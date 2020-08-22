Самолет с Навальным на борту прибыл в берлинский аэропорт Шенефельд 🔊 Воспроизвести



Самолет с Алексеем Навальным на борту приземлился в берлинском аэропорту, следует из данных сервиса FlightRadar, сообщает



Судно Bombardier Challenger 604 прибыло в Берлин из омского аэропорта в 8.47 по местному времени (9.47 мск).



Госпитализация Алексея Навального



В четверг утром самолет, на котором Алексей Навальный летел из Томска в Москву, экстренно приземлился в Омске. Блогеру в полете стало плохо, после посадки его поместили в реанимацию. Состояние пациента оценивали как тяжелое, он находится в коме.



На борту, по данным авиакомпании S7, пассажир ничего не ел и не пил. Перед вылетом он выпил чай в кофейне аэропорта.



Омские медики не выявили ядов и следов их пребывания в крови и моче пациента. Врачи считают основным рабочим диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови.



Берлинская организация Cinema for Peace предложила перевезти Навального в берлинскую клинику "Шарите" и прислала в Омск самолет. Поначалу медики считали, что блогера нельзя перевозить в таком состоянии, однако к вечеру пятницы родственникам разрешили сделать это. Вылет задержали на несколько часов по просьбе немецких пилотов, которым нужен был отдых. Самолет с Алексеем Навальным на борту приземлился в берлинском аэропорту, следует из данных сервиса FlightRadar, сообщает РИА Новости. Судно Bombardier Challenger 604 прибыло в Берлин из омского аэропорта в 8.47 по местному времени (9.47 мск).В четверг утром самолет, на котором Алексей Навальный летел из Томска в Москву, экстренно приземлился в Омске. Блогеру в полете стало плохо, после посадки его поместили в реанимацию. Состояние пациента оценивали как тяжелое, он находится в коме.На борту, по данным авиакомпании S7, пассажир ничего не ел и не пил. Перед вылетом он выпил чай в кофейне аэропорта.Омские медики не выявили ядов и следов их пребывания в крови и моче пациента. Врачи считают основным рабочим диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови.Берлинская организация Cinema for Peace предложила перевезти Навального в берлинскую клинику "Шарите" и прислала в Омск самолет. Поначалу медики считали, что блогера нельзя перевозить в таком состоянии, однако к вечеру пятницы родственникам разрешили сделать это. Вылет задержали на несколько часов по просьбе немецких пилотов, которым нужен был отдых. РИА Новости Категории: политика Ключевые слова: отравление, Навальный — статья прочитана 85 раз Комментарии