся, он вынуждены, они должны принять такое решение и выйти на переговоры.



– Какие, по вашему мнению, инструменты, способы борьбы могло бы еще использовать гражданское общество, чтобы власть его услышала?



– Смотрите, мы не боремся за то, чтобы нас услышали, просто это воля народа.



Да, они хотят, чтобы их услышали. Они выходят с этим месседжем на улицы. И я думаю, что они используют все законные и легальные способы выражения своей воли.



– Уже все использовано, больше ничего нет?



– Ну, наш народ креативен. Возможно, что-то придумает еще.



– Что, по вашему мнению, может стать переломным моментом, после которого режиму уже больше не вернуться, не быть?



– Так переломный момент уже наступил. Именно то, что наши люди были жестоко избиты, мирные граждане - это и был тот переломный момент, когда власть показала свое истинное лицо. Он уже случился.



– Вы могли бы побольше рассказать о Координационном совете, чем он занимается и какие у него полномочия?



- Координационный совет, он пока в самом начале своего пути. Уже сформировался президиум и создаются рабочие группы, у которых будет свой участок работы, какая-то своя направленность. Но итоговой целью является диалог с властями для организации новых честных, свободных и прозрачных выборов.



– Но диалога пока еще нет?



– Но и мы только в начале пути.



– Поддерживаете ли вы контакты с другими белорусскими оппозиционными партиями, группами, есть ли какие-то общие планы, стратегии?



– Так нельзя говорить, что мы оппозиция, потому что нас большинство в Беларуси, мы уже не оппозиция.



– Но вы - оппозиция режиму.



– Нас поддерживают все партии, мы - белорусский народ. Мы поддерживаем связь со всеми, мы - это белорусский народ.



– А кто может стать объединяющим весь народ кандидатом на новых выборах?



– В новых честных и прозрачных выборах сможет участвовать любой гражданин Республики Беларусь, который хочет поучаствовать. Именно поэтому они будут считаться свободными.



– Поскольку у вас уже закончилась самоизоляция, может быть, уже есть какие-то ближайшие планы - поехать и встретиться с лидерами других стран, какие-то визиты намечаются?



– Мы не будем отказываться ни от каких предложений, которые могут пойти на пользу белорусскому народу, которые помогут нашим людям в борьбе за их права.



Поэтому я здесь и буду делать все от меня зависящее, чтобы быть полезной людям, чтобы помочь им в нашей общей борьбе за новые честные, прозрачные выборы.



* * *



От "Обзора": во время кратковременной пресс-конференции Светланы Тихановской, организованной на этой неделе в Вильнюсе агентством BNS, один из присутствующих (уже после того, как мероприятие официально закончилось) громко сказал еще не успевшей уйти Тихановской, что её утверждения о том, что её поддерживает большинство, не соответствует истине.



Растерявшиеся поначалу организаторы спохватились и начали кричать, что это провокатор, что его не надо журналистам снимать.



Фоторепортаж с пресс-конференции - Аркадия БАБАХИНА, "Обзор"



– Сейчас я бы назвала себя национальным лидером.– Так случилось, что я, Светлана Тихановская, стала символом белорусского народа в борьбе за его права. За право говорить, за право выбирать, за право защищать свой голос.– В настоящее время моя миссия заключается в том, чтобы поддержать народ в борьбе, в защите своих голосов, в защите своего права выбора и чтобы помочь белорусам провести честные, прозрачные выборы.– Для этого у нас сейчас создан Координационный совет, который призывает власть к диалогу по созданию условий для проведения этих выборов. И одним из основных пунктов, одним из основных условий проведения этих выборов является освобождение политзаключенных.– У нас были литовские визы, мои дети уже были здесь. Я просто к ним присоединилась.В Литве я ощущаю себя в абсолютной безопасности. Я вижу доброжелательное отношение литовцев и огромное желание нам помочь, и огромную поддержку всему белорусскому народу.– Это шаг, к которому белорусский народ уже привык. В принципе это обычное запугивание людей. Но белорусы больше не боятся и они готовы защищать свои права. Президенту уже никто больше не верит.– Вы знаете, эти, как вы называете, демонстранты - это обычные люди. Они выходят на улицы не воевать - они выходят на улицы, чтобы показать свое несогласие.И это преступление со стороны армии, если она выполнит этот преступный приказ и выйдет против белорусского народа, потому что они - это тоже белорусские люди. И не могут белорусы бить белорусов.Я больше чем уверена, что большинство и в армии, и в милиции это понимает.– Понимаете, белорусские люди уже никогда не будут прежними. Если вам кажется, что все утихнет, то этого не случится, потому что люди наши проснулись и они уже не смогут жить с этой властью, которую они не принимают (...), которой они никогда не простят и не забудут всех преступлений, которые она совершила.– Может продолжаться, а может и не продолжаться. Если власть осознает, что белорусы уже не поменяются, что Беларусь сделала свой выбор, что они (люди - BNS) защищают свои права.И белорусы тоже не отступят. И так как власть всегда говорила, что они за страну, они за белорусов, они должны понять - чтобы этот кризис не углублялся, он вынуждены, они должны принять такое решение и выйти на переговоры.– Смотрите, мы не боремся за то, чтобы нас услышали, просто это воля народа.Да, они хотят, чтобы их услышали. Они выходят с этим месседжем на улицы. И я думаю, что они используют все законные и легальные способы выражения своей воли.– Ну, наш народ креативен. Возможно, что-то придумает еще.– Так переломный момент уже наступил. Именно то, что наши люди были жестоко избиты, мирные граждане - это и был тот переломный момент, когда власть показала свое истинное лицо. Он уже случился.- Координационный совет, он пока в самом начале своего пути. Уже сформировался президиум и создаются рабочие группы, у которых будет свой участок работы, какая-то своя направленность. Но итоговой целью является диалог с властями для организации новых честных, свободных и прозрачных выборов.– Но и мы только в начале пути.– Так нельзя говорить, что мы оппозиция, потому что нас большинство в Беларуси, мы уже не оппозиция.– Нас поддерживают все партии, мы - белорусский народ. Мы поддерживаем связь со всеми, мы - это белорусский народ.– В новых честных и прозрачных выборах сможет участвовать любой гражданин Республики Беларусь, который хочет поучаствовать. Именно поэтому они будут считаться свободными.– Мы не будем отказываться ни от каких предложений, которые могут пойти на пользу белорусскому народу, которые помогут нашим людям в борьбе за их права.Поэтому я здесь и буду делать все от меня зависящее, чтобы быть полезной людям, чтобы помочь им в нашей общей борьбе за новые честные, прозрачные выборы.* * *во время кратковременной пресс-конференции Светланы Тихановской, организованной на этой неделе в Вильнюсе агентством BNS, один из присутствующих (уже после того, как мероприятие официально закончилось) громко сказал еще не успевшей уйти Тихановской, что её утверждения о том, что её поддерживает большинство, не соответствует истине.Растерявшиеся поначалу организаторы спохватились и начали кричать, что это провокатор, что его не надо журналистам снимать.Фоторепортаж с пресс-конференции -, "Обзор" BNS Категории: политика, в странах Балтии Ключевые слова: Беларусь, выборы, интервью, Лукашенко, Светлана Тихановская — статья прочитана 223 раза Комментарии