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Самолет с Навальным на борту прибыл в берлинский аэропорт Шенефельд
Самолет с Алексеем Навальным на борту приземлился в берлинском аэропорту, следует из данных сервиса FlightRadar, сообщает РИА Новости.
Судно Bombardier Challenger 604 прибыло в Берлин из омского аэропорта в 8.47 по местному времени (9.47 мск).
Госпитализация Алексея Навального
В четверг утром самолет, на котором Алексей Навальный летел из Томска в Москву, экстренно приземлился в Омске. Блогеру в полете стало плохо, после посадки его поместили в реанимацию. Состояние пациента оценивали как тяжелое, он находится в коме.
На борту, по данным авиакомпании S7, пассажир ничего не ел и не пил. Перед вылетом он выпил чай в кофейне аэропорта.
Омские медики не выявили ядов и следов их пребывания в крови и моче пациента. Врачи считают основным рабочим диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови.
Берлинская организация Cinema for Peace предложила перевезти Навального в берлинскую клинику "Шарите" и прислала в Омск самолет. Поначалу медики считали, что блогера нельзя перевозить в таком состоянии, однако к вечеру пятницы родственникам разрешили сделать это. Вылет задержали на несколько часов по просьбе немецких пилотов, которым нужен был отдых.
РИА Новости
Категории: политика
Ключевые слова: отравление, Навальный
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