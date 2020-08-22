Калининградский янтарный комбинат проведёт первый открытый аукцион эксклюзивного янтаря 🔊 Воспроизвести На торги, участие в которых сможет принять любой желающий, будут выставлены редкие экземпляры – самородки, инклюзы и каплевидный янтарь.











Калининградский янтарный комбинат (входит в структуру Госкорпорации Ростех) 19 сентября проведет аукцион эксклюзивного янтаря. Мероприятие пройдет в необычном формате и предусматривает сразу несколько нововведений, сообщает пресс-служба комбината.



Так, впервые на аукцион одновременно выставляются сразу несколько видов редкого янтаря – самородки, инклюзы и янтарные капли. Аукционы самородков проводились раз в год в рамках Международного экономического форума янтарной отрасли. Инклюзы впервые были выставлены на аукционные торги в декабре 2019 года. Каплевидный янтарь ни разу в истории комбината не продавался на аукционах. Так, впервые на аукцион одновременно выставляются сразу несколько видов редкого янтаря – самородки, инклюзы и янтарные капли. Аукционы самородков проводились раз в год в рамках Международного экономического форума янтарной отрасли. Инклюзы впервые были выставлены на аукционные торги в декабре 2019 года. Каплевидный янтарь ни разу в истории комбината не продавался на аукционах.



Все представленные на аукционе лоты относятся к редким видам янтаря. В частности, в коллекционном собрании Калининградского янтарного комбината находится всего около 100 экземпляров каплевидного янтаря. Инклюзы с насекомыми встречаются не чаще, чем в 2 % добываемого янтаря. Что же касается самородков, то в период 2017 – 2019 годов за сезон находили 17–18 таких камней, а до этого число янтарных тяжеловесов не превышало 5–6 в год.











Янтарными самородками называются уникальные образования ископаемой смолы, вес которых превышает 1 килограмм. На предстоящем аукционе эксклюзивного янтаря на продажу будут выставлены 15 тяжеловесов. Самый большой из представленных экземпляров весит 2670 граммов. Стартовая стоимость этого гиганта, добытого в Приморском карьере в 2016 году, составляет 1 172 495 рублей. Самая низкая начальная цена в 226 тысяч рублей установлена на камень весом 1,2 кг.



Из 56 лотов аукциона 21 составляет каплевидный янтарь. Такие экземпляры представляют собой капли ископаемой смолы, застывшей примерно 50 миллионов лет назад, свисая с веток реликтовых хвойных деревьев. По сравнению с натеками смолы на современных деревьях, янтарные капли достигают очень больших размеров. Самая крупная капля, выставленная на продажу, весит 34,5 грамма, её длина составляет почти 5 сантиметров. Стартовая стоимость данного экземпляра – 48 773 рубля. А самый маленький каплевидный янтарь весом менее 6 граммов оценен в 4264 рубля.



Капля







На продажу также будет выставлено 20 инклюзов. Вес самого крупного экземпляра, сохранившего частичку доисторической эпохи, превышает 16 граммов. Стартовая цена данного инклюза составляет 3495 рублей, а самого маленького камня весом 4,6 грамма – 858 рублей. На первом аукционе сувенирные янтарные камни с включениями доисторической флоры и фауны пользовались ажиотажным спросом – тогда были проданы все 50 лотов.



Согласно условиям, торги будут проводиться на повышение цены лота. При этом аукционный шаг для потенциальных покупателей самородков установлен на уровне 10 тысяч рублей, а каждое повышение цены лота инклюзов и каплевидного янтаря составит 200 рублей.



Дата, место и время проведения аукциона эксклюзивного янтаря:



Аукцион стартует 19 сентября 2020 года в 12:00 (по калининградскому времени) по адресу: Калининградская область, г. Светлогорск, Центральная площадь, д.1, торговый центр «Раушен», фирменный магазин АО «Калининградский янтарный комбинат».







Условия участия в аукционе:



Желающим приобрести эксклюзивный янтарь необходимо зарегистрироваться в качестве участников – заполнить соответствующее заявление и предоставить копию паспорта (для физических лиц), а также документы о регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей).



Зарегистрироваться можно заранее, обратившись на комбинат до 18 сентября включительно, либо непосредственно перед проведением аукциона 19 сентября



с 09:00 до 11:00 (по калининградскому времени) на площадке мероприятия.



Подробная информация об условиях регистрации участников, запрашиваемых документах, характеристике и стоимости лотов размещена на сайте Янтарного комбината:



АО «Калининградский янтарный комбинат» образовано 21 июля 1947 года на базе Кёнигсбергской янтарной мануфактуры. Янтарный комбинат – единственное в России и крупнейшее в мире промышленное предприятие по добыче янтаря, расположенное в поселке Янтарном Калининградской области, где сосредоточено порядка 90 % мировых янтарных запасов. В 2013 году, согласно указу президента РФ Владимира Путина, комбинат был передан под управление государственной корпорации Ростех. В 2019 году реализовано более 467,9 тонны янтаря на сумму свыше 3 млрд рублей без учета НДС. Весь объем был продан на организованных торгах – на электронной торговой площадке АО «Биржа «Санкт-Петербург» и аукционах для переработчиков.



