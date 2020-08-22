|
В Литве за неделю зафиксирована третья смерть из-за коронавируса
Третья за текущую неделю смерть от осложнений, вызванных заражением коронавирусной инфекцией, зарегистрирована в Литве. Об этом в субботу сообщил Национальный центр общественного здоровья страны.
"В Каунасской клинике умер пациент преклонного возраста, он входил в группу лиц 80-89 лет и страдал сопутствующими хроническими заболеваниями", - отметило ведомство.
Это третий летальный исход в течение одной недели. До этих трех случаев в текущем месяце смерть из-за коронавируса была зафиксирована 4 августа.
Согласно данным центра, за все время пандемии в стране умерли 84 пациента, инфицированных коронавирусом.
Первый случай коронавирусной инфекции в балтийской республике был зарегистрирован 28 февраля. Выздоровели 1 766 инфицированных. Всего на сегодняшний день в Литве насчитывается 2 594 заразившихся.
Категории: здоровье, в странах Балтии
Ключевые слова: коронавирус, Литва, смертность, количество
Комментарии
|
Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
|