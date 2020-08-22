В Литве за неделю зафиксирована третья смерть из-за коронавируса 🔊 Воспроизвести







Третья за текущую неделю смерть от осложнений, вызванных заражением коронавирусной инфекцией, зарегистрирована в Литве. Об этом в субботу сообщил Национальный центр общественного здоровья страны.



"В Каунасской клинике умер пациент преклонного возраста, он входил в группу лиц 80-89 лет и страдал сопутствующими хроническими заболеваниями", - отметило ведомство.



Это третий летальный исход в течение одной недели. До этих трех случаев в текущем месяце смерть из-за коронавируса была зафиксирована 4 августа.



Согласно данным центра, за все время пандемии в стране умерли 84 пациента, инфицированных коронавирусом.



Первый случай коронавирусной инфекции в балтийской республике был зарегистрирован 28 февраля. Выздоровели 1 766 инфицированных. Всего на сегодняшний день в Литве насчитывается 2 594 заразившихся. "В Каунасской клинике умер пациент преклонного возраста, он входил в группу лиц 80-89 лет и страдал сопутствующими хроническими заболеваниями", - отметило ведомство.Это третий летальный исход в течение одной недели. До этих трех случаев в текущем месяце смерть из-за коронавируса была зафиксирована 4 августа.Согласно данным центра, за все время пандемии в стране умерли 84 пациента, инфицированных коронавирусом.Первый случай коронавирусной инфекции в балтийской республике был зарегистрирован 28 февраля. Выздоровели 1 766 инфицированных. Всего на сегодняшний день в Литве насчитывается 2 594 заразившихся. Категории: здоровье, в странах Балтии Ключевые слова: коронавирус, Литва, смертность, количество — статья прочитана 106 раз Комментарии