Госкорпорация Ростех – одна из крупнейших промышленных компаний России. Объединяет более 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Ключевые направления деятельности – авиастроение, радиоэлектроника, медицинские технологии, инновационные материалы и др. В портфель корпорации входят такие известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, ОАК, «Вертолеты России», ОДК, Уралвагонзавод, «Швабе», Концерн Калашников. Ростех активно участвует в реализации всех 12 национальных проектов. Компания является ключевым поставщиком технологий «Умного города», занимается цифровизацией государственного управления, промышленности, социальных отраслей, разрабатывает планы развития технологий беспроводной связи 5G, промышленного интернета вещей, больших данных и блокчейн-систем. Ростех выступает партнером ведущих мировых производителей, таких как Boeing, Airbus, Daimler, Pirelli, Renault. Продукция корпорации поставляется более чем в 100 стран мира. Почти треть выручки компании обеспечивает экспорт высокотехнологичной продукции. Также аукцион будет абсолютно открытым: в нем смогут принять участие все желающие – юридические и физические лица, индивидуальные предприниматели, российские и иностранные граждане. Само мероприятие впервые состоится на открытом воздухе, на территории, прилегающей к фирменному магазину комбината в Светлогорске.Все представленные на аукционе лоты относятся к редким видам янтаря. В частности, в коллекционном собрании Калининградского янтарного комбината находится всего около 100 экземпляров каплевидного янтаря. Инклюзы с насекомыми встречаются не чаще, чем в 2 % добываемого янтаря. Что же касается самородков, то в период 2017 – 2019 годов за сезон находили 17–18 таких камней, а до этого число янтарных тяжеловесов не превышало 5–6 в год.Янтарными самородками называются уникальные образования ископаемой смолы, вес которых превышает 1 килограмм. На предстоящем аукционе эксклюзивного янтаря на продажу будут выставлены 15 тяжеловесов. Самый большой из представленных экземпляров весит 2670 граммов. Стартовая стоимость этого гиганта, добытого в Приморском карьере в 2016 году, составляет 1 172 495 рублей. Самая низкая начальная цена в 226 тысяч рублей установлена на камень весом 1,2 кг.Из 56 лотов аукциона 21 составляет каплевидный янтарь. Такие экземпляры представляют собой капли ископаемой смолы, застывшей примерно 50 миллионов лет назад, свисая с веток реликтовых хвойных деревьев. По сравнению с натеками смолы на современных деревьях, янтарные капли достигают очень больших размеров. Самая крупная капля, выставленная на продажу, весит 34,5 грамма, её длина составляет почти 5 сантиметров. Стартовая стоимость данного экземпляра – 48 773 рубля. А самый маленький каплевидный янтарь весом менее 6 граммов оценен в 4264 рубля.На продажу также будет выставлено 20 инклюзов. Вес самого крупного экземпляра, сохранившего частичку доисторической эпохи, превышает 16 граммов. Стартовая цена данного инклюза составляет 3495 рублей, а самого маленького камня весом 4,6 грамма – 858 рублей. На первом аукционе сувенирные янтарные камни с включениями доисторической флоры и фауны пользовались ажиотажным спросом – тогда были проданы все 50 лотов.Согласно условиям, торги будут проводиться на повышение цены лота. При этом аукционный шаг для потенциальных покупателей самородков установлен на уровне 10 тысяч рублей, а каждое повышение цены лота инклюзов и каплевидного янтаря составит 200 рублей.Аукцион стартует 19 сентября 2020 года в 12:00 (по калининградскому времени) по адресу: Калининградская область, г. Светлогорск, Центральная площадь, д.1, торговый центр «Раушен», фирменный магазин АО «Калининградский янтарный комбинат».Желающим приобрести эксклюзивный янтарь необходимо зарегистрироваться в качестве участников – заполнить соответствующее заявление и предоставить копию паспорта (для физических лиц), а также документы о регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей).Зарегистрироваться можно заранее, обратившись на комбинатвключительно, либо непосредственно перед проведением аукциона 19 сентябряс 09:00 до 11:00 (по калининградскому времени) на площадке мероприятия.Подробная информация об условиях регистрации участников, запрашиваемых документах, характеристике и стоимости лотов размещена на сайте Янтарного комбината: http://www.ambercombine.ru/customers_and_partners/amber_trades/auktsion-19-09-2020/index.php. образовано 21 июля 1947 года на базе Кёнигсбергской янтарной мануфактуры. Янтарный комбинат – единственное в России и крупнейшее в мире промышленное предприятие по добыче янтаря, расположенное в поселке Янтарном Калининградской области, где сосредоточено порядка 90 % мировых янтарных запасов. В 2013 году, согласно указу президента РФ Владимира Путина, комбинат был передан под управление государственной корпорации Ростех. В 2019 году реализовано более 467,9 тонны янтаря на сумму свыше 3 млрд рублей без учета НДС. Весь объем был продан на организованных торгах – на электронной торговой площадке АО «Биржа «Санкт-Петербург» и аукционах для переработчиков.– одна из крупнейших промышленных компаний России. Объединяет более 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Ключевые направления деятельности – авиастроение, радиоэлектроника, медицинские технологии, инновационные материалы и др. В портфель корпорации входят такие известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, ОАК, «Вертолеты России», ОДК, Уралвагонзавод, «Швабе», Концерн Калашников. Ростех активно участвует в реализации всех 12 национальных проектов. Компания является ключевым поставщиком технологий «Умного города», занимается цифровизацией государственного управления, промышленности, социальных отраслей, разрабатывает планы развития технологий беспроводной связи 5G, промышленного интернета вещей, больших данных и блокчейн-систем. Ростех выступает партнером ведущих мировых производителей, таких как Boeing, Airbus, Daimler, Pirelli, Renault. Продукция корпорации поставляется более чем в 100 стран мира. Почти треть выручки компании обеспечивает экспорт высокотехнологичной продукции. Инф. «Обзора» Категории: экономика, в России Ключевые слова: янтарь, аукцион, Калининградский янтарный комбинат, эксклюзивный, инклюз География: Россия, Калининград — статья прочитана 139 раз Комментарии