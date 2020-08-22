От намеренных наездов авто пострадали 12 милиционеров - МВД Беларуси 🔊 Воспроизвести Фото из архива БЕЛТА



12 сотрудников милиции пострадали от намеренных наездов автомобилей, проинформировала в своем Telegram-канале официальный представитель МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.



В ведомстве отметили, что за все время существования Госавтоинспекции ее главной задачей была и остается дорожная безопасность. Достичь в этом успеха удается только с поддержкой граждан. За последних 10-15 лет уровень взаимопонимания на дорогах страны вырос. Тем не менее, отмечает официальный представитель МВД, "отдельные граждане своими необдуманными поступками и неправомерным поведением рушат результаты многолетнего сотрудничества".



"От наездов пострадали 12 милиционеров. Водители сделали это намеренно! Практически все они задержаны. Каждому случаю будет дана правовая оценка, а виновные понесут наказание. Только вот к высокому уровню прежнего взаимопонимания придется стремиться снова", - добавили в МВД. В ведомстве отметили, что за все время существования Госавтоинспекции ее главной задачей была и остается дорожная безопасность. Достичь в этом успеха удается только с поддержкой граждан. За последних 10-15 лет уровень взаимопонимания на дорогах страны вырос. Тем не менее, отмечает официальный представитель МВД, "отдельные граждане своими необдуманными поступками и неправомерным поведением рушат результаты многолетнего сотрудничества"."От наездов пострадали 12 милиционеров. Водители сделали это намеренно! Практически все они задержаны. Каждому случаю будет дана правовая оценка, а виновные понесут наказание. Только вот к высокому уровню прежнего взаимопонимания придется стремиться снова", - добавили в МВД. Категории: в Беларуси Ключевые слова: МВД, наезд, милиция — статья прочитана 169 раз Комментарии