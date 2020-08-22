На литовском побережье - татарский сабантуй 🔊 Воспроизвести



Сегодня, 22-го августа 2020 года, на литовском морском побережье будет большой праздник - Сабантуй.



Татарская община Клайпеды и Клайпедский центр национальных культур пригласили на него не только татар, но и всех тех, кто с уважением относится к чужой культуре, к чужим традициям.



Организаторы праздника подчёркивают, что коронавирусные ограничения никто не отменял - маски обязательны!



Эти же шоры пандемии подсказали организаторам сабантуя и новую возможность: для всех, кто не сможет посетить праздник вживую, смогут наблюдать за происходящим, благодаря трансляции в прямом эфире, которые организует в соцсети Facebook клайпедчанин Владимир Кондратьев - Сегодня, 22-го августа 2020 года, на литовском морском побережье будет большой праздник - Сабантуй.Татарская община Клайпеды и Клайпедский центр национальных культур пригласили на него не только татар, но и всех тех, кто с уважением относится к чужой культуре, к чужим традициям.Организаторы праздника подчёркивают, что коронавирусные ограничения никто не отменял - маски обязательны!Эти же шоры пандемии подсказали организаторам сабантуя и новую возможность: для всех, кто не сможет посетить праздник вживую, смогут наблюдать за происходящим, благодаря трансляции в прямом эфире, которые организует в соцсети Facebook клайпедчанин Владимир Кондратьев - https://www.facebook.com/vladimir.kondratjev.73 Инф. «Обзора» Категории: общество, в странах Балтии Ключевые слова: татарский, сабантуй, община, "Нур" — статья прочитана 169 раз Комментарии