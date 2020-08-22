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На литовском побережье - татарский сабантуй
Сегодня, 22-го августа 2020 года, на литовском морском побережье будет большой праздник - Сабантуй.
Татарская община Клайпеды и Клайпедский центр национальных культур пригласили на него не только татар, но и всех тех, кто с уважением относится к чужой культуре, к чужим традициям.
Организаторы праздника подчёркивают, что коронавирусные ограничения никто не отменял - маски обязательны!
Эти же шоры пандемии подсказали организаторам сабантуя и новую возможность: для всех, кто не сможет посетить праздник вживую, смогут наблюдать за происходящим, благодаря трансляции в прямом эфире, которые организует в соцсети Facebook клайпедчанин Владимир Кондратьев - https://www.facebook.com/vladimir.kondratjev.73
Инф. «Обзора»
Категории: общество, в странах Балтии
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