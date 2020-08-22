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Банк Литвы выпустил коллекционную монету, посвященную архаическому виду пчеловодства

Литовский центробанк "Летувос банкас" ("Банк Литвы") выпустил коллекционную серебряную и медно-никелевую монету из серии "Природа Литвы", посвященную архаическому виду пчеловодства – бортничеству, сообщает собственный корреспондент ТАСС в Литве Владимир Иванов.

"Монета наглядно представляет нам архаический вид добычи меда, который в Литве примерно сто лет больше не используется и был традицией, пришедшей из глубины веков ", - приводит слова заместителя председателя правления банка Асты Кунёши издание "Кауно дена".

Дизайн серебряной и медно-никелевую монет идентичен. Автор проекта Витаутас Нарутис изобразил взобравшегося на дерево добытчика меда. Бортевое пчеловодство, или бортничество было добычей меда у диких пчел, запасавших его в дуплах деревьев. Изображенный на монете бортник надел защитную сетку, а вокруг него роятся недовольные таким вмешательством пчелы. На гербовой стороне, как на всех литовских - в том числе и оборотных - монетах, изображен Витис, или Витязь, или Погоня - всадник с мечом, символический защитник Отечества, который является гербом Литовской Республики. Однако изображение скомпоновано как бы из парящих в воздухе пчел. Рядом с этим гербовым заком расположены соты, которые на серебрянрой монете исполнены в цвете.
Тираж серебряной монеты номиналом 10 евро составляет 2,5 тыс. экземпляров, медно-никелевой номиналом 1,5 евро - 30 тыс. экземпляров. Нумизматические изделия отчеканены на Монетном дворе Литвы

Категории: в странах Балтии
Ключевые слова: монета, Пчеловодство
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добавлена сегодня, 22 августа, 19:20

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