Приглашает «День русской культуры в Вильнюсе» 🔊 Воспроизвести



5 сентября мы вновь приглашаем вас на традиционный праздник «День русской культуры в Вильнюсе». В этом году праздник проводится уже в 18 раз. Спасибо вам за то, что вы его любите и ждете!



Мы, организаторы, прилагаем немало сил для того, чтобы посещение праздника оставило приятные впечатления и заряд энергии на целый год в ожидании следующего.



«День русской культуры» - один из самых массовых проектов нашего многонационального города, объединяющий всех тех, кто дорожит своими корнями, сохраняет культуру и традиции, передает свою любовь следующим поколениям. Он стал поистине народным, семейным, местом встреч друзей и знакомых, а также, судя по реакции зрителей, очень доброжелательным и позитивным для всех его участников, вне зависимости от национальности. Дорогие наши зрители!5 сентября мы вновь приглашаем вас на традиционный праздник «День русской культуры в Вильнюсе». В этом году праздник проводится уже в 18 раз. Спасибо вам за то, что вы его любите и ждете!Мы, организаторы, прилагаем немало сил для того, чтобы посещение праздника оставило приятные впечатления и заряд энергии на целый год в ожидании следующего.«День русской культуры» - один из самых массовых проектов нашего многонационального города, объединяющий всех тех, кто дорожит своими корнями, сохраняет культуру и традиции, передает свою любовь следующим поколениям. Он стал поистине народным, семейным, местом встреч друзей и знакомых, а также, судя по реакции зрителей, очень доброжелательным и позитивным для всех его участников, вне зависимости от национальности. Как и в предыдущие годы, Мэрия столицы как партнер праздника создала благоприятные условия для его проведения.



Праздник проводится при финансовой поддержке Посольства Российской Федерации в Литве и Департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы.



Участники праздника: духовой оркестр вильнюсской школы «Сантарос» (рук. Линас Авиженис), студия Аллы Духовой «Тодес», коллективы «Ангел проект» (рук. Анара Байдильдинова и Юрий Попов), «Фантазия» (рук. Инга Гуреева) и «Гелиос» (рук. Светлана Оганова).



В концертном блоке «Народные мотивы» праздничную атмосферу создадут фольклорный ансамбль «Верея» (рук. Снежана Прокопович) и ансамбль русской песни «Забава» дворца культуры Тракай (рук. Наталья Ефимова), ансамбль «Поющие сердца», Николь, Анастасия и Юлия Чернозуб.



А также: Илья Ватки и группа «Купе», группа «Неформат ЛТ», Вальдемарас Франконис, Игорь Ярмоленка, Вадим Волков, Александр Белкин, Анна Мора, Олег Мозарский, Карина, Ольга Петунина, Валентина Калинчева, Любовь Воронцова, Ирина Машина, Вера Прейсас, Ольга Гумовская и другие.



Подарком празднику от Виктора Успасских станет выступление яркой и популярной группы «А-ЕВРОПА» из Риги.



Въезд в парк «Вингис», как и в прошлом году, будет ограничен, за исключением транспорта участников концерта.



Обратите внимание: впервые в этом году изменилась не только дата, но и время праздника: начала в 12.00, завершение концерта в 18.00



Непременным требованием для всех участников и зрителей массовых мероприятий на открытых площадках – это наличие масок. Организаторы, и не только, будут строго контролировать выполнение этих условий.



Коммерческая фирма «Grocus Group» в виде подарка для наших сеньоров, участников праздника, выделила 1 000 масок. Их будут раздавать наши волонтеры.



Напоминаем, что во время мероприятия на территории парка категорически запрещено употреблять алкогольные напитки, для этого определены места у торговых палаток.



Спасибо всем за понимание и поддержку – это придает нам, организаторам, силы!



Главное, захватите с собой положительные эмоции и дружественный настрой!



Приятного вам праздника!



Председатель оргкомитета праздника Ольга Горшкова Категории: в странах Балтии Ключевые слова: «День русской культуры в Вильнюсе» — статья прочитана 48 раз Комментарии