Шестикратные

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Фото: ФК "Севилья"



К финалу турнира «Севилья» подходила в качестве аутсайдера. Да, у испанского клуба в активе было пять побед в Лиге Европы, но кого заботят достижения прошлого, которые ещё случились при Унаи Эмери? В полуфинале с «Манчестер Юнайтед» севильцы выглядели неважно. Испанский клуб лишь чудом пробился в главный матч турнира, воспользовавшись расточительностью соперника.



В свою очередь «Интер» показал товар лицом, уничтожив «Шахтёр» со счётом 5:0. После матча наставник миланцев Антонио Конте говорил, что это не соперник плохо играл, а «Интер» своим футболом заставил оппонента выглядеть неважно.



Без разведки «Севилья» в драматичном финале обыграла «Интер» и стала победителем Лиги Европы.К финалу турнира «Севилья» подходила в качестве аутсайдера. Да, у испанского клуба в активе было пять побед в Лиге Европы, но кого заботят достижения прошлого, которые ещё случились при Унаи Эмери? В полуфинале с «Манчестер Юнайтед» севильцы выглядели неважно. Испанский клуб лишь чудом пробился в главный матч турнира, воспользовавшись расточительностью соперника.В свою очередь «Интер» показал товар лицом, уничтожив «Шахтёр» со счётом 5:0. После матча наставник миланцев Антонио Конте говорил, что это не соперник плохо играл, а «Интер» своим футболом заставил оппонента выглядеть неважно.



Удивительно, но прагматичный Конте, умеющий «сушить» игру, упустил этот момент. «Севилья», оказавшись в нокдауне, потратила всего несколько минут на то, чтобы прийти в себя. А дальше уже клуб из Андалусии доминировал на поле. И гол, забитый Люком де Йонгом на 12-й минуте, полностью укладывался в происходящие события.







В середине тайма уже «Севилья» вышла вперёд после того, как де Йонг здорово сыграл на стандарте. Но теперь уже «Интер» моментально ответил голом Диего Година, отправившегося в атаку на стандарте.



Тем временем страсти на поле накалились. Эверг Банега поругался с Конте. Как утверждают итальянские СМИ, аргентинец остался недоволен эмоциональностью тренера, который традиционно активно вёл себя на бровке. В итоге Банега предложил тренеру заткнуться, а затем ещё и схватил того за волосы со словами «Проверим, настоящий ли парик?». Конте после такой наглости якобы пригрозил Банеге мужским разговором после матча. Впрочем, неизвестно, состоялся ли он по окончании встречи. Но свою жёлтую карточку тренер «Интера» получил.



Из героя в антигерои



Второй тайм получился куда менее весёлым, чем первый, но назвать его скучным было нельзя. Команды действовали более осторожно, но свои моменты создавали. А развязка наступила в середине тайма. В центре событий оказался Лукаку, который мог принести своей команде трофей. Сперва бельгиец убежал от центра поля, но не сумел реализовать выход один на один. А вскоре во время стандарта у своих ворот неудачно подставил ногу, от которой мяч срикошетил в сетку. Отметить нужно и Диего Карлоса, который великолепным ударом через себя положил начало победному голу. У «Интера» на спасение было около 20 минут, но миланцы так и не сподобились на финальный штурм. Лишь однажды у ворот соперника возник пожар, когда Виктор Мозес и Алексис Санчес едва не протолкнули мяч мимо Боно. Но в том эпизоде севильцы вынесли мяч из пустых ворот.







Миланский клуб разочаровал. «Интер» совсем не был похож на команду, которая должна была доминировать в главном для себя матче за 10 лет. Особенно это было заметно во втором тайме.



«Интер» оказался в финале еврокубкового турнира впервые за 10 лет. В последний раз миланцы бились в финале в сезоне 2009/2010. Тогда в финале Лиги чемпионов «Интер» Жозе Моуринью обыграл «Баварию». Да, при Конте «нерадзурри» уже сделали большой шаг вперёд, но команде ещё предстоит проделать большой путь, чтобы вернуть себе былое величие.



Лига «Севильи»



Лига Европы теперь плотно ассоциируется с «Севильей». Испанский клуб выиграл турнир уже в шестой раз, добившись всех побед в XXI веке. И это действительно впечатляет, учитывая, что в нынешнем сезоне красно-белые не слишком впечатляли в Примере.



После матча игроки «Севильи» говорили много лестных слов о наставнике команды Хулене Лопетеги. «Он смог выжать из нас максимум», — заключил Банега. И с этим действительно сложно поспорить, учитывая, как «Севилья» прошла полуфинал и финал Лиги Европы. Заметно уступая соперникам в индивидуальном плане, севильцы использовали свои шансы.



Андалузцы выиграли уже шестой финал Лиги Европы из шести. Для Лопетеги трофей стал первым в карьере. И за тренера тоже стоит порадоваться, учитывая, как в последние годы складывалась его карьера. Если кто забыл, именно Хулен должен был работать со сборной Испании на чемпионате мира в России, но прямо перед стартом турнира его сменили из-за договорённостей с «Реалом».



Лига Европы вновь превратилась в Лигу «Севильи». Андалусия сегодня празднует.



Лига Европы



Финал



"Севилья" - "Интер" 3:2



Голы: де Йонг, 12, 33, Диего Карлос, 74 - Лукаку, 5 (пен), Годин, 36.



