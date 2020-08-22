Помогу Франции: Лукашенко напомнил Макрону про жёлтые жилеты 🔊 Воспроизвести Фото "Обзора"







Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил французскому лидеру Эммануэлю Макрону стать посредником между ним и протестным движением жёлтых жилетов. Так Лукашенко ответил на инициативу французского коллеги о его помощи в диалоге с протестующими в Белоруссии. Лукашенко признался, что относится к заявлению Макрона со скепсисом, сообщает gazeta.ru.



Предложение о посредничестве президента Франции Эммануэля Макрона в диалоге между протестующими и Минском неуместно – заявил белорусский лидер Александр Лукашенко.



Он признался, что скептически относится к инициативе французского лидера и напомнил про протестное движение жёлтых жилетов во Франции, передает НСН. Предложение о посредничестве президента Франции Эммануэля Макрона в диалоге между протестующими и Минском неуместно – заявил белорусский лидер Александр Лукашенко.Он признался, что скептически относится к инициативе французского лидера и напомнил про протестное движение жёлтых жилетов во Франции, передает НСН. «Макрон заявил, что он хочет посредничать в переговорах в Белоруссии. Ну, давайте сначала я приеду, буду посредником между желтыми жилетами и Макроном», — предложил Лукашенко.



Согласно официальным результатам прошедших 9 августа в Белоруссии выборов, победу одержал Лукашенко. За него проголосовали 80,1%, за кандидата от оппозиции Светлану Тихановскую — всего 10,1%.



Оппозиция выразила несогласие с такими итогами выборов. Еще вечером 9 августа (тогда стали известны идентичные предварительные результаты) по всей стране прошли акции протеста. На них белорусы требовали пересчета голосов или перевыборов.



Первые манифестации жестоко подавлялись правоохранителями республики. Были задержаны порядка 6,7 тыс. человек, среди них были и журналисты. После стычек в сети стали появляться фотографии митингующих, на которых были видны следы от избиений.



Жертвами мирных акций протеста, только по официальным данным МВД Белоруссии, стали как минимум три человека: жители Минска и Гомеля.



Первого, предварительно, застрелили белорусские силовики во второй день митингов. Второй погибший умер в больнице. Его госпитализировали с тяжелыми травмами из ИВС.



Третий погибший находился на проезжей части, когда на него наехал автомобиль. Кроме того, по данным портала tut.by, вскоре скончался четвертый участник протеста. Речь идет о 43-летнем жителе Бреста Геннадии Шутове, участвовавшем в протестных акциях и получившим огнестрельное ранение в голову.



В настоящее время митинги проходят мирно, без столкновений протестующих с правоохранителями. Но из-за реакции властей на первые выступления оппозиции Евросоюз решил ввести санкции в отношении лиц, ответственных за насилие над демонстрантами.



На фоне всего происходящего Макрон по итогам переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель заявил, что в ЕС не хотели бы повторения украинского сценария в Белоруссии.



«Необходимо избежать повторения того, что произошло на Украине», — сказал Макрон, добавив, что ЕС заинтересован в «демократическом переходном» периоде в Белоруссии.



Канцлер Меркель со своей стороны отметила, что Европа ищет возможности для диалога с Лукашенко, но тот не идет на контакт.



В этой ситуации она считает очень хорошим фактором, что представителям ЕС удается сохранять диалог по этому вопросу с Москвой.



Кремль же считает, что другие страны прямо и косвенно вмешиваются в дела Белоруссии. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент «Газеты.Ru».



«Я не буду конкретизировать эти силы, эти страны. Мы констатируем, что косвенное и даже прямое вмешательство имеет место. Мы обеспокоены в этой связи», — сказал Песков.



Пресс-секретарь подчеркнул, что Белоруссия должна самостоятельно решать внутренние проблемы, без влияния извне.



Он также заявил, что Москва готова помочь урегулированию ситуации в Белоруссии, если этого захочет Минск.



«Если руководство Белоруссии этого захочет, то российская сторона готова сделать все возможное, чтобы помочь в урегулировании ситуации», указал представитель Кремля.



Движение жёлтых жилетов — спонтанное протестное движение во Франции без выраженного лидера, появившееся в конце 2018 года. Движение было названо так из-за светоотражающих жёлтых жилетов, используемых участниками манифестации с целью идентифицировать принадлежащих к этому движению.



Первоначально причиной данных манифестаций послужило намерение Макрона повысить налог на углеродное топливо, в основном на дизель. Затем требования участников расширились до отставки действующего президента Франции.



Движение быстро набирает обороты и сейчас, приобретая политический окрас. Его открыто поддерживают несколько лидеров основных политических партий и политических движений.



Макрон осудил беспорядки. По его словам, протестующие намерены «уничтожить республику». Участникам движения было вынесено более 3100 обвинительных приговоров, из них около 400 — к тюремному заключению, сообщает gazeta.ru, не уточняя количество погибших и пострадавших. Gazeta.ru Категории: в Европе Ключевые слова: Франция, Лукашенко, Макрон, желтые жилеты — статья прочитана 125 раз Комментарии