Reuters узнал о планах замгоссекретаря США посетить Россию и Литву 🔊 Воспроизвести



Фото: Stefani Reynolds / Keystone Press Agency / Global Look Press



Заместитель госсекретаря США Стивен Биган посетит Россию и Литву, чтобы обсудить ситуацию в Белоруссии. Об этом со ссылкой на источники, знакомые с вопросом, сообщил



По их информации, в ближайшие дни Биган отправится с визитом в Москву. Оттуда он поедет в Вильнюс, где находится бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская, сообщили источники.



Госдепартамент США не ответил на запрос агентства. Замгоссекретаря США Стивен Биган в ближайшие дни посетит Россию, чтобы обсудить с властями ситуацию в Белоруссии, сообщил Reuters. Затем он поедет в Литву, где находится ТихановскаяЗаместитель госсекретаря США Стивен Биган посетит Россию и Литву, чтобы обсудить ситуацию в Белоруссии. Об этом со ссылкой на источники, знакомые с вопросом, сообщил Reuters. По их информации, в ближайшие дни Биган отправится с визитом в Москву. Оттуда он поедет в Вильнюс, где находится бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская, сообщили источники.Госдепартамент США не ответил на запрос агентства.



На выборах президента Белоруссии, которые завершились 9 августа, в шестой раз выиграл действующий лидер республики Александр Лукашенко, сообщила ЦИК. По ее данным, он набрал 80,1% голосов, а его основная соперница, оппозиционный кандидат Светлана Тихановская — 10,1%. Штаб последней итоги выборов не признал. По его оценке, Тихановскую поддержали от 70 до 80% пришедших на выборы избирателей.



После выборов президента в Белоруссии начались массовые акции протеста. Они сопровождались столкновениями с силовиками, которые разгоняли демонстрантов с помощью таких спецсредств, как дубинки, светошумовые гранаты и резиновые пули. Более 7 тыс. человек были задержаны, в ООН сообщили о четырех погибших.



Источник: РБК В начале недели президент США Дональд Трамп назвал ужасной ситуацию в Белоруссии, отметив, что Вашингтон пристально наблюдает за ней. Американский госсекретарь Майк Помпео, в свою очередь, допустил введение санкций против Минска. «Мы были глубоко разочарованы тем, что выборы были несвободными и несправедливыми. Мы видели такое раньше и сожалеем, что именно это повторилось», — заявил он.На выборах президента Белоруссии, которые завершились 9 августа, в шестой раз выиграл действующий лидер республики Александр Лукашенко, сообщила ЦИК. По ее данным, он набрал 80,1% голосов, а его основная соперница, оппозиционный кандидат Светлана Тихановская — 10,1%. Штаб последней итоги выборов не признал. По его оценке, Тихановскую поддержали от 70 до 80% пришедших на выборы избирателей.После выборов президента в Белоруссии начались массовые акции протеста. Они сопровождались столкновениями с силовиками, которые разгоняли демонстрантов с помощью таких спецсредств, как дубинки, светошумовые гранаты и резиновые пули. Более 7 тыс. человек были задержаны, в ООН сообщили о четырех погибших. Категории: в Европе Ключевые слова: Белоруссия, Беларусь, США, Лукашенко, Тихановская — статья прочитана 46 раз Комментарии