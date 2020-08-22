Нападки на З.Единского – форма мести за закон о люстрации и слова правды о незаконных решениях правительства А.Кубилюса 🔊 Воспроизвести Збигнев Единский



Избирательная акция поляков Литвы-Союз христианских семей в самые первые дни после выборов в Беларуси осудила насилие и использование силы против мирных протестующих в соседнем государстве, в интервью Delfi говорит председатель этой политической партии, европарламентарий Вальдемар Томашевский.



По словам политика, «не может быть и дискуссии, что наша партия оправдывает действия (Лукашенко – прим. авт.), и мы это высказали еще в прошлый вторник, сразу после того, как против людей были использована сила. Мы говорили, что наша позиция – призвать Лукашенко и оппозицию к диалогу, что, помимо всего прочего, высказал и наш президент».



Между тем оценивая действия члена Сейма Збигнева Единского, сделавшего в выходные запись в социальной сети Facebook и сравнившего события в Минске с беспорядками в 2009 году около Сейма Литвы, когда в собравшихся протестующих стреляли резиновыми пулями, собравшихся били палками, многих задержали и осудили, В.Томашевский сказал, что «нападки на З.Единского – это страх оставшихся в литовском Сейме бывших представителей советской номенклатуры, что жители Литвы вспомнят антиконституционные действия правительства консерваторов, когда были присвоены пенсии и доходы людей». По словам политика, «не может быть и дискуссии, что наша партия оправдывает действия (Лукашенко – прим. авт.), и мы это высказали еще в прошлый вторник, сразу после того, как против людей были использована сила. Мы говорили, что наша позиция – призвать Лукашенко и оппозицию к диалогу, что, помимо всего прочего, высказал и наш президент».Между тем оценивая действия члена Сейма Збигнева Единского, сделавшего в выходные запись в социальной сети Facebook и сравнившего события в Минске с беспорядками в 2009 году около Сейма Литвы, когда в собравшихся протестующих стреляли резиновыми пулями, собравшихся били палками, многих задержали и осудили, В.Томашевский сказал, что «нападки на З.Единского – это страх оставшихся в литовском Сейме бывших представителей советской номенклатуры, что жители Литвы вспомнят антиконституционные действия правительства консерваторов, когда были присвоены пенсии и доходы людей».



Delfi напоминает, что в выходные в своем «фейсбуке» З.Единский написал: «Лукашенко у литовских консерваторов научился, как подавлять протесты. Разница только в том, что в Беларуси полиция защищает Конституцию, а в Литве в 2009 году полиция защищала тех, кто нарушил Конституцию, то есть полиция защищала власть консерваторов, которая в ходе так называемой «ночной реформы» в нарушение Конституции снизило пенсии и зарплаты».



Эта запись была иллюстрирована видеосюжетом о беспорядках около Сейма, где видно, как сотрудники Внутренней службы безопасности силой усмиряют протестующих.



Комментируя публично высказанную критику в адрес З.Единского, В.Томашевский сказал, что такое нападение – «это ответ бывших сотрудников советского режима, засекретивших свои биографии на поднимаемые нашей партией вопросы в Сейме, в первую очередь, на вопрос люстрации».



В.Томашевский также добавил, что «сходство риторики активиста советских комсомол и консерваторов – это их взгляд на демократию, что, согласно их мнению, в Литве возможна только одна правда, и эта правда – консерваторов или советских номенклатурщиков, занимающих высокие политические позиции».



«З.Единский своей записью саркастически напомнил консерваторам их ошибки, а этого никто не любит. Мы, как партия, единственные последовательно придерживаемся христианских ценностей, поднимаем вопрос в Сейме о законе о люстрации, о Стамбульской конвенции, о налогообложении банков. Все это не нравится, поэтому ищут любой повод, не гнушаясь даже интерпретации высказываний оппонентов, чтобы им было на руку, заодно увеличивая напряжения среди жителей», - сказал В.Томашевский.







Политик сказал, что такое «свирепое нападение на нашу партию» якобы стало активнее и потому, что «новейшие результаты опросов показали, что ИАПЛ-СХС поддерживает все больше избирателей литовской национальности во всей Литве».



Подготовлено L24.lt по материалам Delfi.lt «Эта запись предназначена для Кубилюса и его партнеров либералов, которые тогда применяли против людей не менее насильственные действия, нежели сейчас белорусские омоновцы. Разница только в том, что в Минске министр внутренних дел извинился за насилие против людей, а в Литве за антиконституционные действия ландсбергистов не извинился никто. Как никто и не были привлечен к ответственности за стрельбу в людей», - сказал лидер ИАПЛ-СХС в интервью, которое в понедельник дал порталу Delfi.Delfi напоминает, что в выходные в своем «фейсбуке» З.Единский написал: «Лукашенко у литовских консерваторов научился, как подавлять протесты. Разница только в том, что в Беларуси полиция защищает Конституцию, а в Литве в 2009 году полиция защищала тех, кто нарушил Конституцию, то есть полиция защищала власть консерваторов, которая в ходе так называемой «ночной реформы» в нарушение Конституции снизило пенсии и зарплаты».Эта запись была иллюстрирована видеосюжетом о беспорядках около Сейма, где видно, как сотрудники Внутренней службы безопасности силой усмиряют протестующих.Комментируя публично высказанную критику в адрес З.Единского, В.Томашевский сказал, что такое нападение – «это ответ бывших сотрудников советского режима, засекретивших свои биографии на поднимаемые нашей партией вопросы в Сейме, в первую очередь, на вопрос люстрации».В.Томашевский также добавил, что «сходство риторики активиста советских комсомол и консерваторов – это их взгляд на демократию, что, согласно их мнению, в Литве возможна только одна правда, и эта правда – консерваторов или советских номенклатурщиков, занимающих высокие политические позиции».«З.Единский своей записью саркастически напомнил консерваторам их ошибки, а этого никто не любит. Мы, как партия, единственные последовательно придерживаемся христианских ценностей, поднимаем вопрос в Сейме о законе о люстрации, о Стамбульской конвенции, о налогообложении банков. Все это не нравится, поэтому ищут любой повод, не гнушаясь даже интерпретации высказываний оппонентов, чтобы им было на руку, заодно увеличивая напряжения среди жителей», - сказал В.Томашевский.Политик сказал, что такое «свирепое нападение на нашу партию» якобы стало активнее и потому, что «новейшие результаты опросов показали, что ИАПЛ-СХС поддерживает все больше избирателей литовской национальности во всей Литве». Категории: политика, в странах Балтии Ключевые слова: Вальдемар Томашевский, европарламентарий, Збигнев Единский — статья прочитана 131 раз Комментарии