"Севилья": Буну, Диего Карлос (Гудель, 86), Кунде, Навас, Регилон, Фернандо, Хордан, Окампос (Мунир, 70), Банега, Сусо (Васкес, 77), де Йонг (Эн-Несири, 85).



"Интер": Ханданович, де Врей, Годин (Кандрева, 90), Бастони, Д'Амброзио (Мозес, 78), Янг, Брозович, Гальярдини (Эриксен, 78), Барелла, Лаутаро (Санчес, 78), Лукаку.



Предупреждения: Диего Карлос, 4, Барелла, 41, Банега, 45, Бастони, 55, Гальярдини, 73. Уже в начале встречи «Интер» сделал хорошую заявку на трофей. На 3-й минуте Ромелу Лукаку заставил Диего Карлоса сфолить в собственной штрафной, а далее бельгиец реализовал пенальти.Удивительно, но прагматичный Конте, умеющий «сушить» игру, упустил этот момент. «Севилья», оказавшись в нокдауне, потратила всего несколько минут на то, чтобы прийти в себя. А дальше уже клуб из Андалусии доминировал на поле. И гол, забитый Люком де Йонгом на 12-й минуте, полностью укладывался в происходящие события.В середине тайма уже «Севилья» вышла вперёд после того, как де Йонг здорово сыграл на стандарте. Но теперь уже «Интер» моментально ответил голом Диего Година, отправившегося в атаку на стандарте.Тем временем страсти на поле накалились. Эверг Банега поругался с Конте. Как утверждают итальянские СМИ, аргентинец остался недоволен эмоциональностью тренера, который традиционно активно вёл себя на бровке. В итоге Банега предложил тренеру заткнуться, а затем ещё и схватил того за волосы со словами «Проверим, настоящий ли парик?». Конте после такой наглости якобы пригрозил Банеге мужским разговором после матча. Впрочем, неизвестно, состоялся ли он по окончании встречи. Но свою жёлтую карточку тренер «Интера» получил.Второй тайм получился куда менее весёлым, чем первый, но назвать его скучным было нельзя. Команды действовали более осторожно, но свои моменты создавали. А развязка наступила в середине тайма. В центре событий оказался Лукаку, который мог принести своей команде трофей. Сперва бельгиец убежал от центра поля, но не сумел реализовать выход один на один. А вскоре во время стандарта у своих ворот неудачно подставил ногу, от которой мяч срикошетил в сетку. Отметить нужно и Диего Карлоса, который великолепным ударом через себя положил начало победному голу. У «Интера» на спасение было около 20 минут, но миланцы так и не сподобились на финальный штурм. Лишь однажды у ворот соперника возник пожар, когда Виктор Мозес и Алексис Санчес едва не протолкнули мяч мимо Боно. Но в том эпизоде севильцы вынесли мяч из пустых ворот.Миланский клуб разочаровал. «Интер» совсем не был похож на команду, которая должна была доминировать в главном для себя матче за 10 лет. Особенно это было заметно во втором тайме.«Интер» оказался в финале еврокубкового турнира впервые за 10 лет. В последний раз миланцы бились в финале в сезоне 2009/2010. Тогда в финале Лиги чемпионов «Интер» Жозе Моуринью обыграл «Баварию». Да, при Конте «нерадзурри» уже сделали большой шаг вперёд, но команде ещё предстоит проделать большой путь, чтобы вернуть себе былое величие.Лига Европы теперь плотно ассоциируется с «Севильей». Испанский клуб выиграл турнир уже в шестой раз, добившись всех побед в XXI веке. И это действительно впечатляет, учитывая, что в нынешнем сезоне красно-белые не слишком впечатляли в Примере.После матча игроки «Севильи» говорили много лестных слов о наставнике команды Хулене Лопетеги. «Он смог выжать из нас максимум», — заключил Банега. И с этим действительно сложно поспорить, учитывая, как «Севилья» прошла полуфинал и финал Лиги Европы. Заметно уступая соперникам в индивидуальном плане, севильцы использовали свои шансы.Андалузцы выиграли уже шестой финал Лиги Европы из шести. Для Лопетеги трофей стал первым в карьере. И за тренера тоже стоит порадоваться, учитывая, как в последние годы складывалась его карьера. Если кто забыл, именно Хулен должен был работать со сборной Испании на чемпионате мира в России, но прямо перед стартом турнира его сменили из-за договорённостей с «Реалом».Лига Европы вновь превратилась в Лигу «Севильи». Андалусия сегодня празднует."Севилья" - "Интер" 3:2Голы: де Йонг, 12, 33, Диего Карлос, 74 - Лукаку, 5 (пен), Годин, 36."Севилья": Буну, Диего Карлос (Гудель, 86), Кунде, Навас, Регилон, Фернандо, Хордан, Окампос (Мунир, 70), Банега, Сусо (Васкес, 77), де Йонг (Эн-Несири, 85)."Интер": Ханданович, де Врей, Годин (Кандрева, 90), Бастони, Д'Амброзио (Мозес, 78), Янг, Брозович, Гальярдини (Эриксен, 78), Барелла, Лаутаро (Санчес, 78), Лукаку.Предупреждения: Диего Карлос, 4, Барелла, 41, Банега, 45, Бастони, 55, Гальярдини, 73. Категории: спорт Ключевые слова: Лига Европы, финал, «Севилья», «Интер» — статья прочитана 64 раза Комментарии