Миру предрекли голод «библейских масштабов» вследствие пандемии коронавируса 🔊 Воспроизвести Фото: globallookpress.com



Такое мнение выразил глава Всемирной продовольственной программы (ВПП) Дэвид Бисли в интервью ТАСС.



По его словам, на осуществление гуманитарной деятельности для смягчения последствий пандемии организации необходимы почти пять миллиардов долларов в ближайшие полгода.



«Все данные, которые у нас есть, включая прогноз ВПП о росте на 80 процентов числа людей, испытывающих недостаток в продовольствии, — со 140 миллионов до пандемии до 270 миллионов уже до конца этого года, — указывают на настоящую катастрофу. Мы оказались перед риском голода библейских масштабов», — предупредил Бисли.



Он также добавил, что голод в мире уже «находится на заоблачном уровне», и призвал немедленно начать действовать, чтобы «от последствий недоедания» не страдали дети, и не умирали люди. Бисли назвал главную задачу ВПП — обеспечить продовольствием 138 миллионов человек в 2020 году, назвав это крупнейшей гуманитарной операцией в истории. Для реализации помощи потребуется 4,9 миллиарда долларов в ближайшие шесть месяцев. Такая сумма необходима, чтобы «продолжать вести гуманитарную деятельность в 83 странах», что для многих их этих государств «единственная надежда на выживание». Такое мнение выразил глава Всемирной продовольственной программы (ВПП) Дэвид Бисли в интервью ТАСС.По его словам, на осуществление гуманитарной деятельности для смягчения последствий пандемии организации необходимы почти пять миллиардов долларов в ближайшие полгода.Он также добавил, что голод в мире уже «находится на заоблачном уровне», и призвал немедленно начать действовать, чтобы «от последствий недоедания» не страдали дети, и не умирали люди. Бисли назвал главную задачу ВПП — обеспечить продовольствием 138 миллионов человек в 2020 году, назвав это крупнейшей гуманитарной операцией в истории. Для реализации помощи потребуется 4,9 миллиарда долларов в ближайшие шесть месяцев. Такая сумма необходима, чтобы «продолжать вести гуманитарную деятельность в 83 странах», что для многих их этих государств «единственная надежда на выживание». Число жертв коронавируса в мире превысило 800 тысяч. По информации на 22 августа, на планете умерли 803 201 человек. Общее число заразившихся достигло 23 120 216, еще 15,71 миллиона излечились. Об этом сообщает "Рамблер". Категории: в мире Ключевые слова: голод, коронавирус — статья прочитана 102 раза Комментарии